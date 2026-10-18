'파죽지세' KIA, LG 상대 9연승 폭풍질주 → 77.8% 확률 잡았다! 준PO 2차전도 6대3 승리 [광주리뷰]

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 1회말 KIA 나성범이 1타점 적시타를 날렸다. 손을 들어보이는 나성범. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 1회말 1타점 적시타 날린 KIA 카스트로. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 1회말 5실점 강판 당하는 LG 선발 임찬규. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] KIA 타이거즈가 LG 트윈스 상대로 폭풍 9연승을 질주하며 플레이오프 진출까지 단 1승만을 남겨뒀다.

KIA는 18일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 LG 트윈스와의 준플레이오프 2차전에서 6대3으로 승리했다.

이로써 KIA는 전날 5대1 승리에 이어 이번 준플레이오프에서 2전 2승을 기록, 남은 3경기에서 1승만 추가하면 정규시즌 2위로 플레이오프에 선착한 삼성 라이온즈를 만날 수 있다.

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KIA는 앞서 LG와의 정규시즌 막판 7연승을 거두며 상대전적을 9승7패로 뒤집은데 이어 준플레이오프에서도 2연승을 추가, 대 LG전 9연승을 내달렸다.

특히 가을무대에선 막강 외국인 원투펀치의 위력투가 돋보인다. 전날 KIA 제임스 네일은 LG 타선을 7이닝 1실점으로 꽁꽁 묶었지만, LG 앤더스 톨허스트는 수비진의 연속 실책에 흔들리며 5이닝 3실점(2자책)에 그쳤다.

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이날 KIA 애덤 올러 역시 6이닝 2실점 8K의 호투를 펼친 반면, 임찬규는 1회를 채우지 못하고 5실점하며 무너졌다.

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역대 5전 3승제로 치러진 준플레이오프 역사상 1~2차전 승리팀의 다음 시리즈 진출 확률은 77.9%(7/9)다. 준플레이오프 무대에서 2패 후 3연승 리버스 스윕을 이뤄낸 팀은 두산 베어스 한 팀 뿐이다. 2010년에는 롯데 자이언츠, 2013년에는 히어로즈를 상대로 뒤집기에 성공했다.

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 선발 투구하고 있는 KIA 올러. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

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이날 KIA는 박정우(우익수) 박재현(좌익수) 김도영(3루) 해럴드 카스트로(1루) 나성범(지명타자) 김선빈(2루) 한준수(포수) 하주석(유격수) 김호령(중견수) 라인업으로 경기에 임했다. 선발은 올러.

박정우가 1번타자 우익수로 투입됐다. 박재현이 2번에서 테이블세터를 이루고, 나성범이 지명타자로 이동했다. 김선빈은 2루를 맡는 한편 6번타자로 타순을 바꿨다. 안방에도 변화를 줬다. 전날 마스크를 썼던 김태군 대신 한준수가 나섰다.

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이범호 KIA 감독은 1차전 승리에도 2차전에 다양한 변화를 준 이유에 대해 "포스트시즌은 주전-백업보다는 철저하게 데이터에 맞춘 운영을 해야한다"는 자신의 가을야구론을 밝혔다. 박정우의 투입은 막판 타격 흐름도 좋았고, 이날 바람이 심한 만큼 외야수비 강화를 위한 것. 올러가 LG를 상대할 때 김태군보다는 한준수일 때의 기록이 더 좋아 포수를 바꿨다고 덧붙였다.

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열린다. 인터뷰하고 있는 KIA 이범호 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열린다. 인터뷰하고 있는 LG 염경엽 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

LG는 박해민(중견) 송찬의(좌익) 오스틴 딘(지명타자) 문정빈(1루) 문보경(3루) 이재원(우익) 오지환(유격) 박동원(포수) 구본혁(2루)으로 맞섰다. 선발은 임찬규,

타격감이 좋은 박해민과 송찬의를 오스틴 앞쪽에 배치했다. 부진한 홍창기 대신 이재원을 투입했다. 전날에 이어 유격수는 오지환이 맡았다.

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염경엽 LG 감독은 전날 빙모상을 겪은 임찬규의 선발 출격에 대해서는 "장모님이 이기라고 하지 않을까"라며 승리로 마음을 전할 수 있길 기원했다. 정규시즌 15승의 다승왕이자 원클럽맨 프랜차이즈 스타, 토종 에이스의 역할이다.

