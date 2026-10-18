'오직 KIA 위해' 왜 자존심도 버렸나, 에이스의 독기…"LG 낼 수 있는 점수, 이게 전부다"

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 6회말 1사 1, 2루. 문보경을 병살 처리 후 환호하는 KIA 네일. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "LG가 낼 수 있는 점수는 이게 전부다."

KIA 타이거즈 에이스 제임스 네일은 17일 광주기아챔피언스필드에서 열린 LG 트윈스와 준플레이오프 1차전에서 경기 초반 아찔한 상황과 마주했다. 2회초 LG 송찬의에게 선취 솔로포를 허용해 0-1 리드를 내준 것. 정신이 번쩍 든 한 방이었다.

네일은 "사실 던진 공(스위퍼)이 나쁜 공도 아니었고, 잘 들어간 공이었는데 송찬의가 잘 쳐서 홈런이 됐다. 맞자마자 '그래 이게 끝이다. LG가 낼 수 있는 점수는 이게 전부다. 계속 가자'라는 생각으로 투구를 이어 갔다"고 고백했다.

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네일이 속마음으로 외친 그대로. LG는 경기 끝까지 1득점에 그쳤다. KIA는 2회말에 터진 해럴드 카스트로의 동점 솔로포로 균형을 맞추고, 4회부터 시작된 김도영의 2홈런 4타점 원맨쇼에 힘입어 5대1로 완승했다.

포스트시즌 1패는 곧 탈락과 직결된다. 네일은 마운드에서 자존심은 다 내려놨다. 오직 KIA의 승리만 생각하며 공을 던졌다.

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말뿐이 아닌, 행동으로 보여준 장면은 2-1로 앞선 6회초에 나왔다. 선두타자 박해민이 우중간 2루타로 출루한 가운데 다음 타자 오스틴 딘과 승부에서 3볼에 몰리자 네일은 직접 자동고의4구를 요청했다. 이범호 KIA 감독은 네일이 어떤 마음으로 요청했을지 알기에 바로 수긍했다. 벤치의 자동고의4구 사인에 흥분하는 외국인 에이스는 많이 봤어도 먼저 벤치에 요청하는 경우는 흔치 않다.

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이범호 감독은 "공 하나라도 아끼고 싶었던 것 같다. 볼카운트 3볼0S에서 스트라이크 잡겠다고 들어갔다가 장타가 나올 수도 있고, 또 공을 몇 개 더 던져야 했을 수도 있다. 차라리 볼넷을 주고 다음 타자를 신중하게 대처하려고 한 것 같다. 에이스라면 충분히 할 수 있다. 그러면서 더 자신감을 얻고 뒤에 잘 막아줬다"고 칭찬했다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 5회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 KIA 네일. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 2회초 LG 송찬의가 KIA 네일을 상대로 선제 솔로홈런을 날렸다. 세리머니를 펼치고 있는 송찬의. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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네일은 본인의 계획대로 문정빈을 헛스윙 삼진으로 돌려세우고, 문보경을 2루수 병살타로 처리하면서 LG의 추격 의지를 완전히 꺾었다. 덕분에 7회까지 한 이닝을 더 막으면서 불펜의 부담도 덜 수 있었다.

네일은 "내 강점은 삼진 아니면 땅볼 유도니까. 내 강점으로 이닝을 마무리하자고 생각했다. 승부처라고 생각해서 정말 신중하게 집중해서 던지려고 했다. 팀의 수비를 믿기에 땅볼을 최대한 유도하려 노력했고, 문정빈에게 정말 큰 삼진을 잡았다. 하주석과 김규성이 더블플레이를 이끌면서 큰 위기를 잘 넘겼다"고 고마움을 표현했다.

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네일은 포스트시즌 1선발 통보를 받았을 때부터 비장한 각오로 준비했다.

네일은 "이 경기를 위해서 진짜 집중하려고 노력했다. 할 수 있는 모든 것을 다 했다. 경기 날짜에 맞춰서 몸을 만들었고, 쉴 때는 전에 던졌던 LG전을 복기하면서 어떤 것이 잘못됐고 어떤 게 잘됐는지 공부했다. 이 경기를 위해 정말 열심히 준비했다"고 했다.

KIA 동료들은 네일이 1회 초구를 던질 때부터 2024년 한국시리즈 우승 에이스의 귀환을 직감했다.

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김도영은 "우리 야수들끼리 이야기한 게 네일의 공이 1회부터 다르다고 느꼈다. 우리가 몇 점만 리드를 빨리 잡고 간다면, 충분히 오늘 승리를 가져올 수 있겠다고 생각했다. 시즌이랑 정말 다른 네일의 모습이라 정말 멋있었다"며 엄지를 들었다.

네일은 그런 김도영에게 "정말 믿을 수 없는 선수다. 스스로 자기가 왜 슈퍼스타인지 증명하는 것을 보면서 정말 팀에서 중요한 선수라고 느꼈다. 계속해서 팀이 이기는 데 큰 도움일 주는 선수라 생각한다"고 화답했다.

'오늘 또 다른 슈퍼스타였다'고 하자 네일은 "최선을 다했을 뿐"이라며 쑥스러운 미소를 지었다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 6회말 1사 1, 2루. 문보경을 병살 처리 후 환호하는 KIA 네일. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com