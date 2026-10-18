"아픈데 뛴 건 본인 고집" 美 매체 이토록 냉정하다…오타니도 반성, "원점에서 되짚겠다"

Oct 15, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers pitcher Shohei Ohtani (17) reacts after striking out during the first inning against the Milwaukee Brewers in game four of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani watches from the dugout during the ninth inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Gregory Bull)

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[스포츠조선 이종서 기자] "원점에서 되짚어보겠다."

미국 LA 다저스 소식을 주로 다루는 '다저블루'는 18일(이하 한국시각) 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 포스트시즌을 조명했다.

매체는 '다저스의 3년 연속 월드시리즈 제패를 향한 위대한 도전이 다저스타디움에서 열린 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 4차전을 끝으로 막을 내렸다'고 전했다.

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매체는 '다저스 선수단 전체가 막강한 전력을 갖춘 밀워키 브루어스를 넘어서기엔 역부족이었다. 그중에서도 특히 슈퍼스타 오타니의 극심한 부진이 뼈아팠다'라며 '오타니는 4차전에서 3점 홈런을 쏘아 올리며 분전했다. 그러나 팀은 4-0의 리드를 지키지 못하고 역전패를 당했다. 이 홈런은 이번 NLCS에서 오타니가 기록한 세 번째이자 마지막 안타였다'고 설명했다.

탈락이 확정된 뒤 오타니는 "밀워키는 전반적으로 강하고 훌륭한 팀이었다. 상대 투수진은 타자로서 나의 약점을 철저하게 파고들고 노출시켰다. 그들의 훌륭한 실력을 인정해야 한다"고 완패를 인정했다.

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매체는 '물론 이번 탈락의 책임은 팀 전체에 있지만, 다저스 최고의 타자인 오타니 본인 역시 세 번째 월드시리즈 진출이 걸린 중대한 길목에서 팀에 더 큰 기여를 하지 못한 점을 몹시 아쉬워했을 것'이라고 밝혔다.

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Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani walks to the dugout after striking out during the seventh inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Gregory Bull)

오타니는 이번 가을야구에서 기대 이하의 모습을 보여줬다. 매체는 '오타니는 득점권 찬스 자체를 많이 맞이하지 못했다. 득점권에서는 3타수 1안타 1볼넷을 기록했다. (NLCS 4차전) 3점 홈런이 이번 시리즈 다저스의 가장 시원한 한 방이었다. 그러나 같은 경기 무사 3루의 결정적인 동점 찬스에서는 주자를 홈으로 불러들이지 못하며 침묵했다'고 지적했다.

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오타니의 부진에는 부상도 한몫했다. 무릎과 이두근 등 곳곳이 아팠다. 그러나 변명 요소는 아니었다. 매체는 '오타니가 경기력에 지장을 주는 여러 부상을 안고 뛴 것은 사실이다. 하지만 벤치 휴식을 거부하고 굳이 라인업에 남겠다고 본인이 고집을 부린 만큼 다친 채로 뛰었다는 것은 변명거리가 될 수 없다'며 '오타니는 이번 가을야구 내내 타율 1할9푼2리, 장타율 .308이라는 초라한 성적표를 남겼다'고 짚었다.

올 시즌을 아쉬움 속에 마친 만큼, 다음 시즌 행보가 주목되고 있다. 투수 복귀 등 과제가 많다. 매체는 '오타니는 쓰라린 패배를 뒤로하고 벌써 내년 시즌을 정조준하고 있다. 이번 오프시즌의 최우선 과제는 단연 건강 회복이다. 오른팔과 왼쪽 무릎 부상 치료를 위해 수술대에 오를지 여부는 아직 불투명하지만, 2027년 마운드 복귀를 강력히 열망하고 있다'고 했다.

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오타니 역시 투수로 나서지 못한 올 시즌 후반기 행보에 대해 "전혀 만족할 수 없다"고 아쉬움을 내비치기도 했다.

오타니는 "올 시즌 전반적으로 내가 무엇을 깨달았고 배웠는지 아직 온전히 정리되지 않았다"며 "치료와 훈련 프로그램 등 모든 것을 다시 원점에서부터 되짚어보고, 내년 시즌을 위해 어떤 최선의 계획을 도출해 낼 수 있을지 찾아보겠다"고 각오를 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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