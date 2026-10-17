"데뷔 첫 가을야구잖아요" 빛고을 얼어붙은 초대형 실수, 대선배와 소통 실수까지…20세 박재현의 호된 가을 신고식 [광주현장]

인터뷰에 임한 KIA 박재현. 김영록 기자

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 김호령, 박재현이 뜬공을 처리하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "가을야구 첫 경기니까 당연히 그럴 거란 예상은 했는데…콜플레이를 더 확실하게 했어야한다."

평범한 외야 뜬공, 하지만 바람따라 살짝 흐르는 공을 쫓던 좌익수와 중견수가 부딪치며 공을 떨어뜨렸다.

17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 준플레이오프 1차전에서 벌어진 일이다.

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5회초 LG 공격 도중 KIA 박재현과 김호령이 부딪쳤다. 두 선수 모두 자신이 잡겠다는 의사를 표했지만, 서로의 신호를 확인하지 않아 벌어진 일이다.

가을야구 첫 경기, 박재현은 특히 데뷔 이후 첫 포스트시즌 경기였다. 그것도 1차전, 마운드 위에는 에이스 제임스 네일이 서 있었다. 자칫하면 에이스를 무너뜨릴 수도 있는, 치명적인 실수가 될 수도 있었다. 다행히 네일이 후속타를 잘 끊어낸 덕분에 추가 실점이나 위기로 이어지진 않았다.

사진제공=KIA 타이거즈

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경기전 만난 박재현은 떨리는 심경을 애써 감추고자 했다. 그는 "아직 경기가 시작하지 않아서 그런지 평소랑 다른 느낌을 모르겠다. 완전 첫 경험이다보니 상상도 잘 안된다. 아마 심판이 플레이볼을 외치고 나면 그땐 기분이 달라지지 않을까"라고 돌아봤다.

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이어 "정규시즌은 완전히 잊고 다시 시작한다는 마음"이라며 "평소에 말이 많고 허세를 부리는 스타일인데, 이제 말은 좀 줄이고 행동으로 보여드리고 싶다"라고 스스로를 다잡았다.

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또 "수비는 확실히 시즌초보다 좋아졌다는 체감이 있지만, 완벽하진 않다. 더 발전해야하고, 단기전은 수비가 특히 중요하니까 실수를 최대한 줄일 수 있도록 하겠다"고 거듭 강조했다.

그럼에도 불구하고 결국 실수가 나오고 말았다. 선배 나성범의 "네가 지금까지 겪은 것과는 전혀 다른 경험이 될 것"이라던 말이 현실이 됐다.

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그래도 이날 승리 덕분일까. 이범호 KIA 감독은 너그럽게 웃어넘겼다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 밝은 표정으로 경기 준비하는 KIA 이범호 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

"가을야구 첫 경험이니까, 당연히 그럴 거라고 예상했다. 젊은 선수들이 이런 큰 경기를 경험한다는 건 참 좋은 일이다. 앞으로 쌓아가야할 경험이 있으니, 수비에서 좋은 플레이도 나오고 하다보면 자기 페이스를 찾을 거라고 생각한다."

다만 문제의 실수에 대해 고쳐야할 점을 지적하는 것은 잊지 않았다. 이범호 감독은 "그럴 땐 콜을 더 크게 해야한다. 관중들도 많고, 바람이 우측에서 좌측으로 불다보니 호령이도 재현이도 자기 공이라고 생각한 것 같다"면서 "특히 낮경기는 공이 보였다 안보였다 하니까…앞으로 더 신경쓰겠다"고 강조했다.

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광주=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com