오타니 내년에도 '투수 욕심' 미쳤다! 부상으로 '망친 시즌' 결국 수술대 오를까…"오프시즌 적절한 선택인지 살펴볼 예정"

LA 다저스의 오타니 쇼헤이. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]포스트 시즌에서 일찌감치 탈락한 LA 다저스의 오타니 쇼헤이가 오프시즌 수술 가능성에 대해 입을 열었다. 그는 이번 시즌 내내 부상으로 고통 받아왔다.

스포츠 일러스트레이티드는 19일(한국시각) '다저스는 부상으로 얼룩진 2026시즌 내내 슈퍼스타 오타니에게서 평소 기대했던 수준의 활약을 보지 못했다'며 '시즌은 밀워키 브루어스에 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)에서 스윕패를 당하면서 막을 내렸다'고 보도했다.

탈락이 확정된 뒤 오타니는 "솔직히 말해서, 정말 실망스럽다"고 소감을 밝혔다. 시즌 후반기부터 포스트시즌까지 오타니의 타격은 무릎 부상으로 인해 확연히 영향을 받았다. 이 부상으로 그는 7월 초 선발 등판 이후 투수로 나서지 못했다. 여기에 나중에 밝혀진 이두근 부상까지 겹쳤는데, 오타니는 처음에는 이 부상을 구단에 보고하지 않았다고 한다.

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오타니는 7월 투수로서의 활동을 중단했음에도 올스타전 이후 타율이 수직 하락했다. 8월 말에는 10경기 동안 타율 0.128에 그쳤고, 회복을 위해 4경기나 결장하기도 했다. 결국 다저스 입단 이후 처음으로 부상자 명단(IL)에 오르게 됐다.

타격 부진은 포스트시즌까지 이어졌다. 오타니는 포스트시즌 8경기에서 26타수 5안타에 그쳤고, 삼진은 10개를 당했다. 부진한 성적과 부상자 명단 등재, 포스트시즌에서의 조기 탈락은 오타니가 오프시즌에 수술을 받을 가능성을 시사하고 있다.

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오타니는 4차전 이후 수술 가능성에 대한 자신의 생각을 밝혔다. 오타니는 무릎이나 팔 부위 수술에 대해 "지금으로서는 판단하기 어렵다"며 "오프시즌 동안 분석하고 논의할 사안이고, 실제로 수술을 하는 것이 적절한 선택인지 살펴볼 예정"이라고 말했다.

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오타니는 이번 시즌 투수로 만족스럽지 못했다는 점을 인정하면서도 오는 2027시즌에도 투수로 마운드에 서겠다는 욕심을 드러냈다.

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그는 "투수로서의 시즌 운영에는 그다지 만족하지 못한다"면서도 "치료 방법과 훈련 프로그램을 처음부터 다시 검토하고, 내년에 어떤 방법을 적용할 수 있을지 고민해 볼 생각"이라고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com