'파격 결단' KIA 신의 한 수, 이런 외국인 다시 못 구한다…"난 망설였는데, 사인을 줘서"

LG 트윈스 박해민(오른쪽)을 견제아웃시키는 KIA 타이거즈 해럴드 카스트로. 사진제공=KIA 타이거즈

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "내가 조금 많이 망설였는데, 카스트로가 사인을 줬다."

KIA 타이거즈 1루수 해럴드 카스트로는 18일 광주에서 열린 LG 트윈스와 준플레이오프 3차전 3회초 결정적 수비를 이끈 뒤 크게 포효했다.

KIA가 5-0으로 앞서다 1사 2루에서 구본혁에게 중전 적시타를 내줘 5-1로 쫓긴 뒤였다. 이후 박해민도 안타로 출루해 2사 1, 2루 위기에 오스틴 딘과 승부해야 했는데 이때 포수 한준수가 볼카운트 1B2S에서 공 하나를 뺏어 1루주자 박해민을 견제했다. 주루에 능한 천하의 박해민도 아웃될 수밖에 없는 절묘한 견제였다.

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과감한 작전의 배경에는 카스트로가 있었다. 한준수는 이날 포스트시즌 선발 데뷔전이라 큰 경기 경험이 부족했는데, 베테랑 카스트로가 적극적으로 견제사를 유도했다.

한준수는 "시도할 타이밍이 많이 있었는데, 내가 조금 많이 망설였다. 카스트로가 나한테 사인을 줬는데, 나도 캐치를 해서 플레이가 한번에 이뤄졌다. 카스트로가 잘 잡아줘서 좋은 흐름을 이어 갈 수 있었다"고 설명했다.

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카스트로는 박해민을 잡은 뒤 평소보다 더 크게 좋아했다. 본인이 주도한 플레이가 성공적으로 끝나 더 기분이 좋았던 듯하다.

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18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 2회 안타를 날린 KIA 카스트로. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 5회 호수비로 이닝을 끝낸 KIA 1루수 카스트로. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

LG는 카스트로와 한준수가 합작한 호수비 덕에 절호의 대량 득점 기회를 놓치면서 또 경기가 꼬였다. KIA는 6대3으로 승리해 2연승을 달렸다. KIA는 이제 플레이오프 진출까지 단 1승만 남겨뒀다.

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KIA는 올 시즌 카스트로를 주전 좌익수로 준비시켰다. 1루수는 오선우와 윤도현의 경쟁 구도가 그려졌다. 그러나 오선우와 윤도현이 나란히 부진의 늪에서 빠져 나오질 못했다. 이범호 KIA 감독은 한 달 가까이 기다렸으나 답이 없다고 판단했다. 마침 신성 박재현이 빠른 발과 콘택트 능력을 앞세워 눈도장을 찍기 시작했다.

이 감독은 과감히 박재현을 주전 좌익수로 고정하고, 카스트로를 1루수로 돌렸다. 미국에서 내야수로 경험이 더 풍부한 카스트로였기에 수비 부담을 줄이면 타격도 살아나지 않을까 기대해서였다.

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카스트로는 1루수 전향 직후 포구하기 위해 다리를 찢다 햄스트링을 다쳐 6주 이상 이탈하는 불운을 겪었다. 건강을 회복한 뒤로는 1루수가 맞춤옷이었다. 카스트로가 1루에서 공을 잘 받아주니 내야가 안정됐다. 아울러 카스트로의 타격도 살아났다. 파격적인 포지션 변화는 결과적으로 KIA에 신의 한 수였다.

카스트로는 타석에서도 강렬한 존재감을 뽐냈다. 1차전에는 동점 솔로포를 치며 김도영의 2홈런 4타점 원맨쇼에 불을 지피더니 2차전도 결승타 포함 3타수 2안타 1볼넷 1타점으로 활약했다.

갈수록 KIA가 재계약하지 않을 이유가 없는 카스트로다. 카스트로는 "기회가 될지는 모르겠지만, 팀이 다시 한번 나를 선택해 준다면 사인을 할 수 있을 것 같다"며 미소를 지었다.

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18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. KIA가 LG에 승리했다. 2차전 타격상을 받은 KIA 카스트로. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com