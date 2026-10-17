아빌라 기분 나쁘겠는데? 다년 계약 했더니 "미국이었으면 마이너리그"

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 1회 마운드에 오른 SSG 선발 아빌라. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

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[스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스와 다년 계약을 체결한 페드로 아빌라를 두고 미국 매체의 혹평이 나왔다.

SSG는 올 시즌 대체 외국인 투수로 영입했던 아빌라와 지난 16일 최대 2년 조건에 재계약 협의를 마쳤다고 발표했다. 세부 계약 내용은 추후에 공개할 예정이지만, 최소 1년, 최대 2년간 SSG 유니폼을 입는 것은 확정이다.

아빌라는 후반기 KBO리그 입성 이후 짧지만 강력한 임팩트를 남겼다. 14경기에서 9승2패 평균자책점 1.44로 단기간에 믿기지 않는 기록을 냈다. 때문에 메이저리그 구단들이 다시 관심있게 그를 지켜보지 않을까 했는데, 현지 분위기는 아직 완전한 신뢰를 하지 못하는 모양새다.

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미국 'MLB트레이드루머스'는 16일 아빌라의 SSG 재계약 소식을 전하면서 "아빌라는 올해 스프링캠프에서도 탈락했고, 트리플A에서 부진한 모습을 보였다"면서 "최근 마이너리그에서의 부진한 성적 때문에 SSG에서의 좋은 활약에도 불구하고, 이번 비시즌때 마이너리그 계약에 만족해야 했을 것"이라고 혹평을 남겼다. 이어 "아빌라가 KBO리그에서 재기하는 동시에 미국에서보다 높은 연봉을 받는 것은 합리적인 선택"이라고 평가했다. 아빌라가 미국으로 돌아온다고 해도 결국 마이너리그 계약이 유력하기 때문에, 조건이나 모든 면에서 SSG 잔류가 나았을 것이라는 뜻이다.

이어 해당 매체는 지난해까지 SSG에서 뛰다가 현재 디트로이트 타이거즈에서 주전으로 뛰는 드류 앤더슨을 거론하면서 "아빌라는 앤더슨보다 메이저리그 경력이 더 풍부하다. 그가 앞으로 2년간 선발투수로서 좋은 모습을 유지한다면, 2029시즌을 앞두고 메이저리그에서 700만~1000만달러짜리 보장 계약을 따낼 가능성이 충분히 있다"고 덧붙였다. 아빌라가 메이저리그로 복귀하기 위해서는 KBO리그에서 더 확실한 성공과 증명이 필요하다는 우회적 표현이다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com