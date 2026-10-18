'알고 보니' KIA 박정우의 투혼, 극심한 고통 참고 있었다…"아프더라도 가을야구 끝까지 이기면 좋으니까"

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 박정우가 범타로 물러나고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "내가 아프더라도 가을야구 끝까지 이기면 좋으니까 최대한 늦게 뽑겠습니다."

KIA 타이거즈 박정우는 현재 투혼 아닌 투혼 중이다. 사랑니가 난 부위가 퉁퉁 부어 있고, 통증도 꽤 있는 편이다. 포스트시즌 전에 발치를 하려고 했는데, 그러면 경기력에 영향을 줄 수도 있어 일정을 미뤘다.

설상가상으로 박정우는 17일 LG 트윈스와 준플레이오프 1차전을 앞두고 몸살 감기에 시달렸다. 박정우뿐만 아니라 김도영 김선빈 나성범 등 선수단 전체에 감기가 퍼져 한동안 비상이었다. 1차전에 7이닝 1실점 역투를 펼쳤던 에이스 제임스 네일도 16일 훈련을 마치고 병원에서 링거를 맞았다. 클럽하우스나 더그아웃에서는 구단 관계자들까지 마스크를 쓰라고 권고했을 정도.

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박정우는 "열이 조금 많이 나긴 했다. 병원에서 주사 맞고 조금 일찍 잤더니 지금은 괜찮다"고 했다.

이범호 KIA 감독은 18일 LG와 준플레이오프 2차전 1번타자로 박정우를 낙점했다. 이 감독은 김도영 앞에서 가능한 많은 득점권 찬스를 만들 경로를 고심했고, 1번 박정우-2번 박재현 조합이 가장 적합하다 판단했다. 다만 1차전은 박정우의 컨디션 난조로 김선빈을 테이블세터로 기용해야 했다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 7회말 2사 3루 KIA 박정우가 삼진을 당하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 5회말 1사 KIA 박정우가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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이 감독은 "리드오프로 (박정우가) 괜찮았다. 오늘은 바람도 많이 불고 외야는 수비에 중점을 둬야 하지 않을까 판단했다. (나)성범이를 지명타자로 쓰고 박정우를 선발 외야수로 넣었다"고 설명했다.

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전날 벤치를 지켰던 박정우는 "이기니까 (경기가) 재미있어 보이더라. 지고 있으면 재미가 없을 것 같긴 한데, 이기고 있어서 그나마 편하게 응원을 많이 하고 있었다"고 했다.

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사랑니가 계속 신경 쓰이는데, KIA가 빨리 가을 무대에서 탈락하는 것은 싫다.

박정우는 "지금 준플레이오프 3연승하고 뽑고 싶은데, 쉬운 게 아니니까 참고 있다. 포스트시즌 다 끝나고 뽑자고 해서 버티고 있다. 왜 그런지 모르겠는데 아파 죽겠다. 밥을 못 먹어서 빨리 뽑아야 하는데, 늦게 뽑는 게 좋을 것 같다. 가을야구를 계속 해야 하니까. 내가 아프더라도 가을야구는 끝까지 이기면 좋으니까 최대한 늦게 뽑겠다"고 각오를 다졌다.

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박정우는 이어 "사랑니보다는 경기가 더 신경 쓰인다. 긴장되면 아픈 것은 다 사라진다"며 어떻게 1번타자 임무를 잘 수행할지 걱정했다.

LG 선발 임찬규는 정규시즌 15승을 달성한 다승왕이다. 구위로 타자를 압도하는 유형은 아니지만, 노련하다.

박정우는 "컨트롤이 좋은 투수고, 다승왕이니까. 내가 더 긴장되는 것 같다. 날 갖고 놀 것 같다. 약간 변화구로 갖고 놀 것 같은데, 안 말려들면 나도 안타나 볼넷으로 나갈 수 있지 않을까 생각한다"고 했다.

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12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 5회말 1사 KIA 박정우가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com