'드디어' KIA도 끝판대장 탄생, 오죽했으면 이재원 울었다…"미안하다" 감독도 어쩔 수 없다

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. KIA가 LG에 승리했다. KIA 전상현과 하이파이브를 나누고 있는 이범호 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "미안하다."

결국 KIA 타이거즈가 믿을 수 있는 마지막 투수는 전상현뿐이었다. 올 시즌 내내 고정 마무리투수가 없어 고생하던 KIA에 드디어 끝판대장이 탄생했다.

전상현은 18일 광주기아챔피언스필드에서 열린 LG 트윈스와 준플레이오프 2차전 6-3으로 쫓긴 8회 2사 1, 2루 위기에 구원 등판해 1⅓이닝 . 1차전에 이어 2경기 연속 마지막 아웃카운트 4개를 책임지며 투수 조장의 책임감을 보여줬다.

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KIA는 1, 2차전에 원투펀치 제임스 네일과 아담 올러를 차례로 준비시켜 LG보다 우위라는 평가를 받았다. 예상대로였다. 네일은 7이닝 1실점, 올러는 6인이 2실점을 기록하며 임무를 다했다.

문제는 불펜. 1차전은 성영탁이 8회 아웃카운트 2개를 잘 잡은 가운데 좌완 곽도규를 올렸는데, LG에서 가장 타격감이 좋은 박해민에게 안타를 허용했다. 결국 2사 1루에서 전상현이 등판해 남은 아웃카운트 4개를 책임져 5대1 승리를 지켰다.

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2차전 흐름도 크게 다르지 않았다. 5-2로 앞선 7회 불펜이 가동됐다. 2번째 투수로 나선 곽도규가 선두타자 오지환을 볼넷으로 내보냈다. 바로 성영탁 투입. 성영탁은 박동원을 1루수 병살타로 처리하고, 구본혁을 유격수 직선타로 잡으며 벤치의 기대에 200% 부응했다.

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8회는 조상우에게 맡기려 했다. 조상우는 선두타자 박해민에게 안타를 맞았지만, 2사 2루까지 잘 버텼는데 문정빈에게 우전 적시타를 내줬다. 우익수 박정우 앞에서 뚝 떨어진 타구였다. 6-3. 문보경까지 안타를 쳐 2사 1, 2루가 되자 결국 KIA는 또 전상현을 일찍 마운드에 올릴 수밖에 없었다.

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. KIA가 LG에 승리했다. 경기 종료 후 하이파이브를 나누고 있는 KIA 전상현, 한준수. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. LG가 3대6으로 패한 가운데 이재원, 구본혁 등 선수들이 고개 숙이고 있다. 이재원은 이날 4타석 모두 삼진으로 물러났다. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

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전상현은 이재원을 슬라이더 3개로 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 빠르게 흐름을 끊었다. 결국 이재원이 더그아웃에서 눈물을 뚝뚝 흘리게 만든, 전상현의 완승이었다.

전상현은 "상대 타자가 한 방이 있기 때문에 큰 타구를 맞으면 안 된다는 생각으로 집중하고 신중하게 던졌다"고 했다.

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포수 한준수는 "한 방을 맞으면 동점 상황이었다. 내가 앉은 위치로 투수의 타깃을 잡아줬는데, 이재원의 배트가 그 공에 잘 따라왔던 것 같다. (전)상현이 형이 요구하는 대로 했고, 좋은 결과가 있어서 나도 상현이 형에게 고맙다"고 이야기했다.

9회까지 깔끔했다. 오지환을 헛스윙 삼진으로 잡고, 박동원은 공 하나로 좌익수 뜬공으로 돌려세웠다. 구본혁까지 헛스윙 삼진으로 처리하며 깔끔하게 경기를 끝냈다. 1⅓이닝을 공 17개로 막으면서 삼진 3개 퍼펙트. 2차전 데일리 MVP는 전상현의 몫이었다.

이범호 감독은 연이틀 고생한 전상현에게 "많이 던지고 있어서 미안한 마음을 충분히 갖고 있다. 전상현이 뒤에서 잘 받쳐준 덕분에 팬들이나 우리 선수들이 즐겁게 웃으면서 경기장을 나갈 수 있는 상황이다. 앞으로 몇 경기나 남았을지 모르지만 지금처럼 마지막을 잘 막아 주길 바란다. 기분 좋은 상황에서 조금 더 힘을 내주길 바란다. 감독으로서 미안하게 생각한다"고 진심을 표현했다.

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전상현은 "1, 2차전을 이기고 서울로 갈 수 있어 기쁘다. 3차전에서 빨리 끝내겠다. 몸 상태가 좋고, 감독님께서 믿고 내주시기 때문에 책임감 갖고 임하고 있다"며 맡은 소임을 충실히 해내겠다고 다짐했다.

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 투구하는 KIA 전상현. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com