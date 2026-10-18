'홈런 → 실책' 생애 첫 가을야구인데, 천국과 지옥 오갔다…27세 나이에도 두근두근 "팀에 조금이나마 도움되고파" [인터뷰]

인터뷰에 임한 LG 송찬의. 김영록 기자

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 6회말 KIA 박재현의 타구를 놓친 LG 송찬의. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 2회초 LG 송찬의가 KIA 네일을 상대로 선제 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 송찬의. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "어제 실수가 있긴 했는데, (송)찬의는 이제 신경 덜 써도 된다. 주전 많이 뛰었지 않나."

캡틴의 믿음, 사령탑의 신뢰. 어느덧 주전 한자리를 확정짓은 존재감.

18일 광주에서 만난 LG 트윈스 송찬의에게 2026년 가을은 데뷔 첫 포스트시즌 무대다.

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올한해 타율 2할7푼4리(380타수 104안타) 16홈런 73타점, OPS(출루율+장타율) 0.849를 기록하며 커리어하이를 찍었다. 그리고 27세, 프로 입문 9년만에 생애 첫 가을야구 무대를 밟은 것.

타격감도 살아있다. 두산 베어스와의 와일드카드전에서 마무리 이영하를 상대로 포스트시즌 첫 안타를 쳤다.

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이어 전날 열린 KIA 타이거즈와의 준플레이오프 1차전에서 제임스 네일을 상대로 첫 홈런을 쳤다. 이날 LG의 유일한 득점이었던 홈런 포함 안타 2개, 만점 활약이다. 다만 수비에선 6회말 앤더스 톨허스트 교체에 직접적인 영향을 준 실책을 범했다.

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경기전 만난 송찬의는 데뷔 첫 가을야구에 임하는 소감에 대해 "팀이 더 높은 곳을 바라보고 있다. 나도 조금이나마 도움이 되고 싶다. 긴장감도 살짝 있는 마음으로 준비해왔다"고 했다.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 송찬의가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

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이어 네일에게 쏘아올린 홈런 순간에 대해서는 "워낙 잘 맞아서 기분이 좋았다. 좋은 느낌을 이어가기 위해 노력하고 있다"며 미소지었다.

이날 LG는 박해민(중견) 송찬의(좌익) 오스틴(지명타자) 문정빈(1루) 문보경(3루) 이재원(우익) 오지환(유격) 박동원(포수) 구본혁(2루) 라인업으로 경기에 임한다. 전날 6번 타순에 기용됐던 송찬의는 2차전에선 박해민이 리드오프로 올라가고 2번으로 이동했다.

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송찬의는 "2번으로 나갈 땐 출루에 조금 더 신경쓰려고 한다. 오스틴 앞에 주자를 많이 쌓는 걸 목표로 한다"며 웃었다.

이날 박해민은 "외야 파트너가 송찬의 이재원이라 오늘은 좀 신경쓸게 많다"면서도 "(송)찬의는 주전으로 많이 나와서 좀 괜찮다. (이)재원이 수비 위치를 잡아주는 걸 좀더 신경쓰겠다"고 했다.

하지만 송찬의는 전날 실책을 어쩔 수 없이 마음에 담아둔 상황. 그는 "나와서는 안되는 플레이가 나왔다. 타구가 더 앞에 떨어질 거라고 생각하고 세게 뛰어갔는데, 생각보다 길어지면서 내가 타구와 부딪히는 모양새가 됐다. (박)해민이 형을 위해서라도 앞으로 더 발전할 수 있도록 노력하겠다"며 속상해했다.

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3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 2회말 무사 1,3루 LG 송찬의가 1타점 희생타를 직후 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

"내 실수로 톨허스트가 교체된 거라 톨허스트에게도 미안하고, 팀에게도 미안했다. 투수교체를 할 때 야수들이 한곳으로 보이는데, 그때 형들이 '충분히 그럴 수 있다. 신경쓰지 말고 다음 타석부터 집중해라. 만회하자, 쫓기지 마라'라고 격려를 많이 해주셔셔 감사했다."

준플레이오프 시리즈는 이제 시작일 뿐이다. 송찬의는 "내가 부담을 느낄 위치는 아니고, 최대한 재미있게 뛰려고 한다. 내가 통제할 수 없는 건 던져두고, 할 수 있는 일에 집중하겠다"고 강조했다.

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com