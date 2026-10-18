"투수로 더 나은 시즌 기대" 오타니, ML 5번째 수술 고민한다고? 투타 겸업 운명 올겨울 결론 낸다

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 이번 오프시즌 수술을 받을 수도 있다는 입장을 나타냈다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 메이저리그 입성 후 받은 수술 회수는 총 네 차례다.

2018년 LA 에인절스에 입단해 투타 겸업을 하며 적응에 나선 그는 오른쪽 팔꿈치 통증이 계속되자 그해 시즌이 끝난 뒤 토미존 서저리(TJS)를 받았다. 그리고 투수로는 2019년을 통째로 쉬었다.

하지만 2019년 9월 오타니는 왼쪽 무릎 수술을 받기에 이른다. '이분 슬개골(bipartite patella)'이라는 선천성 희귀병을 치료하기 위한 수술이었다.

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이 질병은 전체 인구의 2% 정도에게만 나타나는데 태어날 때부터 슬개골, 즉 무릎뼈가 하나로 완전히 융합되지 않아 발생하며 평소에는 증상이 없다. 오타니도 2019년 시즌을 앞두고 자신이 이 질환을 앓고 있다는 걸 처음 알게 됐다고 한다. 첫 TJS를 받고 2019년 후반기 피칭 재활을 본격화하면서 무릎 통증이 발생하자 결국 수술을 받고 타자로도 시즌을 조기 마감했다.

LA 에인절스 시절의 투수 오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

에인절스에서 마지막 시즌인 2023년 시즌 막판 오타니는 두 번째 TJS를 받는다. 그해 8월 신시내티 레즈전에 등판했다가 오른팔 이두근 통증을 호소하며 자진강판한 그는 수술이 필요하다는 진단을 받아 그해 9월 20일 같은 분위에 또 칼을 댔다.

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집도의인 닐 엘라트라체 박사는 당시 TJS라고 표현하지 않았지만, 현지 언론들은 '인대재건수술'이라는 점에서 '사실상 TJS'로 명명했다.

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오타니 쇼헤이가 2024년 10월 뉴욕 양키스와의 월드시리즈 2차전서 7회말 2루 도루를 하다 왼쪽 어깨를 다쳐 통증을 호소하고 있다. AP연합뉴스

그리고 오타니는 어깨 수술을 받기도 했다. 다저스 이적 첫 해인 2024년 10월 뉴욕 양키스와의 월드시리즈 2차전서 2루 도루를 시도하다 슬라이딩하는 과정에서 왼쪽 어깨 와순이 파열돼 그해 11월 초 관절경 수술을 받은 바 있다.

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2025년 시즌 개막과 함께 투수로 복귀하려던 계획이 3개월 가량 늦춰진 이유가 바로 이 어깨 수술이었다.

그런데 오타니는 올해 무릎과 이두근 부상 때문에 후반기 내내 고전했다. 지난 7월 4일 샌디에이고 파드리스전 등판 후 피칭을 중단한 오타니는 8월 들어 컨디션을 회복해 투구 재활을 본격화하려다 무릎과 이두근 통증이 악화되는 바람에 타격도 부진에 빠졌다.

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9월 초 다저스 이적 후 처음으로 부상자 명단(IL)에 오른 오타니는 시즌 막판 복귀했지만, 포스트시즌을 뛰면서도 타격감을 좀처럼 끌어올리지 못했다. 밀워키 브루어스와의 NLCS 4차전서 2회말 우중간 대형 3점포를 터뜨리며 뒤늦게 폭발력을 되찾았으나, 시리즈 흐름은 이미 밀워키로 넘어간 뒤였다.

오타니 쇼헤이가 내년 투수로 돌아올 것을 약속했다. AP연합뉴스

그런데 오타니가 이번 오프시즌 수술을 받을 수도 있다는 전망이 나온다.

오타니는 NLCS 탈락 직후 현지 매체들과 가진 공식 인터뷰에서 오프시즌 수술 가능성에 대해 "지금으로선 뭐라 말하기 어렵다. 오프시즌 동안 분석하고 논의해야 할 사안이며, 실행 가능한 일인지 살펴볼 예정"이라고 밝혔다. 수술 가능성을 배제하지 않은 것이다.

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그러면서 "이번 시즌 전체를 통해 내가 무엇을 배웠는지 아직 제대로 정리하지는 못했지만, 앞으로 치료와 훈련 프로그램 전반을 원점에서 다시 검토하고, 내년 시즌을 위해 어떤 준비를 해야 하는지 고민하려고 한다"고 했다.

오타니는 이어 내년 시즌 피칭 재개에 대해 "물론이다. 투수로 더 나은 시즌을 기대한다"고 강조했다.

그런데 오타니는 지난해 말 일본 매체 NHK 인터뷰에서 "또 부상을 입어 수술을 하게 되면 1년 6개월 동안의 재활이 더 힘들어진다. 투수로는 더 못할 수도 있다"고 밝힌 바 있다. 어깨 또는 팔꿈치 수술을 또 받으면 투수를 포기할 수 있다는 뜻이다.

이번 겨울 수술을 한다면 왼쪽 무릎 아니면 이두근 통증의 원인인 오른쪽 팔꿈치다. 오타니가 어떤 고민을 하고 어떤 결론을 내릴지 주목될 수밖에 없다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com