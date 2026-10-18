광주 하늘은 과연… 우중전이냐, 우취냐! 명암이 갈린다, 2차전 뒤흔들 '비 변수'의 법칙

28일 광주 기아챔피언스필드에서 열릴 예정인 KIA와 SSG의 경기를 앞두고 비가 내리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.28/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 6회말 무사 1루. LG 문보경 수비 실책을 무사 1, 3루가 되는 KIA. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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[스포츠조선 정현석 기자]준플레이오프 2차전 향방이 한 치 앞을 알 수 없는 안개 속으로 빠져들고 있다.

17일 오후 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 1차전에서는 정규시즌 3위 KIA 타이거즈가 선발 제임스 네일의 완벽투와 김도영의 멀티홈런을 앞세워 LG 트윈스를 5대1로 완파하고 기선 제압에 성공했다.

18일 같은 시간, 같은 장소에서 열릴 2차전에는 불청객, 비 변수가 있다. 가을 비 치곤 제법 큰 비가 예보된 하루. 이날 광주지역에도 오후부터 비 예보가 있다. 밤 부터 거세질 비는 낮 동안 내렸다 그쳤다를 반복하며 경기 진행의 변수가 될 전망.

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2차전을 책임질 양 팀 선발투수는 KIA 아담 올러, LG 임찬규다.

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 KIA 올러. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

포스트시즌엔 '노게임' 없다, 시리즈 명암 가를 서스펜디드 규정

정규시즌과 가을야구의 가장 큰 차이는 우천 취소 및 강우 콜드 게임의 부재다.

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가을야구에서는 오직 경기를 강행하거나, 중단 후 다음 날 같은 조건에서 이어하는 '서스펜디드 게임(일시정지 경기)' 규정만 존재한다.

개정된 포스트시즌 세칙에 따라 5회 이전에 경기가 중단되더라도 노게임이 선언되지 않고, 중단 시점의 점수와 아웃카운트, 주자 상황 그대로 다음 날 재개된다. 이 때문에 "초반에 어느 팀이 리드를 잡느냐"가 중요하다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. LG 임찬규가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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우중전이나 서스펜디드? KIA가 웃는다

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경기 중후반 우중전 혹은 서스펜디드 발생 시 홈팀 KIA 타이거즈가 상대적으로 유리할 전망.

선발 네일의 7이닝 역투로 1차전을 5대1로 완승한 KIA는 불펜 소모를 최소화 했다.

비가 내려 불펜 싸움 향상으로 흘러가거나, 서스펜디드가 선언돼 일정이 하루 뒤로 밀리면 피로감이나 불펜 대처 능력이 LG보다 나을 수 밖에 없다.

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반면, 오지환 신민재 등 부상 회복 주축 선수가 많은 LG로서는 그라운드 상황이 악화되고, 타구속도가 빨라질 우중전 자체가 부담스럽다.

선발 톨허스트의 5이닝 강판으로 1차전 불펜 소모가 상대적으로 컸던 LG 입장에서 서스펜디드 상황이 겹치면 마운드 운용에 부담을 안게 된다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 3회초 2사 1, 2루. 내야 플라이로 물러나는 LG 오스틴. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

우천 순연? LG가 웃는다

만약 경기 전 비가 많이 내려 우천 취소가 결정되고 순연된다면, 흐름을 타려던 KIA에게는 악재가 될 수 있다.

반대로 두산과의 와일드카드 결전전 총력전과 강행군과 1차전 패배로 분위기가 가라앉았던 LG는 전열을 재정비 할 수 있는 휴식 시간을 벌 수 있다.

어떻게든 막을 수 없는 김도영의 절정의 홈런 페이스도 하루 쉬어가며 살짝 무뎌지는 걸 기대할 수 있다.

특히 LG로선 목 담 증세 이후 합류한 마무리 투수 손주영에게 회복할 수 있는 시간을 하루 더 벌어줄 수 있다. 시리즈 반격의 발판을 마련하는 반등의 변곡점이 될 수 있다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 8회말 투런 홈런을 날린 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

광주의 하늘은 과연?

기세를 몰아 안방 2차전까지 싹쓸이 하려는 KIA와 2차전 만큼은 사수해야 하는 LG.

챔피언스필드에 떨어질 빗방울의 굵기가 외부적 변수를 만들어 한 치 앞도 내다볼 수 없는 불확실성의 먹구름을 몰고올 전망이다.

LG에게 숨통이 트일 휴식의 비가 될지, 우중전 사투 속에서 KIA가 시리즈 승기를 잡을지 팬들의 관심이 광주 하늘을 향하고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com