'누가 얼었대' KIA 박재현까지 미쳐 날뛰기 시작했다…"첫 타석에 못 쳤다면 안 풀렸을 것"

[광주=스포츠조선 김민경 기자] "그냥 마음껏 하라고 이야기했어요. 실수하라고."
박재현은 올해 KIA 타이거즈의 최고 히트상품이다. 프로 2년차에 단숨에 주전 좌익수로 도약, 132경기 타율 2할9푼3리(515타수 151안타), 19홈런, 69타점, OPS 0.802를 기록하며 성공적인 1군 풀타임 첫 시즌을 마쳤다.
하지만 포스트시즌은 완전히 새로운 무대였다. 17일 LG 트윈스와 준플레이오프 1차전에 1번타자 중책을 맡았으나 4타수 무안타로 침묵했다. 수비 때는 관중들의 큰 함성에 콜플레이를 제대로 듣지 못해 평소라면 절대 하지 않을 뜬공 포구 실책까지 저질렀다. 최악의 포스트시즌 데뷔전을 치른 박재현의 얼굴은 어두웠다.
KIA 김도영은 "그냥 마음껏 하라고 이야기했다. 실수하라고. 그걸 커버해 주는 게 우리 베테랑 선배들이나 나의 역할이라고 생각한다. (박)재현이가 그런 모습을 보여줘서 아마 성장하지 않았을까 생각한다. 실책이 나왔지만, 제임스 네일이 잘 막아줘서 재현이가 기죽지 않고 내일도 잘할 것이라 생각한다"고 힘을 실어줬다.
김도영의 말대로 박재현의 포스트시즌 적응은 단 1경기면 충분했다. 박재현은 18일 광주기아챔피언스필드에서 열린 LG 트윈스와 준플레이오프 2차전에 2번타자 좌익수로 선발 출전해 4타수 2안타 2득점 1도루로 활약했다. KIA는 6대3으로 승리해 플레이오프 진출까지 단 1승을 남겨뒀다.
LG 선발투수 임찬규를 ⅓이닝 5실점으로 무너뜨리는 데 박재현이 앞장섰다. 1회말 1사 후 박재현이 좌전 안타로 출루하고, 곧장 2루를 훔치며 임찬규를 흔들었다. 결국 김도영은 볼넷. 해럴드 카스트로가 우익수 오른쪽 적시타를 때려 1-0 리드를 안겼다.
선취점과 함께 KIA의 안타 행진이 이어졌다. 나성범 김선빈 한준수 하주석까지 연속 안타 행진을 이어 가며 5-0까지 달아났다.
KIA는 준플레이오프 역대 1회말 최다 득점 타이기록을 세웠고, 박재현을 시작으로 6안타를 몰아쳐 준플레이오프 역대 한 이닝 최다 안타 타이기록도 세웠다.
카스트로부터 하주석까지 5타자 연속 안타를 쳐 준플레이오프 역대 최다 연속 타자 안타 타이기록도 썼다. 김도영의 볼넷 출루까지 더하면 7타자 연속 출루에 성공, 이 역시 역대 최다 타이기록이었다.
불이 붙은 것 같았던 KIA 타선은 한동안 잠잠했다. 임찬규 이후 등판한 존 케네디, 이우찬, 우강훈, 손주영을 공략하지 못해 6회까지는 무득점 행진을 이어 갔다.
박재현이 7회말 선두타자로 나서 추가점의 발판을 마련했다. LG 김강률에게 좌익수 왼쪽 2루타를 뺏었다. 김도영의 중견수 뜬공 때 박재현은 3루까지 갔고, 카스트로는 자동고의4구. 1사 1, 3루에서 나성범이 좌익수 희생플라이로 박재현을 불러들여 6-2가 됐다.
그나마 포스트시즌 경험 부족이 약점이었던 박재현까지 살아나면서 LG가 KIA 타선을 막아내기는 더더욱 까다로워졌다.
박재현은 "형들의 말이 엄청 도움돼서 나도 편하게 할 수 있었다. 첫 타석부터 잘 풀려서 다행이다. 아마 첫 타석에 못 쳤다면 안 풀렸을 것이다. 주변에서 내가 나가면 무조건 점수로 연결된다고 해서 어떻게든 나가보려고 했다. 두 번 나가서 다행"이라며 미소를 지었다.
광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com