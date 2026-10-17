[인터뷰]'LG 초강수 삭제' KIA 이 선수 없었으면 어쩔 뻔했나 …"솔직히 말하면 긴장해서 투심 계속 빠졌는데"

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 투구하는 KIA 성영탁. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "처음에 솔직하게 이야기하면 긴장이 돼서 투심이 계속 빠졌거든요."

KIA 타이거즈 필승조 성영탁이 포스트시즌 데뷔전을 성공적으로 치렀다. 성영탁이 없었다면 마무리투수 전상현이 홀로 2이닝을 막는 아찔한 상황이 연출됐을지도 모른다.

성영탁은 17일 광주기아챔피언스필드에서 열린 LG 트윈스와 준플레이오프 1차전 3-1로 앞선 8회초 2번째 투수로 등판했다. 선발투수 제임스 네일이 7이닝 1실점 역투를 펼친 직후였다. 네일의 호투로 LG 타선이 급해진 상황에서 성영탁이 어떻게 막느냐가 관건이었다.

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성영탁은 벤치의 기대에 200% 부응했다. 선두타자 구본혁을 3루수 땅볼로 잘 돌려세웠다. 그러자 LG가 홍창기 타석에 대타 이재원 카드를 꺼냈다. 홍창기는 이날 안타가 하나 있긴 했으나 정규시즌부터 타격감이 좋은 편은 아니었다. 장타력이 있는 이재원에게 분위기 전환을 기대하고 초강수를 던졌던 듯하다.

성영탁은 버텼다. 이재원은 계속 성영탁의 투심과 커터를 커트하며 풀카운트까지 버텼는데, 마지막 성영탁의 커터에 결국 헛스윙해 삼진으로 물러났다.

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성영탁은 "계속 커트 당하고, 풀카운트까지 몰렸을 때 볼넷이 너무 많았던 점이 너무 신경이 쓰였다. 오히려 계속 공격적으로 들어가야겠다고 생각했고, 낮게 들어가려고 했는데 마지막 공이 낮게 잘 들어가서 삼진을 잡을 수 있었다"며 미소를 지었다.

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포스트시즌 첫 등판. 긴장이 될 수밖에 없었다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 8회 헛스윙 삼진을 당하고 있는 LG 이재원. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 투구하는 KIA 성영탁. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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성영탁은 "투수들이 경기 전에 다 같이 미팅할 때 공 하나에 집중하면서 실수 없이 해야 한다는 이야기를 많이 했다. 더 집중하고 긴장한 상태로 올라갔다. 처음에 솔직하게 이야기하면 긴장돼서 투심이 계속 빠져서 내가 원하는 밸런스의 공이 안 나왔다. 그래도 2아웃을 깔끔하게 잡고 (곽)도규한테 넘겨줬기 때문에 내 역할을 충분히 한 것 같다"고 밝혔다.

성영탁은 올해 정규시즌 60경기에 등판해 3승, 13세이브, 7홀드, 57이닝, 평균자책점 3.47을 기록했다. 전반기에는 마무리투수를 맡을 정도로 페이스가 좋았는데, 여름부터 체력이 떨어지면서 투심의 위력이 떨어지는 바람에 힘든 시간을 보냈다. 그래도 아시안게임을 기점으로 다시 상승 곡선을 그리며 필승조 첫 주자로 중요한 상황에 기대를 얻을 수 있었다.

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성영탁은 "(마무리 경험이) 진짜 도움이 많이 됐다. 아무래도 긴박한 상황에 정규시즌에도 올라간 경험이 있다 보니 포스트시즌도 똑같다고 생각한 게 도움이 많이 됐다"며 고개를 끄덕였다.

8회 2사 후 공을 넘겨받은 곽도규가 박해민에게 안타를 내줘 전상현이 빠르게 등판해야 했는데, 전상현은 1⅓이닝을 든든하게 잘 막아줬다. 8회말 전상현의 부담을 더는 김도영의 쐐기 투런포도 큰 힘이 됐다.

성영탁은 "안에 들어가 있었는데 화면으로 (김)도영이 형의 홈런을 보자마자 바로 뛰어 나와서 같이 세리머니를 했다. 도영이 형은 이름값을 해야 하는 선수라지만, 진짜 대단한 것 같다. 볼 때마다 같은 팀 선수라 다행이라는 생각뿐"이라며 웃었다.

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중요한 경기에 자신을 믿은 이범호 감독과 코치진에 감사를 표했다.

성영탁은 "첫 등판 결과가 좋아서 뒤에 경기에 나와도 긴장을 덜하고 내 투구를 할 수 있을 것 같다. 일단 오늘 상황에 믿고 올려주신 감독님과 코치님들께 감사를 드린다"고 진심을 표현했다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. KIA가 LG에 승리했다. 승리의 기쁨을 나누고 있는 KIA 선수들. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com