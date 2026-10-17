'강정호-김하성 계보' 이을 특급 유망주였는데…김병휘, 1군 59경기 뛰고 글러브 놨다

사진출처=김병휘 인스타그램

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[스포츠조선 고재완 기자] "돌이켜 보면 제 인생에서 가장 행복했던 순간도 야구를 할 때였고, 가장 힘들었던 순간도 야구를 할 때였습니다. 이제는 유니폼을 벗고 새로운 도전을 시작하려고 합니다."

키움 히어로즈에서 방출 통보를 받은 내야수 김병휘(25)가 정들었던 그라운드를 떠나 제2의 인생을 시작한다. 다른 팀에서의 현역 연장 대신, 17년간 손에서 놓지 않았던 야구공을 내려놓고 아름다운 마침표를 찍기로 결단을 내렸다.

김병휘는 지난 15일 자신의 인스타그램에 장문의 글을 올리며 "저는 이제 히어로즈를 떠나게 되었습니다. 그리고 17년 동안 해 온 야구도 여기서 마무리하려고 합니다"라며 현역 은퇴를 공식화했다.

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앞서 키움은 지난 11일 2027시즌을 앞두고 팀 재정비를 위한 선수단 정리를 단행하며 김병휘를 비롯해 투수 박주성, 오혜성, 정동준, 이승재, 포수 김리안, 내야수 이주형(58번), 외야수 심휘윤 등 8명에게 재계약 불가 의사를 전달한 바 있다.

장충고 출신의 김병휘는 2020 KBO 신인 드래프트 2차 4라운드(전체 37순위)로 키움의 지명을 받고 프로 무대에 발을 디뎠다.

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입단 당시 탄탄한 기본기와 넓은 수비 범위, 빠른 발을 두루 갖춰 강정호와 김하성으로 이어지는 키움의 '명품 유격수 계보'를 이을 대형 내야수 재목으로 기대를 한 몸에 받았다. 내야 전 포지션을 안정적으로 소화할 수 있는 수비 센스도 높은 평가를 받았다.

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하지만 프로 1군의 벽은 높았다. 치열한 주전 경쟁 속에서 주로 백업 내야수로 기용됐고, 2024시즌 28경기에 출전한 것이 개인 한 시즌 최다 출전 기록이었다.

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지난해(2025시즌) 1군 출전이 7경기에 그쳤던 김병휘는 올 시즌에는 단 한 차례도 1군 호출을 받지 못했다. 결국 퓨처스리그 무대를 전전하다 시즌 종료 후 방출 명단에 포함됐고, 1군 통산 성적 59경기 타율 0.168(95타수 16안타) 1홈런 4타점이라는 기록을 남긴 채 글러브를 벗었다.

김병휘는 "돌이켜 보면 제 인생에서 가장 행복했던 순간도 야구를 할 때였고, 가장 힘들었던 순간도 야구를 할 때였습니다. 야구를 통해 예의를 배웠고, 인생을 배웠습니다. 야구는 단순히 운동을 넘어 제 인생의 많은 것을 가르쳐 준 소중한 존재였습니다"라고 야구 인생을 되돌아보며 "지난 7년 동안 히어로즈에서 생활하면서 팀에 큰 도움이 되지 못한 것 같아 늘 죄송한 마음이었습니다. 더 잘하고 싶었고, 더 좋은 모습을 보여 드리고 싶었지만 그러지 못한 순간들이 아쉬움으로 남습니다"라고 소회를 전했다.

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마지막으로 그는 자신과 함께 땀 흘렸던 지도자들과 동료, 그리고 끝까지 자신을 아껴준 팬들을 향해 고개 숙여 감사 인사를 건넸다.

김병휘는 "그럼에도 저를 믿고 응원해 주셨던 팬 여러분께 진심으로 감사드립니다. 부족한 저를 이끌어 주시고 많은 것을 가르쳐 주신 감독님과 코치님들, 항상 뒤에서 힘써 주신 구단 직원분들, 그리고 함께 땀 흘리며 지냈던 선배님들, 후배들, 친구들에게도 감사하다는 말씀을 전하고 싶습니다"라고 적었다.

이어 "야구를 하면서 기뻤던 순간도, 힘들었던 순간도 많았지만 그 모든 시간이 있었기에 지금의 제가 있을 수 있다고 생각합니다. 함께했던 모든 분과의 인연, 그리고 야구장에서 보낸 소중한 시간들을 오래도록 잊지 않겠습니다"라며 "이제는 유니폼을 벗고 새로운 도전을 시작하려고 합니다. 야구 선수 김병휘가 아닌 새로운 모습으로 다시 인사드릴 날을 기대하며, 앞으로 제가 걸어갈 길에도 많은 응원 부탁드립니다. 17년이라는 긴 시간 동안 야구를 할 수 있어 행복했습니다"라고 뭉클한 작별을 고했다.

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한편 김병휘는 한 야구아카데미에서 수비 코치로 활동할 것으로 알려졌다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com