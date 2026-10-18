정규시즌 790승, 그런데 PS 전적 27승30패?…가을만 되면 작아지는 이 남자, 양키스서 10년 채우나

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[스포츠조선 박상경 기자] 정규시즌 통산 승률이 0.583(790승565패)인데, 포스트시즌 전적은 27승30패(승률 0.474)다.

뉴욕 양키스에서 9년차 시즌을 마친 애런 분 감독의 성적표다. 2018년 부임 이래 정규시즌에서 꾸준히 성과를 내며 포스트시즌에 8번이나 진출했다. 그러나 양키스가 목표로 하는 월드시리즈 우승은 단 한 번도 이루지 못했다.

분 감독은 지난해 2월 양키스와 2년 계약 연장에 합의했다. 내년이 임기 마지막 해다. 하지만 미국 현지에선 분 감독이 계약 기간을 모두 채울 수 있을지에 엇갈린 시선을 보내고 있다.

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양키스는 올해 정규시즌 93승68패로 탬파베이 레이스에 이어 아메리칸리그 동부지구 2위를 차지했다. 아메리칸리그 와일드카드 경쟁에서 가장 높은 순위를 차지, 4번 시드를 받아 5번 시드로 진출한 보스턴 레드삭스와의 와일드카드시리즈(ALWCS)에서 2연승을 거두며 디비전시리즈(ALDS)에 진출할 때까지만 해도 미소를 지었다. 그러나 탬파베이를 만난 ALDS에서 스윕패로 탈락하며 고개를 숙였다. 2차전에서는 1회에만 실책 3개를 쏟아내는 등 기대 이하의 경기력으로 비난을 받았다.

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양키스가 월드시리즈에서 우승한 건 조 지라디 감독 시절인 2009년이 마지막이다. 분 감독은 2024년 월드시리즈에 진출했지만, LA 다저스에 시리즈 전적 1승4패로 밀려 고개를 숙였다. 지난해에 이어 올해도 라이벌 보스턴을 ALWCS에서 제압했지만, ALDS의 문턱을 넘지 못했다. 정규시즌에 강해도 가을야구에 약한 분 감독에 대한 평가가 박해질 수밖에 없다.

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분 감독은 역대 양키스 감독 중 최장 재임 7위 기록을 갖고 있다. 내년이면 지라디 감독과 함께 공동 6위(10년)가 된다. 하지만 지라디 감독이 부임 2년차였던 2009년 월드시리즈 정상에 오른 반면, 분 감독은 아직까지 우승 반지를 얻지 못했다. 10년 이상 양키스에 재임한 감독 중 월드시리즈 우승 기록이 없는 감독은 없다.

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MLB닷컴은 '브라이언 캐시먼 단장은 과거 감독의 수명을 약 10년으로 보는 견해를 밝힌 바 있다'고 소개했다. 분 감독 역시 ALDS 탈락 후 내년에도 감독직을 이어가고 싶으냐는 물음에 "물론"이라고 답했다. 다만 구단과의 관련 논의에 대해서는 "그런 대화는 나중에 할 일"이라며 말을 아꼈다.

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변수는 캐시먼 단장의 거취다. 1998년부터 양키스를 이끈 캐시먼의 계약은 올해 만료된다. 단장 재계약 여부에 따라 감독 체제에 대한 판단도 영향을 받을 수 있다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com