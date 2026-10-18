'147㎞ 강타' 김도영 천만다행, 큰 부상 없다…"데드볼 하나로 빠질 정신력 아니야"

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 4회말 LG 우강훈의 볼에 오른팔을 맞은 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "(김)도영이 형이 데드볼 하나로 빠질 그 정도 정신력 있는 선수가 아니라서 끝까지 할 것이다."

KIA 타이거즈가 '슈퍼스타' 김도영의 부상 이탈 위험에 깜짝 놀랐다. 김도영 본인도 공에 맞았을 때는 깜짝 놀랐는데, 다행히 이상은 없었다. 김도영은 정상적으로 끝까지 경기를 뛰었고, 경기를 마친 뒤에도 밝은 표정이었다.

김도영은 18일 광주기아챔피언스필드에서 열린 LG 트윈스와 준플레이오프 2차전 5-1로 앞선 4회말 2사 후 타석에서 공에 맞았다. LG 우강훈의 147㎞ 직구에 오른쪽 팔 부위를 맞았다.

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김도영은 맞자마자 극심한 고통을 호소했지만, 이내 평정심을 찾고 보호 장비를 풀었다. 골절이나 이상 증상은 없어 김도영은 1루까지 바로 걸어 나갔다.

사구 장면을 보고 이범호 감독을 비롯한 KIA 선수단은 깜짝 놀랐다. 김도영은 1차전부터 2홈런 4타점 원맨쇼를 펼치며 정규시즌 홈런왕을 차지한 좋은 감각을 유지하고 있었다. KIA가 계속 상승세를 타며 플레이오프에 진출하려면 김도영이 꼭 필요하다.

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 4회말 LG 우강훈의 볼에 오른팔을 맞은 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 4회말 LG 우강훈의 볼에 오른팔을 맞은 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

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김도영의 절친한 동생인 박재현은 부상 장면을 보고 깜짝 놀랐지만, 김도영의 책임감을 믿었다. 물론 부상 정도가 심하지 않은 것을 먼저 확인했다.

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박재현은 "골절이면 아마 그 자리에서 쓰러졌을 것이다. 도영이 형이 데드볼 하나로 빠질 그정도 정신력의 선수는 아니라서 끝까지 할 것 같다"고 믿음을 보였다.

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1차전에 김도영에게 호되게 당한 LG는 가능한 승부를 피하는 듯했다. 김도영은 이날 2타수 무안타 1볼넷 1사구를 기록했다.

대신 다른 중심 타자들이 해결해줬다. 해럴드 카스트로가 3안타 1타점, 나성범과 김선빈이 나란히 1안타 2타점을 기록했다.

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이범호 KIA 감독은 김도영 대신 다른 타자들이 맹타를 휘두른 것과 관련해 "전체 선수들이 컨디션이 올라와 주는 게 가장 좋다. 벤치에서 선수들이 기분 좋게 해야 더 신이 나서 할 수 있다. 오늘 안타 1~2개씩 고르게 쳐서 분위기도 올라오고 3차전 준비에 매우 고무적이라 생각한다"고 했다.

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. KIA가 LG에 승리했다. 경기 종료 후 김도영과 하이파이브를 나누고 있는 KIA 이범호 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com