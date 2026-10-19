'출전 1위' 그래도 쉴 틈 없다…결국 닿은 태극마크의 꿈, "이런 선수 있다는 걸 보여드리고 싶다"

14일 서울 고척스카이돔에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 6회말 2사 1루에 등판한 조동욱이 서건창을 삼진처리한 후 기뻐하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.14/

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화 조동욱이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

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[스포츠조선 이종서 기자] "행복합니다."

조동욱(22·한화 이글스)은 지난 13일 KBO에서 발표한 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 엔트리에 이름을 올렸다.

이번 대회는 24세 이하(2002년 1월 1일 이후 출생) 또는 입단 3년차 이내(2024년 이후 입단) 선수와 함께, 와일드 카드로 29세 이하(1997년 1월 1일 이후 출생) 3명까지 참가 가능하다.

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조동욱이 '태극마크'를 달 자격은 충분했다. 올 시즌 75경기에 나와 KBO리그 투수 중 가장 많은 출전수를 기록했다. 3승4패 1세이브 10홀드 평균자책점 4.31로 준수한 성적을 거뒀다. 특히 5월23일 두산전부터 7월3일 LG전까지 18경기에서 15이닝을 던지며 1점도 내주지 않는 '철벽투'를 펼치기도 했다.

비록 한화는 가을야구 진출에 실패했지만, 조동욱은 성장을 확실하게 증명한 1년이 됐다.

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조동욱은 "정말 영광스럽고 한 번 가고 싶었는데 이렇게 가게 돼서 행복하다"라며 "뽑힐 줄은 몰랐고, 혹시나 가려나 하는 정도였다. 한 번 가고 싶었다"고 소감을 전했다.

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전력강화위원회는 2027 프리미어 12, 2028 LA 올림픽 등 향후 예정된 국제대회에서 대표팀을 이끌 유망주를 발굴하고, 국제대회 경험을 제공한다는 취지에서 이번 엔트리를 확정했다.

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APBC에서 경쟁력을 인정받는다면 차세대 국가대표로서 발돋움 할 수 있다. 특히 조동욱은 지난 9월 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 엔트리에도 거론되기도 했다. 비록 시즌 초반 흔들리면서 최종 엔트리에 포함되지 못했지만, 시즌 중반 좋은 모습을 보여주면서 경쟁력을 증명하기도 했다.

조동욱은 "APBC에서 좋은 모습 보여드리고 싶은 마음이다. 다음을 생각하기보다는 뭔가 좋은 모습을 보여드려서 '이런 선수도 있다'라는 걸 알려드리고 싶다"고 이야기했다.

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22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 조동욱이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

올 시즌 투수 최다 출전 1위를 기록한 만큼, 체력적인 부침도 있을 법했다. 그러나 조동욱은 "항상 경기에 나가고 싶다는 생각이다. 어디 아프거나 한 것도 없다. 아프지 않은데 안 나갈 이유가 없다고 생각해 이번 시즌에 많이 나간 것이 좋다"라며 "몸은 힘들 수 있겠지만, 대표팀이 내가 가고 싶다고 갈 수 있는 것도 아니고 정말 좋은 기회라고 생각해 행복하다"고 말했다.

한화에서는 조동욱과 함께 외야수 문현빈, 포수 허인서가 함께한다. 조동욱은 "발표한 날 (허)인서 형에게 문자가 왔다. '우리가 드디어 태극마크를 한 번 달아보는구나'라는 내용이었다. '둘 다 처음이니 잘 붙어있자' 이런 이야기를 했다"고 이야기했다.

한 시즌을 알차게 보낸만큼, 다음 시즌 과제도 생각했다. 올 시즌 조동욱은 좌타자를 상대로는 피안타율이 2할6푼6리였지만, 우타자를 상대로는 3할6푼4리로 다소 높았다. 조동욱은 "우타자를 상대할 때 변화구가 많이 부족하다는 것을 알았다. 또 나의 패턴이 단조로워서 후반기에 많이 무너졌는데 그런 걸 보완해서 내년에는 기복을 줄이는게 목표"라고 했다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com