"내 머릿속은 온통 그 생각뿐"인 '선수노조 간부' 스쿠벌, 노사 갈등→락아웃→FA 대박은?

태릭 스쿠벌은 선수노조 집행위원회 산하 연금 위원회 대표 위원이다. 사진출처=MLBPA

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[스포츠조선 노재형 기자]역사상 최고의 실력을 갖춘 투수가 FA 시장에 나온다.

LA 다저스가 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)에서 밀워키 브루어스에 4패로 몰락하면서 태릭 스쿠벌이 '자유의 몸'이 됐다. 월드시리즈 종료 닷새 후 FA 시장이 개장하면 스쿠벌은 모든 팀들과 협상을 벌일 수 있다. 물론 퀄리파잉 오퍼(QO) 기간에는 다저스가 우선 협상권을 갖겠지만, 재계약이 '금세' 이뤄질 가능성은 희박하다.

사이영상을 두 차례 이상 수상한 뒤 생애 첫 FA 자격을 얻은 대표적인 투수로 1990년대~2000년대 초반 로저 클레멘스, 페드로 마르티네스, 요한 산타나, 팀 린스컴 등이 꼽힌다. 그러나 스쿠벌은 전성기가 지나고 나서야 생애 첫 FA 계약을 한 이들과 달리 한창 전성기를 구가하고 있는 시점이라 역대급 '대박'을 노릴 수 있다.

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태릭 스쿠벌이 지난 12일(한국시각) 밀워키 브루어스와의 NLCS 1차전에 선발등판해 힘차게 공을 뿌리고 있다. Imagn Images연합뉴스

스쿠벌은 2024년과 2025년 디트로이트 타이거스에서 AL 사이영상을 연속으로 수상했다. 올해도 강력한 AL 사이영상 후보였지만, 지난 5월 오른쪽 팔꿈치 관절경 수술을 받는 바람에 5주간 재활에 매달려야 했고, 지난 8월 초에는 다저스로 트레이드되면서 리그가 NL로 바뀌었다.

올시즌 26경기에 선발등판한 그는 158⅔이닝을 던져 12승7패, 평균자책점 2.72, 186탈삼진을 기록했다. 다저스 이적 후에는 10경기에서 62이닝, 5승2패, 평균자책점 2.61, 70탈삼진을 마크하며 사이영상 수상자다운 포스를 이어갔다. 포스트시즌서도 두 경기에 등판해 11이닝 동안 7안타와 4볼넷을 내주고 탈삼진 7개, 평균자책점 2.45를 마크했다.

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1996년 11월 생인 스쿠벌은 투수 최초로 총액 4억달러 계약을 맺을 수 있다는 전망이 나온다. 투수 최고액 계약은 LA 다저스 야마모토 요시노부의 12년 3억2500만달러지만, 스쿠벌은 7년 전의 게릿 콜과 곧잘 비교된다. 콜은 2019년 시즌이 끝나고 29세의 나이에 9년 3억2400만달러에 뉴욕 양키스와 계약했다. 실력과 나이가 그 시점의 콜과 비슷하다는 평가다. 게다가 콜과 마찬가지로 스쿠벌의 에이전트는 스캇 보라스다.

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태릭 스쿠벌이 NLCS 1차전서 5회 위기를 맞자 마크 프라이어 투수코치가 마운드로 올라가 이야기를 전하고 있다. AFP연합뉴스

스쿠벌의 FA와 관련해 두 가지 이슈가 뜨거워질 전망이다. 하나는 다저스에 남느냐, 다른 하나는 투수 최고 몸값을 경신할 수 있느냐다.

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스쿠벌은 지난 16일(한국시각) NLCS 탈락 직후 현지 매체들과 가진 인터뷰에서 "내 미래에 대해 딱히 할 말은 없다. 오늘은 정말 최악의 날이다. 내 머릿속은 온통 그 생각 뿐"이라며 "다저스는 정말 훌륭한 구단이고 훌륭한 동료들과 훌륭한 팬들이 계셨다. 가슴과 모자에 'LA'를 새기고 뛸 수 있었던 건 영광이었다. 그렇다고 오늘 상황이 더 나아지는 건 아니지만, 속상하다"면서 월드시리즈의 꿈을 이루지 못한데 대한 아쉬움을 강하게 나타냈다.

스쿠벌 쟁탈전에 뛰어들 구단을 꼽으라면 다저스가 포함될 것이지만, 뉴욕 메츠가 가장 유력하게 거론되고 있다. 최근 3년 동안 막대한 투자를 하고도 포스트시즌에 오르지 못한 메츠의 스티브 코헨 구단주가 지갑을 또 열 것이라는 전망이다. 스쿠벌을 영입하려는 구단은 빅마켓을 갖고 있고 에이스가 절실해야 한다.

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다저스와 메츠 뿐만 아니라 양키스, 토론토 블루제이스, 샌프란시스코 자이언츠, 시카고 컵스, 샌디에이고 파드리스 등이 영입 경쟁에 뛰어들 수 있다.

태릭 스쿠벌은 투수 최초 4억달러 계약이 가능하다. AFP연합뉴스

그런데 중요한 변수 하나가 도사리고 있다. 메이저리그(MLB)는 오는 12월 2일까지 선수노조와 새 단체협약에 합의하지 않으면 락아웃, 즉 직장폐쇄에 들어간다. 내년 스프링트레이닝이 제대로 열리지 않을 수도 있다. 2021년 12월 같은 이유로 발생한 락아웃은 이듬해 3월 중순까지 99일 동안 계속됐다.

스쿠벌 계약이 해를 넘길 가능성이 높고, 중요한 이슈인 샐러리 캡을 놓고 치열한 줄다리기가 이어진다면 시즌이 단축될 수도 있는 상황이다.

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주목할 사실은 스쿠벌이 선수노조 간부라는 점이다.

디 애슬레틱은 '구단주들이 새 단체협약을 둘러싼 갈등이 풀리지 않을 경우 12월 2일 락아웃을 단행할 예정인데, 이번 오프시즌은 불확실성으로 가득 차 있으며 스쿠벌이 그 중심에 서 있다'면서 '선수노조 집행위원회 산하 소위원회 위원인 스쿠벌은 향후 벌어질 노사 갈등에서 핵심적인 역할을 할 것으로 보인다. 다저스는 스쿠벌을 매우 긍정적으로 평가했지만, 곧 닥칠 노사 갈등은 상황을 더욱 불확실하게 만들고 있다'고 전했다.

구단주들과의 투쟁적인 협상의 중심에서 스쿠벌이 일정 역할을 할 경우 시즌 단축을 피하기 어렵고, 몸값도 영향을 받을 수 있다는 얘기다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com