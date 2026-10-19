"와~ 추신수다" 떠난지 14년 CLE 팬들은 잊지 않았다, 친정 유니폼 입고 ALCS 시구...20-20 두 차례 달성한 그곳

추신수가 19일(한국시각) 클리블랜드 프로그레시브필드에서 열린 클리블랜드 가디언스와 탬파베이 레이스의 ALCS 5차전 시구를 위해 마운드에 올라 환호하는 팬들을 향해 손을 들어 답하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]현역 시절 '추추 트레인'으로 통했던 추신수가 메이저리그 마운드에 섰다.

추신수는 19일(이하 한국시각) 미국 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브필드에서 열린 클리블랜드 가디언스와 탬파베이 레이스 간 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS) 5차전 시구를 맡았다.

추신수가 등장하자 관중석을 가득 메운 3만여명의 클리블랜드 팬들은 일제히 "추(Choo)~"를 외치며 그를 환영했다. 이어 좌투좌타인 추신수는 왼손으로 스트라이크를 찔러넣어 더욱 큰 박수를 받았다.

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메이저리그를 은퇴한 지 6년, 클리블랜드를 떠난 지 14년이 흘렀지만, 팬들은 추신수를 또렷이 기억하고 있었다.

추신수가 19일(한국시각) 클리블랜드 프로그레시브필드에서 열린 클리블랜드 가디언스와 탬파베이 레이스의 ALCS 5차전 시구를 하고 있다. AFP연합뉴스

클리블랜드는 추신수가 메이저리거로 본격 성장할 때 몸담은 팀이다.

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부산고 3학년이던 2000년 8월 아마추어 FA 신분으로 시애틀 매리너스와 계약한 뒤 2001년 미국으로 건너간 추신수는 2005년 메이저리그에 데뷔한 뒤 2006년 7월 클리블래드로 트레이드돼 2008년 주전 자리를 잡으면서 주목받기 시작했다.

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2009년 타율 0.300, 20홈런, 86타점, 21도루, OPS 0.883을 올리며 정상급 빅리거로 성장한 그는 2010년 타율 0.300, 22홈런, 90타점, 22도루, OPS 0.885를 마크하며 전성기를 구가했다. 그해 AL MVP 투표에서 추신수는 14위에 오르는 기염을 통했다.

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2년 연속 20홈런-20도루를 달성하면서 '출루 머신'이라는 별명을 얻은 곳이 클리블랜드다.

클리블랜드 시절의 추신수. AP연합뉴스

2011년 왼손 엄지와 왼쪽 복사근 부상으로 세 차례 부상자 명단(IL)에 올라 85경기 출전에 그친 추신수는 2012년 타율 0.283, 16홈런, 68타점, OPS 0.815로 부활에 성공했다.

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클리블랜드는 2012년 12월 추신수를 신시내티 레즈로 트레이드했다. 그가 FA 자격 취득을 1년 앞둔 시점이었다. 추신수는 2013년 154경기에서 타율 0.285, 21홈런, 20도루, 107득점, 출루율 0.423, 장타율 0.462, OPS 0.885를 올리며 커리어 하이를 찍고 FA 시장에 나가 텍사스 레인저스와 7년 1억3000만달러에 계약, 대박을 터뜨렸다.

클리블랜드에서는 7년 동안 685경기에 출전해 타율 0.292, 83홈런, 372타점, 389득점, 85도루, OPS 0.853을 기록했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com