'WS 진출' 다시 원점으로 돌아갔다…탬파베이, 클리블랜드 잡고 ALCS 2승2패 균형

CLEVELAND, OHIO - OCTOBER 17: Richie Palacios #1 and Taylor Walls #6 of the Tampa Bay Rays celebrate after scoring a run during the seventh inning against the Cleveland Guardians in game four of the American League Championship Series at Progressive Field on October 17, 2026 in Cleveland, Ohio. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

CLEVELAND, OHIO - OCTOBER 17: Jonathan Aranda #8 of the Tampa Bay Rays celebrates with Junior Caminero #13 after scoring a run during the seventh inning against the Cleveland Guardians in game four of the American League Championship Series at Progressive Field on October 17, 2026 in Cleveland, Ohio. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 이종서 기자] 탬파베이 레이스가 반격에 성공하며 시리즈를 원점으로 돌렸다.

탬파베이는 18일(이하 한국시각) 미국 오하이오주 클리블랜드의 프로그레시브필드에서 열린 클리블랜드 가디언스와의 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS) 4차전에서 7대3으로 승리했다. 탬파베이는 시리즈 전적은 2승2패로 맞췄다.

17일 열릴 예정이었던 경기가 우천으로 하루 순연돼 열렸다.

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탬파베이는 얀디 디아즈(지명타자)-조나단 아란다(1루수)-챈들러 심슨(좌익수)-주니어 카미네로(3루수)-리암 힉스(포수)-빅터 메사 주니어(좌익수)-조니 델루카(중견수)-리치 팔라시오스(2루수)-테일러 월스(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

클리블랜드는 스티븐 콴(좌익수)-호세 라미레스(3루수)-체이스 델로터(우익수)-조 아델(지명타자)-나다니엘 로우(1루수)-트래비스 바자나(2루수)-패트릭 베일리(포수)-피티 할핀(중견수)-브라이언 로키오(유격수)가 선발 출전했다.

CLEVELAND, OHIO - OCTOBER 17: Steven Kwan #38 of the Cleveland Guardians reacts after hitting a Single during the first inning against the Tampa Bay Rays in game four of the American League Championship Series at Progressive Field on October 17, 2026 in Cleveland, Ohio. Jason Miller/Getty Images/AFP (Photo by Jason Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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선취점은 클리블랜드에서 나왔다. 1회말 콴이 좌전 안타로 공격의 포문을 연 가운데 와일드 피치로 주자 2루가 됐다. 1사 후 델로터의 적시타가 나오면서 1-0 리드를 잡았다.

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탬파베이는 3회초 2사 후 디아즈의 2루타와 아란다의 적시타로 1-1 균형을 맞췄다.

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6회초 클리블랜드 마운드가 흔들렸다. 탬파베이는 아란다와 심슨이 연속 볼넷으로 출루한 가운데 카미네로의 1타점 적시타가 나왔다.

탬파베이는 분위기를 잇기 위해 벤 윌리엄스를 대타로 냈지만, 1루수 땅볼에 그치면서 3루 주자가 홈에서 잡혔다. 이후 삼진과 뜬공으로 추가점을 내는데 실패했다.

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Tampa Bay Rays' Jonathan Aranda hits a RBI-single against the Cleveland Guardians during the seventh inning in Game 4 of an American League Championship Series baseball game in Cleveland, Saturday, Oct. 17, 2026. (AP Photo/Sue Ogrocki)

한 차례 찬스를 날렸지만, 탬파베이는 7회초 집중력을 발휘했다. 선두타자 팔라시오스와 월스의 연속 안타가 나왔다. 이어 이중도루로 무사 2,3루 찬스를 만들었다. 디아즈가 삼진으로 돌아섰지만, 아란다의 2타점 적시타에 이어 심슨의 희생플라이로 5-1로 달아났다.

클리블랜드도 쉽게 물러나지 않았다. 7회말 바자나의 솔로 홈런으로 분위기를 바꾼 뒤 3연속 안타로 두 점 차 추격에 성공했다.

탬파베이는 9회초 팔라시오스의 안타에 이어 디아즈의 투런 홈런이 터지면서 승부에 쐐기를 박았다.

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클리블랜드는 9회말 바자나의 안타가 있었지만, 후속 타자의 병살타로 찬물이 끼얹어졌다. 탬파베이는 무실점으로 9회를 마치면서 시리즈 균형을 맞췄다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com