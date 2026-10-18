"1회부터 적극적으로 쳐라" LG 다승왕 폭풍난타! KIA 사령탑의 눈빛 통했다…"전상현 미안해" 2연승 휘파람 [준PO2 승장]

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 1회말 5실점 강판 당하는 LG 선발 임찬규. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. KIA가 LG에 승리했다. 경기 종료 후 미소짓는 KIA 이범호 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "임찬규가 초반부터 공격적인 피칭을 할 거라고 예상했다."

호랑이 감독의 날카로운 시야가 리그 다승왕(15승)을 완벽히 꿰뚫었다.

KIA 타이거즈는 18일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 LG 트윈스와의 준플레이오프 2차전에서 6대3으로 승리했다.

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이로써 KIA는 준플레이오프 2연승을 달리며 LG를 벼랑끝으로 몰아붙였다. 특히 KIA는 정규시즌부터 준플레이오프까지, 대LG전 9연승의 파죽지세를 기록중이다. 5전 3선승제 준플레이오프 기준 2승을 먼저 따낸 팀의 시리즈 승률은 77.8%(7/9)다.

경기 후 만난 이범호 KIA 감독은 '임찬규 공략 포인트'를 묻는 질문에 "우선 요 근래 우리가 임찬규의 공을 많이 쳐봤다는 점이 중요하다"고 했다.

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이날 포함 임찬규의 최근 5경기 중 3경기가 KIA전이다. 9월 26일 광주 KIA전(5⅓이닝 4실점, 5대1 KIA승), 3위 결정전이었던 10월 12일 광주 KIA전(3⅓이닝 2실점, 4대2 KIA승)에 이어 이날 경기(⅓이닝 5실점, 6대3 KIA승)까지 KIA가 3연승을 기록했다.

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이범호 감독은 "지금 LG가 고우석이 빠져있고, 손주영도 제 컨디션이 아닌 만큼 임찬규가 긴 이닝을 던지기 위해 공격적으로 들어올 거라고 예상했다. 타자들에게 그 부분에 초점을 맞춰 적극적으로 치라고 했다"면서 "결국 큰 경기에선 카운트 잡는 공을 누가 얼마나 실수하지 않고 안타로 만드느냐가 관건이다. 우리 선수들이 좋은 경기를 펼쳤다"고 강조했다.

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열린다. 인터뷰하고 있는 KIA 이범호 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

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이날 경기에 대해서는 "1회부터 타자들의 집중력이 좋았다. 초반 대량득점을 한 덕분에 (애덤)올러도 던지는데 부담을 덜 느낀 것 같다"고 돌아봤다.

이어 "7이닝 던져주면 좋은데, 6회 2사에서 투구수가 늘어난 게 아쉽다. 90구 넘었으니 바꿔주는게 맞다"면서 "그래도 6이닝만 해주면 (조)상우나 (정)해영이, (전)상현이로 막을 수 있다고 판단했다. 비 때문에 실투가 나올까봐 걱정했는데, 투수들이 잘해줬다"고 강조했다.

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전날 경기는 김도영 원맨쇼였던 반면, 이날은 6명의 타자가 안타를 치는 등 타선의 고른 활약이 돋보였다. 이범호 감독은 "전체적으로 컨디션이 올라오는게 가장 좋다. 선수들이 기분이 좋으면 더 신나게 할 수 있는 반면, 컨디션이 안 좋은 선수들은 표정이 흔들릴 수도 있다. 오늘 고르게 안타를 쳐준게 3차전을 준비하는데 있어 고무적인 부분"이라고 설명했다.

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 1회말 5실점 강판 당하는 LG 선발 임찬규. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

다만 마무리 전상현이 이틀 연속 4아웃 세이브를 한 게 마음에 걸린다. 이범호 감독은 "감독 입장에선 미안한 마음이 든다. 전상현이 뒤에서 받쳐준 덕분에 우리 팬들도, 선수들도 즐겁게 웃으면서 경기장을 나갈 수 있게 됐다"면서 "앞으로 몇경기 남았는지 모르겠지만, 지금처럼 잘 막아주길 바란다"며 미소지었다.

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com