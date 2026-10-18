'충격의 4연속 헛스윙 삼진' 숨기지 못한 이재원의 눈물, 과연 무슨 의미였을까

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. LG가 3대6으로 패한 가운데 이재원, 구본혁 등 선수들이 고개 숙이고 있다. 이재원은 이날 4타석 모두 삼진으로 물러났다. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

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[스포츠조선 김용 기자] 마음대로 되지 않는 게 화가 나서? 진 게 너무 분해서?

LG 트윈스 이재원의 눈물, 과연 무슨 의미였을까.

LG는 18일 광주기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 준플레이오프 2차전에서 3대6으로 패했다. 1차전에 이어 2차전까지 지며 벼랑 끝에 몰렸다. 준플레이오프는 5전3선승제다. 1패만 더 하면 올시즌 종료다.

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패배의 충격만큼, 많은 사람들을 놀라게 했던 건 이재원의 눈물이다. 소도 때려잡을 것 같은 거구의 사나이 눈에 눈물이 그렁그렁 맺히고, 고개도 들지 못하는 모습이 보이니 안쓰럽기까지 할 정도였다.

LG 염경엽 감독은 극도로 부진한 홍창기 대신 2차전 이재원 카드를 선택했다. 그런데 "한 방을 기대한다"는 감독 메시지에 너무 꽂혔던 것일까.

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평소 지적받던 '모 아니면 도' 스윙이 지나치게 극대화 됐다. 4타석 결과는 충격적. 모두 삼진이었다. 그것도 다 헛스윙 삼진.

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18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 2회 헛스윙 삼진을 당하고 있는 LG 이재원. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

첫 타석 직구 헛스윙 삼진을 빼고는 모두 스위퍼, 슬라이더 바깥쪽으로 흘러나가는 공들에 참지 못하고 헛방망이가 돌았다. 그리고 9회 팀 패색이 짙어지자 더그아웃에 기대 눈물을 쏟았다. 자신 때문에 팀이 졌다는 생각을 했을 수 있다. 8회 3-6으로 따라간 1, 2루 찬스에서의 3구 삼진은 분명 허무했다. 마음은 잘하고 싶고, 중요한 순간 좋은 타구를 날려 염 감독의 기대에 부응하고, 팬들에게도 인정받는 선수가 되고 싶은데 그게 마음처럼 안 되니 답답함에 눈물이 쏟아졌을 수도 있다. 2022년 플레이오프 5타석 출전이 가을야구 기록 전부였다. 1차전 한 타석 삼진, 그리고 너무 소중하게 얻은 선발 기회 모두 삼진으로 날리니 '이 기회가 다시 오지 않을까' 서러웠을 수도 있다.

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그 눈물의 의미는 이재원 본인만 아는 것. 중요한 건 다시 그런 눈물을 흘릴 일을 만들면 안 된다는 것이다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 8회 헛스윙 삼진을 당하고 있는 LG 이재원. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

본인이야 억울하고 , 답답하고, 또 말로는 설명하지 못할 부진의 이유가 있겠지만 결국 이 곳은 프로다. 프로는 과정보다 결과가 중요한 곳이다. 이렇게 기회가 주어졌을 때, 결과를 내지 못하면 다시 기회를 얻기 힘들다. '꾸준하게 기회가 주어지면 난 분명 잘 할 수 있는데'라고 생각할 선수들이 부지기수겠지만, 스타가 된 선수들도 처음부터 많은 기회가 주어진 게 아니었다. 제한된 기회를 잡은 선수들이 스타가 되는 것이다.

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감독이 한 방을 기대한다고 해서, 그 한 방에만 몰두한 스윙을 하면 오히려 경기를 망칠 수 있다. 8회 자신을 상대로 바뀐 투수 전상현의 초구는 완전 실투였다. 134km 밋밋한 슬라이더가 한복판으로 들어왔다. 하지만 스윙이 지나치게 크니 정타가 안 되고 파울이 됐다. 그 실투를 중요한 타구로 연결시킬 수 있는 능력치를 갖춰야 한다. 1차전 멀티 홈런을 친 김도영이 좋은 예다. 염 감독은 상대 선수지만 "실투도 다 홈런으로 연결시킬 수 없는 법이다. 그걸 놓치지 않은 김도영이 대단한 선수"라고 치켜세웠다.

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 2회 헛스윙 삼진을 당하고 있는 LG 이재원. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

야구를 하다보면 삼진 당할 수도 있고, 4타수 무안타를 기록할 수도 있다. 이재원의 경우 이날은 다 삼진을 당해서, 홈런이나 안타를 못 쳐서가 아니라 바깥쪽 흘러나가는 유인구들에 아예 대처가 안 되는 모습이 치명적이었던 것이다. 그게 자신의 이미지로 고착화 되면, 어떤 지도자도 중요한 순간 그 선수를 쓸 수 없다.

염 감독의 말대로 이재원은 한 방을 기대하게 하는 괴력을 갖춘 선수다. 그 치명적 매력에 LG도 그가 터지기를 기대하고 있다. 자신이 기량을 만개시키려면, 어떤 준비가 필요한지 이번 눈물을 통해 깨달으면 될 일이다. 결국 정타를 맞혀야 홈런이든, 안타든, 범타든 승부가 난다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com