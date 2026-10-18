천하의 박해민이 이런 실수를? 타구 착각 → 1루 견제사라니…'2G 6안타' 불방망이인데, 마음이 너무 급했나 [광주현장]

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 3회 2사 1, 2루. 견제사 당한 LG 박해민. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. LG 박해민이 타석에 들어서고 있다. 144경기 전경기 출장 기록을 달성한 순간. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] 축 처진 타선을 최선봉에서 이끌었다. 경기 외적으로도 '캡틴'다운 리더십이 돋보였다. 144경기 전경기 출장에 빛나는 철인, 그럼에도 부지런한 컨디션 관리가 인상적이다.

그런데 가을야구 무대에서 뜻하지 않은 실수를 연발했다. 그럼에도 불구하고 멘털을 놓치지 않고 불방망이를 이어가는 모습도 인상적이었다.

LG는 18일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 준플레이오프 2차전에서 3대6으로 패했다.

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이날 패배로 LG는 준플레이오프 0승2패를 기록, 말 그대로 벼랑끝에 몰렸다. 역대 5전 3승제로 치러진 준플레이오프 역사상 1~2차전 승리팀의 다음 시리즈 진출 확률은 77.9%(7/9)다.

전날 2번타자로 출전, 3안타를 치며 팀 타선을 이끌었던 박해민은 이날 1번으로 올라섰다. 가뜩이나 '주장' 완장에, 좌익수 송찬의-우익수 이재원이 출전함에 따른 수비 부담을 지고 있는 상황에서, '돌격대장'의 무게감까지 도맡게 된 것.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 7회말 1사 2,3루 LG 박해민이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

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1회초 LG의 공격은 3자범퇴로 끝났다. 반면 1회말 빙모상을 딛고 선발출격의 무게감을 짊어진 임찬규는 1회를 채 채우지 못하고 5실점하며 무너졌다.

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이날 경기를 통틀어 임찬규가 던질 때만 쏟아진 폭우는 '수비귀신' 박해민의 멘털마저 흔들었다. KIA가 4점?를 따낸 1회말 한준수의 2루타, 쏟아지는 폭우 속 천하의 박해민도 순간적으로 타구방향을 놓쳤다. 박해민은 뒤늦게 전력질주해 따라붙었지만, 공을 잡아내는데는 실패했다.

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이어진 3회초, LG는 박동원의 2루타에 이은 구본혁의 적시타로 1점을 만회했다. 이어 박해민도 안타를 쳤다.

하지만 박해민은 2사 1,2루, 타석에 오스틴이 선 천금 찬스에서 뜻하지 않은 견제에 걸리는 치명적인 실수를 범했다. 박해민의 견제사로 타오르던 추격 분위기에 찬물이 뿌려졌다.

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그래도 아직 경기도, 준플레이오프 시리즈도 끝나지 않았다. 박해민은 끝까지 집중력을 놓치지 않았다.

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 3회 2사 1, 2루. 견제사 당한 LG 박해민. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

5회초에는 직접 1타점 적시타를 치며 추격의 선봉에 섰고, 8회초에는 선두타자로 등장해 안타로 출루한 뒤 문정빈의 적시타 때 홈을 밟았다. 이날 4타수 3안타, 1타점 1득점의 활약.

하지만 LG 주축타자들의 부진은 박해민 혼자의 맹활약으로 이겨내기엔 역부족이었다. 이날 송찬의와 오스틴은 각각 4타수 무안타에 그쳤고, 문정빈도 8회초 빗맞은 1타점 적시타 하나 뿐이었다. 오지환 박동원 구본혁 등 하위타선에서 힘을 냈지만, 승부를 뒤집기엔 역부족이었다.

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광주=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com