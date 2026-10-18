'충격 광탈' 오타니에게 날아든 질문 "내년 투수로 공 던질 건가요" 그의 대답은?

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[스포츠조선 김용 기자] "확실히요."

오타니 쇼헤이의 의지는 이 단어 하나로 드러났다. 'definitely'.

오타니와 LA 다저스의 2026 시즌이 끝났다. 월드시리즈 3연패에 도전했지만, 내셔널리그 챔피언십 시리즈에서 밀워키 브루어스에 완패하며 허무하게 막을 내렸다.

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오타니는 더욱 아쉬움이 클 듯. 무릎, 이두근 부상 여파로 타자로만 출전했는데 지독히 부진했다. 벼랑 끝 4차전 홈런을 치기는 했지만, 나머지 타석 모두 삼진이었다. 동점 찬스에서 믿기 힘든 3구 삼진을 당해 땅을 쳐야 했다.

이제 사람들의 관심은 내년 오타니가 다시 공을 던질 수 있을까다. 내년이면 33세다. 오타니도 신체적으로 조금씩 떨어질 시점. 없던 부상도 자꾸 생긴다. 투-타 겸업이 원이라는 시선도 많다.

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하지만 오타니 본인은 여전히 공을 던지고 싶다. 오타니는 밀워키와의 시리즈 종료 후 2027년 투수로 등판하는 것을 원하느냐느 얘기가 나오자 기다렸다는 듯 "네, 확실히요"라고 답했다.

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다만 투수 복귀까지의 플랜은 아직 정해진 게 없다. 오타니는 "지금으로서는 어떤 치료가 필요한 지 등에 대해 판단하기 어렵다. 비시즌 동안 분석되고 논의될 일이며, 그게 실행 가능한지 살펴볼 것"이라고 조심스럽게 말했다.

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오타니는 미자막으로 "시즌 막판 투수로 던지지 못해 만족스럽지 않았다. 올해는 포스트시즌에도 투구를 하지 못했다. 이번 시즌 배웠던 것들에 대한 정리가 아직 되지 않았다. 치료법과 훈련 프로그램을 다시 검토해 다음 시즌 어떤 방안을 마련할 수 있을지 고민해보겠다"고 말했다.

다저스가 오타니에게 7억달러, 약 1조원 가까운 거액을 투자한 건 그가 투-타 모두에서 리그 최고의 실력을 발휘할 거란 믿음이 있어서였다. 물론 타자로만 최고 레벨에 올라가도 흥행력 등이 있으니 큰 손해라 할 수 없겠지만 확실한 건 아직 많은 사람들이 '이도류' 오타니를 보고 싶어한다는 것이다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com