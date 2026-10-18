'페덱조차…' 70.6% 확보 '천적' 고속통과가 부담스러운 삼성의 'LG 파이팅!'

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 6회 마운드에 오른 삼성 페덱. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

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[스포츠조선 정현석 기자]KIA 타이거즈가 준플레이오프 1차전에서 5대1 완승을 거두며 5전3선승제 하에서 70.6%의 확률을 잡았다.

2위로 플레이오프에 직행해 기다리고 있는 삼성 라이온즈의 셈법이 복잡해지고 있다.

썩 반갑지 않은 KIA의 기세다. 최악의 시나리오는 KIA가 4차전 이내로 준PO를 고속통과 하는 경우. 심리적·전술적으로 가장 피하고 싶은 경우의 수다.

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삼성이 정규시즌 2위로 얻은 최대 이점은 '휴식과 체력 비축'.

하지만 KIA가 4차전 이내로 준PO를 마칠 경우 사흘 이상의 꿀맛 휴식일을 확보하게 된다.

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삼성의 '지친 상대를 맞이하는 효과'는 상쇄된다.

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17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 7회 투구 후 마운드를 내려오며 팬들에게 박수를 보내는 KIA 네일. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

특히 KIA가 자랑하는 1,2선발 제임스 네일과 아담 올러는 일주일 이상 완벽한 휴식을 취한 뒤 25일, 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 플레이오프 1,2차전에 맞춰 최상의 컨디션으로 마운드에 오를 수 있다.

게다가 KIA는 절정의 홈런페이스를 유지하고 있는 간판타자 김도영을 필두로 실전 타격 사이클이 준PO를 거치며 최고조에 달할 가능성이 높다.

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 구자욱이 몸을 풀고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16ㅁ

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반면, 삼성은 12일 간의 실전 공백으로 시리즈 초반 타격감 끌어올리는 데 어려움을 겪을 가능성이 높다. 가뜩이나 햄스트링 부상 후 회복중인 구자욱은 한달 가까운 실전 공백이 있다. 체력적 우세로 감각적인 불리함을 상쇄해야 겠지만, KIA가 준PO를 고속통과해 버리면 이 모든 유리함이 사라진다.

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타자 친화적 대표 구장인 대구 삼성라이온즈파크에서 물이 오른 홈런 2위 팀 KIA 타선을 상대할 삼성 투수들의 부담도 눈덩이 처럼 커질 가능성이 높다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 삼성 원태인이 투구 전 로진을 입으로 불어내고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

삼성은 올시즌 KIA에 7승9패로 열세였다. 9개 구단 중 가장 힘들어 했던 부담스러운 상대. 단기전을 이끌 선발 투수들이 KIA 타선에 큰 재미를 보지 못했다.

에이스 크리스 페덱 조차 올시즌 KIA전에서는 2경기 2패, 5.25의 평균자책점으로 고전을 면치 못했다. 페덱 상대로 0.667의 타율을 기록한 '천적' 김태군과 김도영에게 피홈런 하나씩을 허용했다. 아리엘 후라도도 KIA전 1경기에서 7이닝 3실점으로 잘 버텼지만 피안타를 10개나 허용했다.

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토종 선발 듀오도 KIA전에 썩 좋지 않은 기억이 있다.

원태인은 1경기 동안 5⅔이닝 9안타 6실점(9.53)으로 힘든 경기를 치렀다. 최원태 역시 KIA전 3경기 13⅓이닝 14실점(13자책) 1승1패, 평균자책점이 8.10에 달한다. 17안타 중 홈런도 2개 허용했다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 8회말 투런 홈런을 날린 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

여러모로 KIA가 준PO를 고속 통과하고 기세를 유지하며 올라오는 건 삼성으로선 가장 맞닥뜨리고 싶지 않은 그림이다.

정규시즌 '천적 관계'가 가을야구에서 심리적 부담감으로 이어져 시리즈 전체가 흔들릴 수 있다.

삼성 입장에서 가장 이상적인 시나리오는 LG의 대반격이다.

2차전에서 LG가 반격에 성공해 1승1패로 균형을 맞추고, 시리즈를 5차전까지 끌고 가며 양 팀 선수들의 체력을 소모하는 시나리오가 최상이다.

5차전이 성사될 경우 승자는 하루 쉬고 삼성을 만나야 한다. 5차전에 네일과 톨허스트를 다시 투입해야 하니, 플레이오프 1차전 선발도 불가능해진다. 이래저래 'LG 파이팅!'을 외칠 수 밖에 없는 삼성의 절박한 입장이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com