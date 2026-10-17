"운이 좋았다"vs"작전 예상했다" 발느린 주자 깜짝 도루실패 → 엇갈린 양팀 수장의 시선 [광주포커스]

LG 박동원. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 7회 투구 후 마운드를 내려오며 팬들에게 박수를 보내는 KIA 네일. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 경기 지켜보는 LG 염경엽 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "볼이 빠진 거지. 운이 좋았다(염경엽 LG 트윈스 감독)." "피치아웃은 아니다. 다만 도루에 대비해 바깥쪽으로 조심스럽게 던지게 했다(이범호 KIA 타이거즈 감독)."

17일 광주 기아챔피언스필드. 한방씩 홈런을 주고받으며 1-1 동점. 그리고 이어진 공격에서 발 느린 포수가 어이없이 주루사했다. '달리는 LG'를 추구하는 염경엽 감독은 박동원에게도 도루를 시킨 걸까.

LG는 이날 광주에서 열린 KIA와의 준플레이오프 1차전에서 1대5로 패했다.

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LG는 박동원의 도루 실패가 나온 3회초 이후 단한번도 리드를 잡지못한 채 역전포-희생플라이-쐐기 투런포를 잇따라 쏘아올린 KIA 김도영의 원맨쇼에 휩쓸려 준플레이오프 1차전을 내줬다.

'도루실패'로 기록되긴 했지만, 이날 3회초 박동원의 행동은 명백한 작전이었다. 과정이든 실행이든 결과적으로 실패였을 뿐이다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 2회초 1사 2,3루 LG 구본혁이 희생타를 치고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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선두타자로 나선 박동원은 볼카운트 0B2S에서 4연속 볼을 골라내며 1루에 출루했다. KIA 에이스 제임스 네일은 최고 150㎞에 달하는 투심과 컷패스트볼, 스위퍼로 잇따라 박동원의 시야를 어지럽혔지만, 헛스윙을 이끌어내는데 실패했다.

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LG의 다음 타자는 구본혁. 네일은 1~2구 모두 144㎞ 컷패스트볼을 던졌다. 구본혁은 순간 페이크 번트 앤 런을 할 의사를 드러냈지만, 실행에 옮기진 않았다.

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그리고 볼카운트 1B1S에서 3구째 149㎞ 투심이 바깥쪽으로 크게 빠졌고, 박동원은 예정보다 조금 늦게 스타트를 끊었다. 하지만 주로를 반도 못갔는데 이미 2루 송구가 이뤄지고 있었고, 박동원은 황급히 1루로 귀루했지만 아웃을 피하지 못했다.

경기 후 만난 염경엽 LG 감독은 박동원의 아웃에 대한 질문에 "KIA의 피치아웃(주자의 도루를 의식해 의도적으로 공을 빼는 것)은 아니다. 볼이 빠졌다. 그쪽 운이 좋았다"고 평했다.

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1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG 포수 박동원이 파울 타구에 맞은 뒤 통증을 호소하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

KIA 쪽 입장은 미묘하게 다르다. 단순한 '운'이 아니라는 것.

이범호 KIA 감독은 "초구에 페이브 번트 앤 런이 나왔다. 노아웃 1루 상황에서 그런 과감한 작전이 나올줄 몰랐다"고 돌아봤다.

이어 "다시 할수도 있겠다는 생각에 배터리코치를 통해 투포수에게 '조금더 조심스럽게 던지라'는 뜻을 전했다. 그 결과 그런 상황(박동원 주루사)이 나왔다"고 설명했다.

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이범호 감독도 "피치아웃은 아니었다"는 답변을 내놓았다. 다만 "상대의 작전이 한번더 나올 수 있겠다는 생각을 했고, 좀더 조심스럽게 던지라는 뜻을 전달했는데, 배터리코치와 김태군이 잘 마무리한 것 같다"고 덧붙였다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. KIA가 LG에 승리했다. KIA 전상현과 하이파이브를 나누고 있는 이범호 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

"이렇게 어려운 상황에서 작전이 나오기도 하는구나 생각했다. 단순히 번트를 대주려고만 하지 말고, 번트 대신 작전이 나올 수 있으니 조금더 바깥쪽으로 볼배합을 하라고 했다. 혹시 뛰게 되면 도루를 잡을 수도 있는 상황이 생기니까."

결과적으로 이날 경기는 김도영의 멀티포(2홈런 4타점)과 제임스 네일의 7이닝 1실점 호투를 앞세운 KIA의 완승으로 끝났다. 염경엽 감독은 "투수들이 준비한대로 제구를 잘 하지 못했고, 실투라고 한들 홈런치는게 쉽지 않은데 그걸 놓치지 않고 홈런으로 연결하는 김도영이 대단하다. 인정할 건 인정하겠다"며 혀를 찼다. 이어 "4번타자는 좀더 지켜보더라도, 변화를 줄 수 있는 부분은 고민해보겠다"고 했다.

이범호 감독은 "김도영은 홈런 치는 방법을 아는 선수다. 걸리면 좋은 타구가 나온다. 김도영이 어떻게 해주냐에 따라 팀에도 큰 변화가 생긴다"며 기분좋게 웃었다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 가을야구 만끽하는 KIA 야구팬들. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com