'이럴수가' 참담한 LG, KIA 역대 최초 역사 희생양되나…디펜딩 챔피언 너무도 무력하네

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 6회말 무사 1, 3루. LG 톨허스트 강판 때 내야에 모인 LG 내야수들. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] 디펜딩 챔피언 LG 트윈스가 너무도 허무하게 무너질 위기다.

LG는 17일 광주기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 준플레이오프 1차전에서 1대5로 역전패했다. 정규시즌까지 포함하면 LG는 지난 6월 17일 광주 경기부터 KIA 상대로 8연패에 빠져 있다. 거의 5개월째 KIA를 이기지 못하고 있다.

LG 4번타자 문정빈은 경기에 앞서 "선배님들이 이제는 KIA를 이길 때가 됐다고 말해 주신다. 우리가 최근 3년 동안 우승을 더 많이 한 팀이기에 선배들도 경기를 많이 뛰셨고, 큰 경기에 강한 팀이라 생각한다. 최선을 다하면 이길 수 있다고 생각한다"며 연패 탈출 의지를 보였으나 끝내 실패했다.

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일단 선발 싸움부터 밀렸다. KIA 에이스 제임스 네일이 7이닝을 1실점으로 틀어막을 때 LG가 내세운 선발투수 앤더스 톨허스트는 5이닝 3실점(2자책점)에 그쳤다.

염경엽 LG 감독이 그토록 경계한 김도영은 아예 묶지 못했다. 김도영은 2홈런 4타점 원맨쇼를 펼치며 LG를 울렸다. 2회말 동점 솔로포를 쏘아 올린 해럴드 카스트로가 김도영 뒤에 4번타자로 버티고 있으니 쉽게 거르기도 어려웠다.

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염 감독은 "대비는 했지만 투수들의 제구가 제대로 되지 않았다. 김도영이 실투를 놓치지 않았다. 실투라 하더라도 홈런이 쉽지 않은데 김도영이 홈런을 만드는 것을 보면서 역시 대단한 선수라 생각했다. 인정할 것은 인정해야 한다"며 정규시즌부터 하도 김도영한테 맞으니 이제는 자포자기한 듯한 발언을 남겼다.

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17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 경기 지켜보는 LG 염경엽 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 8회말 투런 홈런을 날린 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

LG는 2023년과 지난해 통합 우승을 차지한 강팀이다. 포스트시즌 경험이 풍부한 베테랑들이 많기에 가을 무대에서는 KIA를 꺾을 수 있을 줄 알았다.

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하지만 KIA는 LG가 와일드카드 결정전에서 손쉽게 꺾고 올라온 두산 베어스와는 달랐다. 두산은 야수 대부분이 포스트시즌 경험이 부족한 어린 선수들이라 LG에 선취점을 내주자마자 쫓기면서 자멸했다면, KIA는 똑같이 선취점을 내줬는데도 분위기를 바꿀 확실한 중심타자 카스트로와 김도영이 있었다. 김선빈 나성범 등도 베테랑답게 타선에 무게감을 더하며 김도영이 펄펄 날 수 있게 판을 깔아줬다.

LG는 이대로 KIA의 구단 역대 최초 역사의 희생양이 될 것인가.

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KIA는 준플레이오프에서 단 한번도 웃은 적이 없었다. 1994, 2004, 2006, 2011년까지 4차례 준플레이오프에 진출해 모두 탈락했다. KBO 역대 최다인 12회 우승을 자랑하는 KIA의 믿을 수 없는 역사다.

1994년은 한화 이글스에 2전 전패, 2004년은 두산 베어스에 2전 전패했다. 2006년은 또 한화에 1승2패로 밀렸고, 2011년은 SK 와이번스(현 SSG 랜더스)에 1승3패로 고전했다. 공동 3위였던 1994년을 제외하고는 모두 4위로 준플레이오프에 진출한 결과였다.

KIA는 18일 열리는 2차전에 아담 올러를 선발투수로 내세운다. LG 선발투수는 임찬규다. 올러마저 LG를 잡아 준다면, 사실상 KIA가 플레이오프 진출을 확정하는 분위기로 흘러갈 가능성이 크다.

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17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. KIA가 LG에 승리했다. 그라운드 나서는 LG 선수들. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com