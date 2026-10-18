'몸살 회복' KIA 박정우 리드오프 출격! 나성범 DH+김선빈 2루…김규성 제외 [광주현장]

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 5회말 1사 KIA 박정우가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 2사 KIA 나성범이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 한준수가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 김영록 기자] 준플레이오프 2차전에 임하는 KIA 타이거즈가 타선에 변화를 줬다.

KIA는 18일 광주 기아챔피언스필드에서는 열리는 LG 트윈스와의 준플레이오프 2차전을 치른다.

KIA는 전날 김도영의 원맨쇼(2홈런 4타점) 불방망이를 앞세워 1차전 승리를 따냈다. 5전3선승제 기준 1차전 승리팀의 플레이오프 진출 확률은 70.6%(12/17)다.

Advertisement

특히 2차전 선발 애덤 올러는 5경기 30이닝을 책임지며 2승1패, 평균자책점 2.40의 호성적을 거뒀다. 5경기 모두 6이닝을 소화했다. 마지막 10월 5일 잠실 경기(6이닝 4실점)을 제외한 4경기는 모두 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하)였다.

이날 KIA는 박정우(우익수) 박재현(좌익수) 김도영(3루) 해럴드 카스트로(1루) 나성범(지명타자) 김선빈(2루) 한준수(포수) 하주석(유격수) 김호령(중견수) 라인업으로 경기에 임한다.

Advertisement

1차전 승리에도 불구하고 전날 대비 라인업에 많은 변화를 줬다. 감기 몸살에 시달리던 박정우가 리드오프 겸 선발 우익수로 출전한다. 박정우는 시즌 막판 리드오프로 출전하며 KIA의 상승세를 이끌었던 주역이다. 10월 한달간 타율 3할8리(26타수8안타) 출루율 3할7푼9리, OPS(출루율+장타율) 0.764를 기록했다. 수비에서도 기민한 몸놀림을 보여줬다.

Advertisement

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 밝은 표정으로 경기 준비하는 KIA 이범호 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

전날 우익수를 맡았던 나성범이 지명타자로 빠졌다. 1번타자를 쳤던 박재현이 2번 자리에서 박정우와 함께 테이블세터를 이루고, 김선빈은 6번으로 내려오는 한편 2루 수비를 맡는다. 전날 2루수를 맡아 하주석과 키스톤 콤비를 이뤘던 김규성은 라인업에서 빠졌다. 안방 역시 전날 마스크를 썼던 김태군 대신 한준수가 나섰다.

Advertisement

이범호 KIA 감독의 라인업 변경은 전날의 상승세를 이어가는 신의 한수가 될 수 있을까.

광주=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com