오타니, 노쇠화가 어쩌고 이도류가 어쩌고.. → 유니폼 경매 역대 최고액 '27억5000만원' 딸깍

Oct 14, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers pitcher Shohei Ohtani (17) looks on in the dugout during the eighth inning against the Milwaukee Brewers in game three of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images

epa13305360 Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) reacts after getting a walk in the sixth inning of game 3 of the National League Championship Series between the Los Angeles Dodgers and the Milwaukee Brewers at Uniqlo Field in Dodger Stadium in Los Angeles, California, USA, 14 October 2026. EPA/CHRIS TORRES

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 오타니 쇼헤이가 올 시즌 부진했지만 실착 유니폼이 천문학적 액수에 거래됐다.

미국 스포츠전문매체 디애슬레틱은 18일(한국시각) '오타니가 2025년 도쿄시리즈에 입었던 유니폼이 역대 최고액인 205만5700달러(약 27억5000만원)에 낙찰됐다'고 보도했다.

오타니는 이번 시즌 많은 잔부상이 겹쳤다. 후반기부터 시작된 슬럼프도 가을야구까지 이어졌다. 노쇠화 목소리와 함께 투타겸업을 포기해야 한다는 주장이 다시 강하게 고개를 들었다.

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그럼에도 그의 인기와 가치는 여전한 모양이다.

디애슬레틱은 '다저스의 포스트시즌 탈락과 오타니의 부진한 성적에도 불구하고 그의 수집품들은 계속해서 새로운 기록을 써 내려가고 있다'고 감탄했다.

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오타니는 2026년 타자로 139경기 타율 2할7푼5리 OPS(출루율+장타율) 0.889에 홈런 30개를 기록했다. 투수로 14경기 85⅔이닝 8승 2패 평균자책점 1.79를 기록했다.

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오타니는 4년 만에 OPS 1.000이 붕괴했다. 7월 4일 샌디에이고 파드리스전 이후 투타 겸업을 중단했다. 포스트시즌에서는 8경기 32타석 26타수 5안타 1홈런 타율 1할9푼2리 OPS 0.631에 그쳤다.

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오타니는 내셔널리그 챔피언십시리즈 4차전이 돼서야 홈런을 때려내며 부활하는 듯했지만 다저스가 4패 탈락하면서 반전 드라마가 펼쳐지지는 않았다.

epa13305352 Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) gets ready to bat while Dodgers manager Dave Roberts looks on from the dugout in the ninth inning of game 3 of the National League Championship Series between the Los Angeles Dodgers and the Milwaukee Brewers at Uniqlo Field in Dodger Stadium in Los Angeles, California, USA, 14 October 2026. EPA/CHRIS TORRES

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani sits in the dugout during the ninth inning of Game 3 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Wednesday, Oct. 14, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)

이와 별개로 오타니의 상품 가치는 굳건했다.

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2025년 메이저리그 개막전으로 거행된 도쿄시리즈 시카고 컵스와 경기에 오타니가 직접 착용하고 사인을 남긴 다저스의 회색 원정 유니폼이 경매 플랫폼 '더 리얼리스트'에서 205만5700달러에 거래됐다.

디애슬레틱은 '이는 공개 경매로 판매된 오타니 유니폼 중 가장 높은 금액이다. 종전 기록은 150만달러(약 20억원)였다. 이는 2026 월드베이스볼클래식서 오타니가 대만전에 사용한 일본 대표팀 유니폼'이라고 설명했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com