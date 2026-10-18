고향팀 지휘봉 잡았는데, "기대감? 없어"…6시즌 우승 5회 레전드 감독이 던진 묵직한 돌직구, 왜?

연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 일본 프로야구(NPB) 주니치 드래곤즈 지휘봉을 잡은 구도 기미야스 감독이 다부진 출사표를 내놓았다.

구도 감독이 최근 취임 기자회견에서 내놓은 발언이 일본 내에서 화제가 되고 있다. 그는 고향 나고야에 돌아온 기대에 대해선 "없다"고 잘라 말한 뒤 "선수들을 발전시키고 승부에서 결과를 남기는 게 가장 중요하다. 그 목표만 보고 왔다. 24시간, 365일 선수단, 선수만 바라보며 이기기 위해 뭘 해야 좋을지 생각하고 싶다"고 말했다.

구도 감독은 NPB의 레전드다. 통산 635경기 3336⅔이닝 224승142패, 평균자책점 3.44의 성적을 남겼다. 1982년 세이부 라이온즈에서 데뷔해 다이에 호크스(현 소프트뱅크 호크스), 요미우리 자이언츠, 요코하마 베이스타즈를 거쳐 2010년 세이부까지 28년 간 긴 현역 생활을 보내기도 했다. 요코하마 소속이던 2009년 5월 26일 라쿠텐 골든이글스전에서 승리 투수가 되면서 NPB 최고령 승리 투수 기록(46세 20일)도 세웠다.

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현역 은퇴 후 휴식기를 보낸 구도 감독은 2015년 소프트뱅크 부임 첫 해에 일본시리즈 우승을 이끌면서 주목 받았다. 2016시즌 퍼시픽리그 클라이맥스 시리즈를 넘지 못했으나, 2017년부터 2020년까지 일본시리즈 4연패 대업을 달성하며 명장으로 발돋움 했다. 2021시즌 퍼시픽리그 4위에 그친 뒤 물러난 구도 감독은 강연, 해설 활동으로 간간이 얼굴을 비췄다.

스포츠조선DB

주니치는 2020시즌 센트럴리그 3위 이후 5년 연속 클라이맥스시리즈를 밟지 못하고 있다. 이른바 '566646'으로 불리는 처절한 비밀번호를 찍으면서 옛 영광을 잃은지 오래다. 부임 직전 일본시리즈 정상에 올랐던 소프트뱅크와 달리 리그 꼴찌팀인 주니치에서 과연 구도 감독이 명성에 걸맞은 모습을 보여줄지에 관심이 쏠리고 있다.

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구도 감독은 "나고야 출신인 만큼, 나고야 팬들이 기뻐할 수 있는 야구를 하는 게 목표다. 한 번이라도 더 이기고, 팬들이 자부심을 가질 수 있는 팀을 만들고 싶다"고 말했다. 이어 "선수 퍼포먼스 향상이 소통의 열쇠라고 본다. 감독이라고 해서 위대하다고 생각하지 않는다. 선수를 위해 무엇을 할 수 있을까 생각하는 게 감독의 일"이라고 강조했다.

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취임 기자회견을 마친 구도 감독은 곧바로 마무리 훈련이 진행 중인 나고야구장을 찾아 선수단과 인사를 나눴다. 선수회장인 후지시마 겐토는 "'선수 생활을 1년이라도 길게 하기 위해선 어떻게 하면 좋을지 확실하게 생각해야 한다'는 말이 기억에 남는다"며 "말투는 상냥했지만, 그 내용은 매우 엄격했다"고 분위기를 전했다. 그는 "당장 팀이 크게 바뀔거라 상상하긴 이르다. 하지만 모든 선수가 바뀌지 않으면 안된다는 지적은 굉장히 자극이 됐다"고 덧붙였다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com