'리그 꼴찌' KIA 비운의 에이스 대반란, '최다-최다-최다-최다' 드디어 웃는다…6이닝 8K 2실점 역투

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 6회 투구를 마치고 환호하는 KIA 선발 올러. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 아담 올러가 2선발 임무를 완벽히 수행했다.

올러는 18일 광주기아챔피언스필드에서 열린 LG 트윈스와 준플레이오프 2차전에 선발 등판해 6이닝 94구 6안타 1볼넷 8삼진 2실점 역투를 펼쳐 2연승의 발판을 마련했다.

이범호 KIA 감독은 리그 최고 원투펀치 제임스 네일과 아담 올러의 기용 순서를 두고 고심한 끝에 1차전 네일, 2차전 올러로 확정했다. 올 시즌 성적은 올러가 우위지만, 정규시즌 막바지 구위는 네일이 훨씬 좋았다. 아울러 네일은 2024년 KIA의 통합 우승을 이끈 에이스였다. 네일이 첫 단추를 잘 끼우면 올러까지 흐름을 이어 가리라 믿었다.

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예상대로였다. 올러는 의외로 구본혁과 박해민을 잡는 데 애를 먹었지만, 오스틴-문정민-문보경으로 이어지는 중심 타선을 7타수 무안타로 침묵하게 하면서 실점을 최소화했다.

올러는 직구 구속 최고 154㎞, 평균 151㎞를 찍으며 전력을 다했다. 직구(38개) 슬라이더(37개) 체인지업(12개) 커터(3개) 커브(3개) 투심패스트볼(1개)을 섞어 LG 타선을 요리했다.

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올러는 정규시즌 경기당 2.4득점에 그친 비운의 에이스였다. 규정이닝을 채운 리그 투수 18명 가운데 최하위였다. 리그 평균 3.32를 크게 밑돌았다. 득점 지원을 받지 못해 시즌 내내 애를 먹었던 두산 베어스 에이스 곽빈도 경기당 3득점은 했다.

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18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 2회 안타를 날린 KIA 카스트로. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 1회말 5실점 강판 당하는 LG 선발 임찬규. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

KIA 타자들은 포스트시즌 무대에서 그동안 올러에게 득점 지원을 몰아줬다. 1회에만 타순 일순을 하며 5점을 뽑았다. 준플레이오프 역대 1회말 최다 득점 타이기록이다. 박재현 카스트로 나성범 김선빈 한준수 하주석이 6안타를 몰아쳐 준플레이오프 역대 한 이닝 최다 안타 타이기록을 세웠다.

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카스트로부터 하주석까지 5타자 연속 안타를 쳐 준플레이오프 역대 최다 연속 타자 안타 타이기록도 썼다. 김도영의 볼넷 출루까지 더하면 7타자 연속 출루에 성공, 이 역시 역대 최다 타이기록이었다. 결국 LG 선발 임찬규는 ⅓이닝 만에 강판됐다.

올러는 3회초 첫 위기를 맞이했다. 1사 후 박동원에게 우익수 오른쪽 2루타를 내줬다. 다음 타자 구본혁이 중전 적시타를 쳐 5-1이 됐다. 박해민에게 또 안타를 허용, 2사 1, 2루 위기에 오스틴을 상대했는데 포수 한준수가 박해민을 1루에서 견제 아웃시키며 흐름을 끊었다.

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5회초 추가 실점했다. 오지환과 구본혁에게 안타를 내줘 2사 1, 2루 위기에 놓였다. 박해민에게 1타점 적시타를 허용해 5-2로 좁혀졌다.

올러는 6회 아웃카운트 3개를 모두 삼진으로 처리하며 임무를 마쳤다. 7회부터는 곽도규가 공을 넘겨받았다.

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 선발 투구하고 있는 KIA 올러. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com