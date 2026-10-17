'깜짝' KIA 단속 0순위, 잔류 의지 보였다…"팀이 다시 날 또 선택한다면, 사인할 수 있다"[인터뷰]

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 2회말 KIA 카스트로가 LG 톨허스트를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 카스트로. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 김민경 기자] "기회가 될지는 모르겠지만, 다시 팀이 한번 나를 또 선택해 주신다면 사인을 할 수 있지 않을까 생각한다."

해럴드 카스트로가 내년에도 KIA 타이거즈에서 뛰고 싶은 속마음을 표현했다. KIA도 카스트로의 손을 놓을 이유가 갈수록 없어진다. 오히려 꼭 남아달라고 해야 할 판이다. 중요한 가을 무대에서도 KIA 슈퍼스타 김도영이 대폭발한 배경에는 카스트로가 있었다.

카스트로는 17일 광주기아챔피언스필드에서 열린 LG 트윈스와 준플레이오프 1차전에 4번타자 1루수로 선발 출전해 4타수 2안타(1홈런) 1타점 활약을 펼쳐 5대1 역전승에 힘을 보탰다.

Advertisement

KIA는 2회초 에이스 제임스 네일이 LG 송찬의에게 선취 솔로포 뺏겨 자칫 분위기를 넘겨줄 위기에 놓였다. 이때 다시 KIA로 흐름을 가져온 게 카스트로였다. 2회말 선두타자로 나서 LG 선발 앤더스 톨허스트에게 동점 솔로포를 뺏었다. 포스트시즌 데뷔 첫 타석을 값진 홈런으로 장식한 순간이었다.

카스트로는 "중요한 경기에 나와서 홈런을 쳐서 기쁘다. 중요한 상황에서 동점으로 따라가는 홈런이라 굉장히 의미가 있어서 기뻤다"며 "홈런 상황은 어렵게 설명할 게 없다. 치기 좋은 공이 들어왔을 때 배트에 잘 맞아서 타구가 담장을 넘어갔을 뿐"이라고 설명했다.

Advertisement

카스트로가 홈런을 쏘아 올리니 LG는 쉽게 3번타자 김도영을 거를 수가 없었다. 김도영은 카스트로의 홈런 이후 2홈런 4타점을 몰아치며 펄펄 날았다.

Advertisement

김도영은 염경엽 LG 감독이 준플레이오프에서 가장 경계할 대상으로 자신을 꼽자 "시즌 중에도 모든 팀이 나한테 안 맞으려고 하기 때문에 별로 생각은 따로 없었다. 나 말고도 좋은 선수들이 많다. (염경엽 감독의) 인터뷰를 보고 오히려 동료들이 듬직하다는 생각이 들었다. 나 말고도 카스트로도 있고, 선배님들이 다 계시기 때문에 오히려 내가 부담감을 내려놓고 해도 되겠다는 생각을 했다"고 밝혔다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 4회말 KIA 김도영이 솔로홈런을 날렸다. 카스트로와 함께 기쁨을 나누고 있는 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. KIA가 LG에 승리했다. 승리의 기쁨을 나누고 있는 KIA 김도영, 카스트로. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

Advertisement

카스트로는 "(김)도영이의 말이 틀리지 않다. 당연히 일리 있는 말이다. 우리는 하나의 팀으로 싸우기 때문에 나도 있고, (나)성범이 형도 있고 많은 선수들이 하나가 돼서 팀 승리를 위해 노력하고 있다. 그런 자연스러운 결과들이 따라오고 있다고 생각한다"고 말했다.

KIA는 정규시즌부터 김도영-카스트로-나성범으로 이어지는 탄탄한 중심 타선을 구축하고 있다. 이들이 다 함께 폭발해도, 이들 중 하나만 폭발해도 KIA 타선의 화력을 잠재우기가 쉽지 않다.

Advertisement

카스트로는 "세 선수의 소통이 중요하다고 생각한다. 셋이서 상대 투수의 정보를 굉장히 잘 공유하고, 우리 중심 타자들이 함께 힘을 돕기 위해서 집중을 하고 있다. 그래서 좋은 결과가 자주 나오지 않나 생각한다"며 뿌듯해했다.

이미 광주의 야구 열기에 매료된 카스트로는 더 뜨거워진 가을야구 응원 열기에 반했다.

카스트로는 "분위기가 정말 훌륭했다. 관중분들의 응원 열기가 대단했다"며 엄지를 들었다.

Advertisement

카스트로는 시즌 초반 KBO리그의 ABS존 적응에 애를 먹고, 지난 4월에는 햄스트링 부상으로 이탈해 마음고생이 심했다. KIA가 교체를 고심할 때도 있었지만, 부상 복귀 이후 한번 더 지켜보기로 했던 게 신의 한 수였다.

카스트로는 99경기, 타율 3할2푼7리(401타수 131안타), 21홈런, 88타점, OPS 0.928을 기록하며 재계약 희망을 키웠다. KIA 팬들도 카스트로와 재계약을 기대하는 목소리를 내고 있다.

카스트로는 "팬분들께서 항상 응원해 주셔서 기쁘게 생각한다. 팬들 덕분에 한국에서 편하게 즐기면서 플레이하고 있다고 항상 느낀다. 그래서 기회가 될지는 모르겠지만, 팀이 다시 한번 나를 선택해 준다면 사인을 할 수 있을 것 같다"며 내년에도 KIA 유니폼을 입고 싶은 뜻을 내비쳤다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 2회말 KIA 카스트로가 LG 톨허스트를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 하이파이브를 나누고 있는 카스트로. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com