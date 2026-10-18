'KKKK' 부진 이재원 타석에 대타 생각은? 목이 잠긴 염갈량, 고개를 가로저은 이유…3차전 선발 카라스코 [준PO2 패장]

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 경기 지켜보는 LG 염경엽 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 김영록 기자] "1회 많은 실점을 했지만, 불펜이 잘 막아줬는데…"

취재진의 질문에 답하는 염경엽 LG 트윈스 사령탑의 목소리는 잔뜩 잠겨있었다. 벼랑끝에 몰린 간절한 심정이 묻어났다.

LG는 18일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 준플레이오프 2차전에서 3대6으로 패했다.

Advertisement

이로써 5전 3선승제의 이번 시리즈에서 벼랑 끝에 몰렸다. 프로야구 역사상 5전3선승제의 준플레이오프에서 2패 후 역스윕이 기록한 건 단 2번, 2010년과 2013년의 두산 베어스 뿐이다.

이날 LG는 선발 임찬규가 1회를 채 채우지 못하고 6피안타 1볼넷 5실점으로 무너지며 시종일관 끌려가는 경기를 했다. 3회와 5회, 타선이 1점씩 따내며 따라붙었지만, 결정적 순간 한방을 보여주지 못하면서 추가 득점에 실패했다.

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 2회 헛스윙 삼진을 당하고 있는 LG 이재원. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

Advertisement

7회말 추가 1실점은 어쩌면 승부에 쐐기를 박은 결승점이었다. LG도 8회초 1점을 추가하며 끝까지 따라붙었지만, 마지막 힘이 부족했다.

Advertisement

특히 8회초 문정빈의 1타점 적시타로 3-6이 된 상황에서, KIA는 마무리 전상현의 조기 투입을 결정했다. LG는 이재원이 3구 삼진으로 물러나며 아쉬움을 삼켜야했다. 이재원은 이날 4타석 4삼진의 부진을 보였다.

Advertisement

염경엽 LG 감독은 "불펜이 잘 막아주는 가운데 추격하는 점수를 뽑지 못하면서 전체적으로 어려운 경기가 됐다"고 돌아봤다.

특히 이미 3타석 3삼진을 기록중이던 이재원 타석에 대타 기용 여부에 대해서는 "나는 그냥 '한방' 쳐주길 기대했다"고 답했다. 기대에 부응하지 못한 이재원은 9회초 진행중 더그아웃에서 뜨거운 눈물을 흘리기도 했다.

Advertisement

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 6회초 2사 2루 카라스코가 안재석을 중견수 플라이로 잡아내 이닝을 끝낸 후 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

임찬규의 교체 타이밍이 너무 늦은 것 아니냐는 지적에 대해서는 "다음 투수가 몸을 푸는 시간이 필요했다. 최대한 빨리 움직인 것"이라며 아쉬워했다.

이어 "현재 상황에서 롱맨은 따로 없고, 1이닝 정도 끊어서 최대한 실점을 막는 방향으로 갔다. 불펜들은 잘해줬다"고 덧붙였다.

3차전 선발로는 예상대로 카를로스 카라스코를 예고했다.

Advertisement

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com