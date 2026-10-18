먹구름 내리깔린 광주, 'LG 킬러' KIA 올러 출격! 준PO 2차전 정상 진행 가능할까…日오후 뒤덮는 '가을비' 최대 변수 [광주현장]

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열린다. 비 예보가 있는 광주 챔필. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열린다. 비 예보가 있는 광주 챔필. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] 광주 하늘이 심상치 않다. LG 트윈스와 KIA 타이거즈가 맞붙는 준플레이오프 2차전, 야구팬과 관계자 모두가 바랄 '정상 진행'은 가능할까.

18일 광주 기아챔피언스필드에서는 LG와 KIA의 준플레이오프 2차전이 열린다.

전날 1차전에선 KIA가 '슈퍼스타' 김도영의 멀티포(2홈런 4타점) 맹활약을 앞세워 5대1로 승리했다. LG는 선발 앤더스 톨허스트의 역투에도 불구하고 타선이 전반적으로 침묵한데다, 6회말 결정적인 연속 에러로 추격의 동력마저 잃어버린 참패였다.

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2차전 선발은 LG 임찬규와 KIA 애덤 올러가 맞붙는다.

임찬규의 올해 KIA전 성적은 2경기 8⅔이닝 1패, 평균자책점 6.23으로 좋지 않다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 임찬규. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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특히 지난 12일 정규시즌 마지막 경기, KIA와의 '3위 결정전'에 선발 등판했다가 3⅓이닝 2실점으로 부진한 끝에 조기 교체됐다. 1-1로 맞선 1사 1,3루 상황에서 KIA 김선빈에게 세이프티 스퀴즈를 허용, 2점째를 내주자 흐름을 빼앗기지 않기 위한 염경엽 감독의 승부수였다.

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LG는 당시 6회초 문정빈의 동점포로 균형을 이뤘지만, 8회말 터진 KIA 김도영의 결승 투런포로 2대4 패배의 쓴맛을 봤다.

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올시즌 상대전적 7승9패인데, 그중 지난 3~5일 잠실 3연전 스윕패, 3위 결정전 등 최근 8경기를 모두 졌다. KIA전 마지막 승리는 무려 6월 16일까지 거슬러 올라가야 한다. KIA에게 계속 지는 바람에 4위로 떨어졌고, 포스트시즌에서도 KIA의 벽에 막힐 위기다.

반면 올러의 LG전 기록은 아주 좋다. 5경기에서 30이닝을 책임지며 경기당 평균 6이닝을 기록했다. 2승1패, 평균자책점도 2.40으로 준수하다. 1패도 5월 30일 6이닝 3실점(1대3패)을 기록했다.

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11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 올러. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

다만 지난 잠실 3연전 스윕의 마지막 날이었던 5일 경기에선 6이닝 4실점으로 다소 부진했던 기억은 마음에 걸린다. 그날 경기도 9회초 김도영이 LG 고우석을 상대로 역전 3점포를 가동하며 6대4 역전승을 거둔 덕분에 패배는 면했다.

이날 승부에서 가장 중요하고, 예측할 수 없는 변수는 이날 오후 전국적으로 예보된 가을비다.

광주의 경우 오후 4시부터 밤까지 비가 예보돼있다. 포스트시즌에는 '강우콜드'가 없다. 더이상 경기를 진행할 수 없을 경우 다음날로 미뤄져 서스펜디드 경기가 진행된다.

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현재 광주 하늘은 낮게 내리깔린 먹구름으로 가득한 가운데, 습기를 머금은 바람도 챔피언스필드를 감돌고 있다.

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com