정규시즌 성적? 다 필요 없다, 폭주하는 3위 요코하마 CS 6연승 재팬시리즈 진출, 26년 만에 우승한 2년 전처럼 또 하극상 드라마 연출하나

요코하마가 한신에 4연승을 거두고 재팬시리즈에 진출했다. 17일 열린 센트럴리그 CS 파이널 스테이지 4차전에서 8대5 역전승을 거두고 2년 만에 재팬시리즈행을 확정했다. 사진캡처=요코하마 베이스타즈 SNS

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파죽지세(破竹之勢).

2위 요미우리 자이언츠를 누르고 우승팀 한신 타이거즈도 끌어내렸다. 센트럴리그 3위 요코하마 베이스타즈가 거침없는 기세로 '하극상 시리즈'를 완성했다. 센트럴리그 클라이맥스시리즈(CS) 파이널 스테이지에서 한신에 4연승을 거두고 재팬시리즈에 진출했다. 요코하마는 앞서 열린 퍼스트 스테이지에서 요미우리를 2연패로 몰아붙였다. 올해 포스트시즌에서 패 없이 6연승 중이다. 퍼스트 스테이지부터 무패, 6연승은 요코하마가 처음이다.

17일 고시엔구장에서 열린 파이널 스테이지 4차전. 벼랑 끝에 몰린 한신이 홈 팬들 앞에서 경기를 주도했다. 3경기 연속 무득점에 그쳤던 타선이 기운을 차렸다. 7회까지 5-3으로 리드했다. 3경기 만에 복귀한 4번 사토 데루아키가 2안타를 때렸다. 3번 모리시타 쇼타는 선발 출전해 5,7회 연속 홈런을 터트렸다. 5번 오야마 유스케도 4안타를 쏟아냈다.

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그러나 요코하마의 뒷심을 당해내지 못했다. 요코하마는 8회초 미야자키 도시로의 적시타로 1점을 따라갔다. 4-5로 뒤진 9회초 1사후 한신 마무리 구도 다이세이를 무너트렸다. 2사 2,3루에서 3번 미모리 마사키가 적시타를 때려 6-5 역전에 성공했다. 고의4구로 이어진 2사 1,2루에서 연속 적시타가 나왔다. 구도는 주저앉아 눈물을 흘렸다. 고시엔구장 관중석이 침묵에 빠졌다.

흐름을 내준 한신 타선은 무기력했다. 9회말 1사 만루 기회에서 마지막 두 타자가 삼진으로 돌아섰다. 한신이 자랑하는 3~5번 중심타선이 폭발했지만 믿었던 불펜이 버텨주지 못했다. 2년 연속 리그 1위를 한 최강팀이 4연패로 무너졌다. 누구도 예상 못한 결과다.

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후지카와 규지 감독은 "선수들이 1년간 정말 열심히 뛰어줬는데 전부 내 책임이다. 응원해 주신 팬들에게 죄송하다"며 고개를 숙였다.

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요코하마는 2024년 3위로 포스트시즌에 진출해 재팬시리즈 정상에 서는 하극상 시리즈를 완성했다. 재팬시리즈에서 소프트뱅크에서 1~2차전을 내주고, 4연승을 거뒀다. 진캡처=일본야구기구 홈페이지

2년 만에 요코하마와 소프트뱅크 호크스가 재팬시리즈에서 마주한다. 퍼시픽리그 1위 소프트뱅크는 니혼햄 파이터스와 파이널 스테이지를 3경기로 끝냈다. 어드밴티지 2승을 포함해 5승무패로 니혼햄을 일축하고 3년 연속 재팬시리즈에 진출했다.

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소프트뱅크는 2024년 악몽이 떠오를 것 같다. 2년 전 요코하마는 센트럴리그 3위로 시작해 2위 한신, 1위 요미우리를 누르고 재팬시리즈에 진출했다. 그해 소프트뱅크는 최강팀이었다. 정규시즌에 91승3무49패, 승률 0.650을 올렸다. 고쿠보 히로키 감독 취임 첫해 양 리그 12개팀 중 유일하게 6할대 승률을 찍었다.

반면, 요코하마는 71승3무69패, 승률 0.507을 기록했다. 정규시즌 팀 타율, 평균자책점 모두 소프트뱅크가 요코하마를 압도했다.

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그해 재팬시리즈는 싱겁게 끝날 것 같다. 소프트뱅크가 요코하마 원정 1~2차전을 모두 이겼다. 4경기로 끝날 것 같았다. 소프트뱅크 팀 내에서 '요코하마가 너무 약하다'라는 말까지 나왔다.

2연패로 몰린 요코하마가 후쿠오카 원정에서 반등했다. 3차전에서 4대1로 승리한 뒤 벌떡 일어났다. 4차전 5대0, 5차전 7대0으로 이겼다. 원정 3연승. 요코하마는 홈에서 열린 6차전에서 13안타를 쏟아부어 11대2로 이겼다. 영화같은 역전 드라마를 연출하며 26년 만에 재팬시리즈

3연패로 벼랑 끝에 몰린 한신은 7회까지 5-3으로 앞서다가 역전패를 다했다. 마무리 구도가 9회를 버티지 못하고 무너졌다. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

우승 트로피를 들어 올렸다.

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가을 강자 요코하마가 또 하극상 드라마를 준비한다. 요코하마와 소프트뱅크의 재팬시리즈는 24일 시작된다. 2년 전처럼 요코하마에서 1~2차전이 열린다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com.