한달 꽉 채워서 안타 1개, 병살타에 실책까지…애제자들 부활 가능할까? 염갈량 속은 타들어간다 [광주포커스]

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 홍창기가 볼넷 출루하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 2회초 무사 1,2루 KIA 김호령 직선타 때 LG 3루수 문보경이 2루 악속구 후 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "해줄 때가 됐다 싶은게 1시즌이 다 갔다. 야구가 참 쉽지 않다."

정규시즌 막판 염갈량의 토로다. '애제자'들은 사령탑의 기대에 보답할 수 있을까.

팀 타선의 핵심이자 키플레이어로 꼽았던 홍창기와 문보경이 1년 내내 부진하면서 염경엽 LG 트윈스 감독의 시즌 플랜은 크게 꼬였다. 가뜩이나 마운드에서 이래저래 빈틈이 생긴 상황, 타선마저 흔들린 결과 전반기만 해도 1위를 다투던 팀이 4위까지 미끄러졌다.

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17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 준플레이오프 1차전에도 한번 더 믿고 갔다. 홍창기는 1번타자 우익수, 문보경은 5번타자 3루수로 기용됐다.

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 4회말 홍창기가 내야땅볼로 물러나며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

이날 홍창기는 3회초 2사 주자 없는 상황에서 우중간에 떨어지는 안타를 쳤다. 10월 들어 첫 안타, 정규시즌 9월 18일 KT 위즈전 이후 말 그대로 '한달만의' 첫 안타였다. LG는 이후 박해민의 안타가 이어지며 2사 1,2루 찬스를 잡았지만, 오스틴이 내야뜬공으로 물러나며 득점에 실패했다. 그리고 4회말 역전 솔로홈런을 시작으로 KIA 김도영의 원맨쇼가 시작됐다.

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문보경은 이날 4타수 무안타에 그쳤다. 특히 6회가 악몽으로 남았다.

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6회초 선두타자 박해민이 2루타로 출루하고, 오스틴의 볼넷이 이어졌다. 문정빈이 삼진으로 물러난 뒤 1사 1,2루에서 타석에 선 문보경은 2루수 정면 땅볼을 치며 4-6-3 병살타에 그쳤다.

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이어진 6회말 수비에선 KIA 선두타자 박재현의 좌익수 뜬공을 송찬의가 놓쳤고, 이어진 김선빈의 3루쪽 땅볼 때 문보경의 실책이 이어지며 LG 1차전 침몰의 흐름이 만들어졌다. 지난 5일 잠실 KIA전 때도 결정적 송구 실책으로 KIA에게 추격의 빌미를 제공한 끝에 3연전 스윕의 역적이 됐던 문보경이다.

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 6회 송구 실책으로 실점을 허용하는 LG 문보경 3루수. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

김도영 앞에 무사 1,3루 찬스가 안타 하나 없이 놓여진 상황. LG는 '김도영용 히든카드' 우강훈을 투입했지만, 김도영은 무리없이 우측 깊숙한 희생플라이로 답했다. 이날 7이닝 1실점으로 쾌투한 KIA 에이스 제임스 네일의 활약 속 사실상 승부가 갈린 순간이었다. 김도영의 8회말 쐐기 투런포는 승패를 확정짓는 여흥에 가까웠다.

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경기 후 염경엽 감독이 꼽은 승부 포인트가 결국 6회였다. 그는 "중심타선에 찬스가 많이 걸렸는데 그 찬스를 못살렸고, 6회 실수가 2번 연속 나오면서 경기흐름을 넘겨줬다"고 돌아봤다.

한달만의 안타에도 불구하고 8회초 홍창기 타석 때 대타 이재원이 기용됐다. 염경엽 감독은 "다음 경기 때는 고민해보겠다"며 한숨을 쉬었다.

1차전 패배시 플레이오프 진출 확률은 29.4%까지 급락한다. 시즌 막판부터 축 처진 분위기 수습이 쉽지 않은 LG다.

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광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com