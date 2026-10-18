김혜성도 D인데 오타니는 'F'?…30홈런+ERA 1.79에도 美 현지 최악 평가, 대체 왜

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[스포츠조선 박상경 기자] 30홈런을 치고, 1점대 평균자책점을 기록했는데 평가는 F다. 대체 왜일까.

오타니 쇼헤이(LA 다저스)에 대한 냉혹한 평가가 미국에서 제기돼 관심이 쏠린다. 미국 캘리포니아 포스트의 잭 해리스 기자는 18일(한국시각) 다저스 야수들의 시즌 성적표를 공개했다. 다저스는 올해 정규시즌 100승으로 내셔널리그 서부지구 우승을 차지했지만, 밀워키 브루어스와 리그 챔피언십시리즈(NLCS)에서 스윕패를 하며 탈락했다. 2024~2025년 월드시리즈 2연패에 이어 노렸던 '스리핏(3연속 우승)'의 꿈도 물거품이 됐다.

가장 눈에 띄는 평가는 오타니의 F다. 오타니는 올해 정규시즌 타율 0.275(523타수 144안타) 30홈런 81타점, 출루율 0.377, 장타율 0.512, OPS(출루율+장타율) 0.889였다. 투수로는 14경기 85⅔이닝 8승2패, 평균자책점 1.79, 탈삼진 95개를 기록했다. 하지만 7월 4일 이후 부상으로 마운드에 서지 못했고, 포스트시즌 8경기 타율 0.192(26타수 5안타) 1홈런 3타점, OPS 0.631에 머물렀다. NLCS 4차전에서 스리런포를 쏘아 올리면서 부활하는 듯 했지만, 팀의 4대6 역전패 및 스윕패로 빛이 바랬다.

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해리스는 '오타니가 올해 내셔널리그에서 두 번째로 뛰어난 선수였으며, 팬그래프 기준 fWAR에서도 메이저리그 전체 5위였다'고 인정했다. 하지만 '오타니는 7월 4일 이후 투수로 등판하지 못했고, 9월에는 부상자 명단(IL)에 올랐다'며 '포스트시즌에는 오른팔, 왼쪽 무릎 통증을 안고 출전을 강행했다. 결정적인 한방이 나오긴 했지만 팀을 구하긴 역부족이었다'고 평했다. 그는 지난해 오타니가 밀워키와의 NLCS에서 투-타 모두 맹할약했던 것을 지적하면서 '부상으로 투수 역할을 하지 못한데다, 포스트시즌에서 중심이 되지 못했다. 오타니 스스로 뿐만 아니라 다저스 구단도 컨디션 관리에 대한 책임에서 자유로울 수 없다'고 강조했다.

반면 해리스는 김혜성의 활약은 D로 평가했다. 김혜성은 지난 4월 초 무키 베츠의 IL 등재 후 빅리그로 콜업됐으나, 5월 말 트리플A로 돌아간 뒤 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 엔트리에는 합류했으나, NLCS에선 제외됐다. 시즌 기록은 43경기 타율 0.259(116타수 30안타0 1홈런 11타점, 출루율 0.323, 장타율 0.328, OPS 0.651이다. 해리스는 김혜성에게 '시간이 지나면 다저스가 김혜성에게 여전히 가능성을 두고 있음을 알 수 있을 것'이라며 '하지만 한 달여 만에 다시 트리플A로 돌아간 건 보장 계약 마지막 해를 앞두고 좋은 징조는 아니다'라고 평했다.

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가장 좋은 평가를 받은 건 NLCS를 마친 뒤 은퇴를 선언한 베테랑 미겔 로하스다. 해리스는 로하스에게 A를 매기며 '올 시즌은 성공적인 마무리였다. 좌투수 상대 타율 0.293으로 위협적인 모습을 보여줬고, 견고한 수비도 펼쳤다. 스타로 가득한 다저스 클럽하우스에서 리더십을 발휘하면서 제 몫을 톡톡히 했다'고 평했다. 이밖에 앤디 파헤스에겐 A-, 무키 베츠는 B, 프레디 프리먼의 활약상은 B-로 평가했다. 각 선수별 시즌 스탯보다는 올 시즌 팀 기대치 충족 여부와 시즌 마무리에 맞춰져 있는 모양새다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com