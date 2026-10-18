'충격' 1위→9위 붕괴, 국대 사령탑의 추락 분석…"혼란 있었다" 교통 정리부터 시작한다

16일 대전 한화생명볼파크에서 한화 이글스 류지현 신임감독 취임식이 열렸다. 포부를 밝히고 있는 류지현 감독. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.16/

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[스포츠조선 이종서 기자] "정립이 안 된 상태로 시즌이 이어졌다."

한화 이글스는 지난해와 올 시즌 '롤러코스터' 같은 시즌을 보냈다.

지난해 정규시즌을 2위로 마치며 19년 만에 한국시리즈 진출에 성공했지만, 올 시즌에는 9위에 머물렀다.

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가장 큰 차이는 '투수력'이었다. 2025년 한화는 팀 평균자책점 3.55를 기록하며 리그 1위를 달렸다. 코디 폰세와 라이언 와이스가 33승을 합작하며 '원투 펀치'로 활약한 가운데 안정적으로 불펜진이 돌아갔다. 김서현은 33세이브를 올리는 등 뒷문 단속도 안정적으로 됐다.

올 시즌 한화는 팀 평균자책점이 9위(5.26)에 머물렀다. 가장 큰 차이는 외국인투수. 폰세와 와이스가 모두 떠난 가운데 새 외국인 투수의 활약이 아쉬웠다.

1일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 1회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 한화 선발 화이트. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

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오웬 화이트는 시즌 첫 경기에서 부상이 생기면서 한 달 넘게 자리를 비워야했다. 함께 온 윌켈 에르난데스는 강력한 구위의 공을 던졌지만, 기복이 있었다. 에르난데스는 결국 16경기에서 3승6패 평균자책점 4.92의 성적을 남기고 팀을 떠나야만 했다. 새롭게 영입한 브루스 짐머맨은 14경기에서 3패 1홀드 평균자책점 10.23으로 부진했다.

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외국인듀오가 기대 이하의 모습을 보여주면서 투수진 전반이 흔들렸다. 강백호 영입으로 타선은 강해졌지만, 투수진이 무너지면서 결국 다시 하위권으로 주저앉았다.

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. KT가 한화에 승리했다. 경기 종료 후 그라운드를 나서는 한화 선수들. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

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한화는 2024년 6월 부임한 김경문 감독과 재계약을 하는 대신 류지현 국가대표 감독을 영입했다. 한화는 '지속 가능한 강팀으로의 성장'을 이끌 적임자라 판단했다.

류 감독은 2021년과 2022년 LG 사령탑으로 재임하면서 모두 가을야구 진출을 이끌었다.

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지난해 1월부터는 국가대표 감독으로 올해 3월 열린 2026 WBC의 8강 진출, 9월 열린 아이치-나고야 아시안게임 금메달 등을 일궈냈다.

국가대표 감독을 하면서 자연스럽게 KBO리그 경기를 꾸준하게 보게 됐다.

16일 대전 한화생명볼파크에서 한화 이글스 류지현 신임감독 취임식이 열렸다. 대전 볼파크에서 한화 유니폼을 입고 포즈를 취하는 류지현 감독. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.16/

올 시즌 한화의 부진 이유는 류 감독이 해결해야 할 과제가 됐다. 류 감독은 밖에서 본 한화의 경기력에 대해 "어려운 시즌을 보낸 것 같다. 부상 선수도 나왔고, 전체적인 일정에 있어서도 어려움이 있었다"고 운을 뗐다.

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류 감독은 이어 "선발 중간 마무리가 정립이 안 된 상태로 시즌이 이어졌다. 전체적으로, 또 선수 개개인으로 혼란이 있었던 것도 사실이다"라며 "포지션에 야수들이 중복되는 경우가 있어 교통정리가 필요하다"고 짚었다.

데이터 활용도 전반적으로 이뤄질 예정. 류 감독은 "(취임식에 앞서) 전력분석 미팅을 했다. 1시간 정도를 했는데 앞으로 시간을 가지고 이야기해야할 것 같다. 이런 과정을 거쳐 선수들에게 어떤 보직이 적합할 지 결정하려고 한다"고 했다.

한화는 11월부터 일본 미야자키에서 마무리캠프를 진행한다. 류 감독은 마무리캠프를 통해 1차적으로 선수들의 기량을 점검하겠다는 뜻을 밝혔다. 류 감독은 "마무리캠프가 아닌 2027년의 시작"이라고 강조했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com