이재원은 왜 경기 끝나기도 전, 더그아웃에서 눈물을 흘렸나...4연속 헛스윙 삼진 충격, 너무 컸다

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 8회 헛스윙 삼진을 당하고 있는 LG 이재원. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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[스포츠조선 김용 기자] 삼진-삼진-삼진-삼진.

LG 트윈스 염경엽 감독의 야심찼던 이재원 카드가 대실패로 돌아가고 말았다.

LG는 18일 광주기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 준플레이오프 2차전에서 3대6으로 패배했다. 원정 2연패를 당하며 탈락 위기에 몰렸다. 준플레이오프는 5전3선승제다.

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염 감독은 1차전 무기력했던 타선의 분위기를 바꾸기 위한 과감한 결정을 내렸다. 부진한 홍창기를 빼고, 이재원을 선발로 투입해 6번에 배치했다. 1차전 그나마 감이 좋았던 송찬의를 2번으로 올려 박해민-송찬의 테이블 세터를 꾸렸다. 문정빈은 똑같이 4번.

하지만 이날도 LG 방망이는 터지지 않았다. 1회 선발 임찬규가 무려 5실점을 하는 충격적 부진에 타자들이 무조건 점수를 내야 한다는 더 큰 압박감에 빠졌을 수 있지만, 일단 염 감독의 야심작이었던 이재원이 너무나 부진했다.

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 2회 헛스윙 삼진을 당하고 있는 LG 이재원. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

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이재원은 이날 4타석 모두 삼진으로 물러났다. 2회 첫 타석 올러의 바깥쪽 스위퍼에 헛스윙 삼진. 5회 선두타자로 나와 다시 한 번 올러의 바깥쪽 직구에 헛스윙 삼진을 당하고 말았다.

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6회 2사 1루 상황서도 또 올러의 바깥쪽 흘러나가는 스위퍼에 똑같이 헛스윙 삼진. 가장 아쉬웠던 건 8회였다. LG가 3-6까지 추격하고 이어진 2사 1, 2루 찬스.

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물론 큰 것 한 방이면 동점이 된다는 생각에 힘이 들어갈 수 있다. 하지만 KIA 불펜진이 두텁지 않고, 마무리 전상현이 1차전 좋은 구위가 아니었다는 걸 확인했다면 스윙폭을 줄여 일단 몇 명이든 주자를 불러들이고 찬스를 이어가는데 집중해야 했다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 타격하는 LG 송찬의. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

초구 슬라이더가 한복판에 들어왔다. 대실투. 하지만 이게 빗맞았다. 스윙이 너무 컸다. 상대 배터리는 이재원의 장타력을 의식하지 않을 수 없었다. 초구 스트라이크로 유리하게 만들었으니, 당연히 유인구를 던질 타이밍. 타자도 이를 생각했어야 하는데, 바깥쪽 빠져나가는 슬라이더에 또 헛스윙을 했다. 3구째는 포수가 아예 빠져 앉았다. 하지만 이 유인구에도 방망이가 헛나갔다.

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17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 8회초 2사 1, 2루. 플라이 아웃에 아쉬워하는 LG 문정빈. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

그렇게 4연속 헛스윙 삼진이 됐고, LG의 추격 분위기에는 찬물이 끼얹어졌다. 벤치에서 이를 지켜보던 염 감독은 탄식을 내질렀다. 더그아웃에서 9회초 마지막 공격을 지켜보던 이재원은 머리를 감싸쥐며 괴로워했는데, 눈에서 눈물이 흘러나왔다. 분한 마음, 이해하지만 프로 세계에서는 결과가 가장 중요한 법이다.

이재원 뿐 아니라 올해 많은 발전으로 새 주전이 된 송찬의, 문정빈 모두 마찬가지였다. 큰 경기 중압감에 자기도 모르게 힘이 들어가는 건 이해할 수 있지만, 현재 스윙이 지나치게 크니 방망이에 맞을리 없다는 걸 명심해야 3차전부터 반등할 수 있다. 송찬의는 4타수 무안타인데 계속 빗맞았다. 문정빈은 4타수 1안타 3삼진인데, 마지막 타석 안타는 상대 우익수 박정우의 수비 실수 덕이었다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com