삼성 떨고 있나, 식은 땀 나겠다...KIA가 3차전에서 끝내면, 유리할 게 1도 없다

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. KIA가 LG에 승리했다. 경기 종료 후 미소짓는 KIA 이범호 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

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[스포츠조선 김용 기자] 삼성, 떨고 있나.

KIA 타이거즈의 기세가 심상치 않다. 삼성 라이온즈가 긴장해야 할 듯 하다.

KIA는 18일 광주기아챔피언스필드에서 열린 LG 트윈스와의 준플레이오프 2차전에서 6대3으로 승리했다. 1차전에 이어 홈에서 열린 2경기를 모두 쓸어담았다.

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KIA는 1회부터 LG 선발 임찬규를 두들기며 무려 5점을 뽑았다. 여기서 사실상 승부가 갈렸다고 해도 과언이 아니었다. KIA의 강점은 강력한 원투펀치. 홈에서 열린 2경기 네일과 올러가 제 역할을 다하며 완벽하게 기선을 제압했다.

1승만 더하면 플레이오프행 확정이다. KIA 입장에서는 20일 잠실에서 이어지는 3차전에서 시리즈를 끝내고 싶을 것이다. 그렇게 되면, 최상의 조건으로 플레이오프에 진출할 수 있다.

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 6회 마운드에 오른 삼성 페덱 피칭을 박진만 감독이 지켜보고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

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플레이오프 1차전은 25일 예정돼있다. 만약 20일 준플레이오프가 종료되면 KIA는 무려 4일을 쉬고 삼성 라이온즈를 만나러 갈 수 있다. 선발 로테이션도 완전 정상으로 돌아간다. 1차전 네일부터 시작 가능하다. 무려 1주일을 쉬고 던질 수 있다. 8일을 쉬고 준플레이오프 1차전을 던진 네일은 위력적이었다.

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타자들도 체력 회복이 완벽히 가능하다. 오히려 경기 감각 측면에서는 오래 쉰 삼성보다 유리할 수 있다.

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벼랑 끝 LG는 카라스코 카드로 반등을 노려야 한다. KIA는 시라카와다. 시라카와는 지난 10일 SSG 랜더스전 투구 후 푹 쉬었다. 구위형 투수이기에 유리한 부분이다. 다만, 올해 LG전 2경기 1패 평균자책점 7.71로 약했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com