하지만 현실은 냉혹했다. 때마침 쏟아진 폭우가 임찬규를 엄습하는 가운데, KIA 타선은 1회말부터 임찬규를 난타했다.

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 1회말 5실점 강판 당하는 LG 선발 임찬규. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

1사 후 박재현의 안타, 김도영의 볼넷으로 1사 1,2루. 이후 카스트로(우익수 앞 1타점 적시타) 나성범(우익선상 1타점 2루타) 김선빈(좌중간 2타점 2루타) 한준수(중견수 뒤쪽 담장직격 1타점 2루타) 하주석(우익수 앞 안타)이 폭풍처럼 안타를 쏟아냈다. 임찬규는 ⅓이닝 6피안타 1볼넷 5실점의 굴욕을 겪은 끝에 교체됐다. 다행히 다음 투수 존 케네디가 남은 이닝을 잘 수습하며 추가 실점은 막았다.

KIA는 이날 준플레이오프 한이닝 최다안타 타이(6개), 한이닝 최다 연속 타자 출루 타이(7개) 최다 연속 타자 안타 타이(5개), 1회말 최다득점 타이(5득점) 등의 기록을 세웠다.

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 1회말 KIA 김선빈이 2타점 2루타를 날렸다. 손을 들어보이는 김선빈. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

LG의 반격은 3회초 시작됐다. 1사 후 박동원이 우익선상 2루타를 쳤고, 구본혁의 적시타로 1점을 만회했다.

다음 타자 박해민의 안타까진 좋았는데, 곧이어 박해민의 치명적인 실수가 나왔다. 송찬의가 뜬공으로 물러나고 2사 1,2루, 타석에 오스틴이 있는 상황에서 1루주자 박해민이 견제사를 당한 것. 한창 타오르던 추격의 불길은 어이없이 꺼졌다.

그래도 LG는 케네디(1⅔이닝)에 이어 이우찬(1⅔이닝) 우강훈(1⅓이닝)이 효과적인 계투를 이어가며 KIA 타선을 억눌렀다. 이 과정에서 KIA 김도영이 우강훈의 147㎞ 직구를 맞았지만, 추가적인 상황 없이 마무리됐다.

5회초에는 다시 1점을 추가했다. '부상투혼' 오지환이 안타로 출루했고, 2사 1루에서 구본혁-박해민이 또한번 연속 안타를 치며 오지환을 불러들였다. 하지만 후속타 불발로 추가 득점은 실패했다.

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 3회 2사 1, 2루. 견제사 당한 LG 박해민. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

6회말에는 LG가 기다렸던 손주영이 등판, KIA 박민-김호령을 KK, 박정우를 땅볼로 잡아내며 분위기를 다잡았다.

KIA는 7회초 올러 대신 곽도규를 투입했다. 하지만 곽도규가 첫 타자 오지환에게 볼넷을 내주자 곧바로 성영탁으로 바뀌었다. 성영탁은 박동원을 병살타, 구본혁을 유격수 직선타 처리하며 자신의 역할을 다했다.

그리고 7회말 KIA가 모처럼 점수를 따내며 차이를 벌렸다. LG는 6번째 투수로 베테랑 김강률을 투입한 상황,

선두타자 박재현이 좌익선상 2루타로 출루했고, 김도영의 중견수 뜬공 때 3루로 태그업 진루했다. 카스트로의 고의4구 후 나성범이 좌익수 희생플라이를 치며 KIA가 1점을 추가, 6-2가 됐다.

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 7회말 선두타자 2루타를 날린 KIA 박재현. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

KIA는 8회초 필승조 조상우를 등판시키며 굳히기에 나섰다. 하지만 LG의 뒷심도 끈질겼다.

선두타자 박해민이 안타로 출루했고, 이어진 2사 2루 상황에서 문정빈의 빗맞은 타구가 KIA 우익수 박정우 앞에 떨어지는 행운의 안타가 됐다. 그 사이 박해민이 홈을 밟아 3점째.

다음타자 문보경의 안타로 2사1,2루가 되자 KIA는 마무리 전상현을 조기투입했다. 전상현은 이재원을 3구 삼진으로 돌려세우며 기대에 부응했다. LG도 8회말을 김진수가 실점없이 잘 막아냈다.

하지만 전상현의 벽은 높았다. 전상현은 오지환-구본혁을 삼진으로 돌려세우는 등 전날 경기에 이어 이틀 연속 4아웃 세이브를 달성하며 현장을 가득 채운 광주 야구팬들의 뜨거운 환호를 한몸에 받았다.

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com