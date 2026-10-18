"아쉽다"는 말도 못 하나, '김혜성 논란' 부른 美 매체, 도대체 무엇이 문제인가?

김혜성. AP연합뉴스

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[스포츠조선 정현석 기자]가을야구에서 탈락한 LA 다저스의 내야수 김혜성을 향한 미국 현지 일부 언론의 비판이 선을 넘고 있다.

시즌 종료 후 짧았던 빅리그 출전 기회에 대해 아쉬움을 표한 인터뷰 소감을 놓고, 마치 구단을 향해 불만을 터뜨린 것처럼 프레임을 씌워 공격을 퍼붓고 있기 때문.

미국 스포츠 매체 '래리 브라운 스포츠'는 최근 '다저스 내야수, 출전 시간에 대한 불만 표출(Dodgers infielder expresses unhappiness about his playing time)'이라는 제목의 기사를 게재했다.

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해당 매체는 김혜성이 언론과의 인터뷰에서 한 발언을 문제 삼으며 비판을 쏟아냈다.

매체는 "다저스는 메이저리그 전체에서도 선수층이 가장 두터운 팀 중 하나"라며, "김혜성은 다른 팀으로 갔다면 훨씬 더 많은 기회를 얻을 수 있었음에도 스스로 다저스와 계약하는 길을 택했다"고 꼬집었다. "기회를 쟁취할 만큼 보여준 것이 없다"는 비판에 이어 매체는 "김혜성이 로스앤젤레스에 머무는 동안 자신의 가치를 충분히 증명해 내지 못했다"며 제한된 출전 기회 속에서 극심한 타격 기복을 보였던 점을 지적했다.

김혜성. 사진=LA 다저스

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매체는 "팀이 챔피언십시리즈에서 탈락한 직후 불만을 토로했다"며 가을야구 탈락 직후, 팀의 백업 자원이 언론을 통해 불만을 드러내는 듯한 태도를 보인 것은 부적절하다는 시각을 보였다.

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하지만 이 같은 비판은 인터뷰 진의를 왜곡한 화풀이식 억측에 가깝다.

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김혜성이 "메이저리그에 고작 한 달밖에 머무르지 못했다는 사실이 마음 아프다. 더 오래 뛰고 싶었지만 그러지 못했다"는 발언은 맥락 상 구단이나 감독의 기용방식을 탓하는 불평이 전혀 아니었다.

이는 빅리그 무대에 대한 열정을 가진 신진급 선수가 자신의 부족했던 경기력과 제한적이었던 현실에 대해 느낀 아쉬움과 내년 시즌 도약을 위한 다짐의 표현이었다. 프로 선수라면 누구나 더 많은 경기에 뛰고 싶어 하는 것이 당연한 일이다.

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이를 두고 "스스로 기회가 제한적인 다저스를 선택해 왔으니 징징대지 말라"는 식으로 비꼬는 것은 선수의 반성과 재도약 의지를 '항명'이나 '불만'으로 몰아가는 자극적 프레임 씌우기에 불과하다.

미겔 로하스. 사진=베이스볼 플레이

물론 김혜성이 내년 시즌 풀타임 빅리거로 뛰기 위해서는 분명한 과제가 있다.

다저스 데이브 로버츠 감독과 현지 언론들이 지적했듯, 기복 없는 '일관성 있는 타격' 능력을 증명해야 한다. 5월 타격 슬럼프 당시 당했던 연이은 삼진 등은 그가 반드시 보완해야 할 부분이다.

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하지만 부정적인 전망만 있는 것은 아니다. 현지에서는 팀의 베테랑 내야수 미겔 로하스의 은퇴 타이밍과 맞물려, 김혜성이 올 겨울 타격 기복을 줄이고 약점을 보완한다면 내년 시즌 중책을 맡을 수 있다는 긍정적 전망도 이어지고 있다.

스스로의 부족함을 인정하고 더 큰 도약을 다짐하는 선수의 "아쉽다"는 한마디 조차 구단과의 불화로 포장하는 일부 현지 매체의 왜곡된 잣대를 보란듯이 잠재우는 유일한 방법은 실력으로 극복하는 것 뿐이다. 독기 품은 김혜성의 스토브리그가 필요한 시점이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com