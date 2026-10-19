"힘만 잔뜩 들어가서…" '눈물의' LG 토종 거포 3총사, '결자해지' 기회를…잠실에서는 터진다

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. LG가 3대6으로 패한 가운데 이재원, 구본혁 등 선수들이 고개 숙이고 있다. 이재원은 이날 4타석 모두 삼진으로 물러났다. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

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[스포츠조선 정현석 기자]반드시 이겨야 한다는 중압감이 독이 됐을까.

LG 트윈스가 믿었던 토종 거포 3인방의 침묵 속에 준플레이오프 2차전마저 내주며 2연패의 벼랑 끝에 몰렸다. 하지만 절망 속에서도 반등의 열쇠는 여전히 이들이 쥐고 있다.

LG는 지난 18일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 준PO 2차전에서 3대6으로 패했다. 선발 임찬규가 1회말에만 5실점하며 주도권을 내준 것도 아쉬웠지만, 불펜 선전 속 고비마다 한방을 터뜨려줘야 할 토종 거포 3총사의 침묵이 뼈아팠다.

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17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 8회 헛스윙 삼진을 당하고 있는 LG 이재원. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

'한방' 기대하며 2·4·6번 지그재그 배치, 결과는 '12타수 1안타 7삼진'

이날 염경엽 LG 감독은 타선의 파괴력을 극대화하기 위해 토종 우타 거포 자원인 송찬의, 문정빈, 이재원을 각각 2번, 4번, 6번 타순에 지그재그로 배치했다. 박빙 승부 속 결정적인 장타 한 방을 기대한 포석이었다.

하지만 반드시 쳐서 시리즈를 1승 1패 원점으로 돌려야 한다는 중압감이 이들의 어깨를 무겁게 했다. 타석에서 힘이 잔뜩 들어가면서 타이밍이 늦었고, 불리해진 볼카운트 속 KIA 선발 아담 올러와 불펜진의 유인구에 고개를 숙였다. 큰 경기 경험이 부족한 탓이었다. 경기 흐름, 볼카운트, 선두타자냐 찬스상황이냐에 따른 대처에 있어 의욕에 비해 아직 대처방식이 미흡했다.

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17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 8회초 2사 1, 2루. 플라이 아웃에 아쉬워하는 LG 문정빈. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

2번 송찬의는 4타수 무안타에 그쳤다. 타이밍이 맞지 않아 타구마다 빗맞은 뜬공에 그쳤다.

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4번 문정빈은 4타수 1안타 3삼진 1타점을 기록했다. 첫 세 타석 연속 삼진으로 돌아섰다. 다만 8회말 2사 2루에서 빗맞은 적시타를 터뜨리며 슬럼프 탈출의 신호탄을 쏘아 올렸다.

6번 이재원은 최악이었다. 아예 인플레이 타구를 만들어내지 못했다. 4타수 무안타 전타석 삼진으로 물러나는 극심한 부진을 겪었다. 팀의 패배가 굳어진 9회말 공격 당시, 덕아웃에서 문보경 옆에 앉아 참회의 눈물을 흘리는 모습이 포착돼 팬들의 안타까움을 자아냈다.

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10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 시라카와가 주심을 바라보고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

0승 2패 벼랑 끝, 이제는 '이판사판', 3차전 선발 시라카와에 '심리적 우위'

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역대 준PO에서 1~2차전을 모두 내준 팀이 플레이오프에 진출할 확률은 22.1%에 불과하다.

더 이상 물러설 곳이 없는 0승 2패의 벼랑 끝. 그러나 역설적으로 이제는 중압감을 내려놓고 '이판사판'으로 달려들 수 있는 심리적으로 홀가분한 판이 깔렸다.

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힘을 빼고 과감한 노림수로 자기 스윙을 할 수 있다면 오히려 반전의 기회가 될 수 있다.

때 마침 3차전에서 상대할 KIA 선발 투수는 LG 타선이 정규시즌 동안 밀리지 않았던 시라카와 케이쇼다.

시라카와는 올 시즌 LG전 2경기에 등판해 1패 평균자책점 7.71로 좋지 않았다. 특히 2차전에서 침묵했던 LG 거포들이 시라카와를 상대로 압도적인 상대 전적을 자랑한다.

타선의 핵 오스틴 딘은 5타수 3안타, 홈런 2방을 기록한 천적 중의 천적이다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 타격하는 LG 송찬의. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

이재원도 2타수 1안타에 홈런을 기록했다. 문정빈도 2타수 1안타, 송찬의는 3타수 1안타가 2루타다.

2차전에서 4개의 삼진에 그치며 눈물을 흘렸던 이재원을 비롯, 문정빈과 송찬의 모두 시라카와의 공을 두려워할 이유가 없다. 게다가 시라카와는 큰 경기에서 배짱 있게 던지는 스타일의 투수가 아니다.

정규시즌 심리적 우세가 확실한 만큼, 이를 자신감 있는 타격으로 연결하면 시라카와는 침체된 LG 타선의 타격감을 끌어올릴 제물이 될 수 있다.

'결자해지' 기회는 잠실에서… 반격의 포문 열까

적지에서 2연패를 당하고 무거운 분위기 속 안방 잠실구장으로 돌아가는 LG 선수단.

2차전 패배의 원인이 된 토종 거포 3인방이 부담을 털고, 이판사판으로 '결자해지'에 나설 경우 반등의 변곡점이 될 수 있다.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 카라스코가 마운드에서 내려오고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

가뜩이나 LG 3차전 선발은 산전수전 다 겪은 빅리거 피처 카를로스 카라스코다. 2패 후 1승만 하면 시리즈 분위기는 확 달라질 수 있다.

어쩌면 마지막 잠실야구장 경기가 될 지 모를 3차전에 구름처럼 모여들 홈 팬들 함성 속에 힘을 뺀 과감한 스윙이 터져 나온다면, 시리즈의 흐름은 단숨에 요동칠 수 있다.

눈물로 마음을 다잡은 LG의 토종 거포들이 시라카와를 상대로 반격의 한방을 쏘아 올리며 잠실에서 벼랑 끝 반전 드라마의 발판을 마련할 수 있을까. 팬들의 시선이 거포 3총사의 방망이 끝에 모이고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com