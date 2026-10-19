김혜성 충격 고백! "야구 인생에서 가장 실망스러웠다"…'내년 기약' 로하스 은퇴 효과→"다음 시즌 더 큰 역할 맡을 것"

LAD 김혜성. 사진=다저스 네이션

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스의 김혜성이 자신의 2026시즌을 실망스럽다고 평가했다.

다저스 네이션은 18일(한국시각) '다저스의 유틸리티 김혜성이 메이저리그 두 번째 시즌을 마쳤다'며 '그는 올 시즌을 돌아보며 자신의 솔직한 심정을 숨기지 않았다'고 보도했다.

김혜성은 이번 시즌 단 43경기에 출전하는 데 그쳤다. 경쟁에서 밀려나면서 극히 제한적인 출전 기회를 받았다.

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이에 대해 김혜성은 "실망스러운 한 해였던 것 같고, 야구를 하면서 겪었던 일 중에서도 가장 실망스럽다"며 "메이저리그에서 뛴 기간이 한 달 정도밖에 되지 않았다는 점이 가장 마음 아프다"고 말했다. 이어 "메이저리그에서 오랫동안 뛰고 싶었지만, 그렇게 하지 못했다"고 덧붙였다.

김혜성은 이번 시즌을 마이너리그에서 시작했다. 내야 경쟁에서 알렉스 프리랜드에게 밀렸기 때문이다. 하지만 마이너리그 트리플A에서 오래 머물지는 않았다. 무키 베츠가 복사근 부상을 당하면서 김혜성이 그의 빈자리를 메웠다. 김혜성은 43경기 동안 홈런 1개와 11타점을 기록했고, OPS는 0.651을 마크했다. 2025시즌 다저스에서 71경기에 출전하며 기록한 OPS 0.699보다 낮은 수치다.

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OPS는 떨어졌지만, 김혜성은 2026시즌 삼진율과 볼넷 비율을 개선했다. 그러나 빅리그에 잔류하기에는 충분하지 않았다. 다저스는 5월 말 김혜성을 트리플A로 내려보냈고, 그는 정규시즌이 끝날 때까지 복귀하지 못했다.

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AFP연합뉴스

시즌 막판까지 트리플A에 머물렀음에도 다저스는 애틀랜타 브레이브스와 맞붙은 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 로스터에 김혜성을 포함했다. 팀에서 가장 빠른 발을 가졌기에 활용도가 컸다. 그러나 김혜성은 단 한 경기에만 대수비로 출전했다. 이후 다저스는 밀워키 브루어스와 맞붙은 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 로스터에서 그를 제외했다.

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김혜성이 다음 시즌 출전 기회를 높이기 위해서는 타격에서의 개선이 절실하다는 분석이 나온다.

포스트시즌을 앞두고 데이브 로버츠 다저스 감독은 김혜성에 대해 "그에게 필요한 것은 타석에서의 일관성이다"며 "공격에서 꾸준한 모습을 보여주지 못했다고 생각한다"고 주장했다.

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결국 출전 기회가 주어졌을 때 꾸준함을 보일 필요가 있다. 내년에는 기회가 늘어날 것으로 전망되는 만큼 타격에서의 개선이 급선무다. 김혜성은 시즌마다 좋은 타격감을 이어가는 기간이 있지만, 기복이 심하다. 김혜성은 올해 4월 말까지 타율이 3할에 근접했고, OPS 0.760을 기록했다. 하지만 5월에는 타율이 0.226에 그쳤으며, 마지막 8경기에서는 안타 3개를 기록한 게 전부였다.

매체는 '김혜성이 타석에서 더 꾸준한 모습을 보여준다면 내년에는 다저스에서 더 큰 역할을 맡을 가능성도 충분하다'며 '특히 미겔 로하스가 은퇴를 결정한 상황에서 김혜성에게 더 많은 기회가 주어질 수도 있다'고 예상했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com