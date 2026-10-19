'와 월드시리즈 1승 남았다' 라스무센 7이닝 역투! 탬파베이 시리즈 3승[ALCS 리뷰]

Tampa Bay Rays pitcher Drew Rasmussen celebrates the end of the seventh inning against the Cleveland Guardians in Game 5 of an American League Championship Series baseball game in Cleveland, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/David J. Phillip)

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[스포츠조선 나유리 기자]탬파베이 레이스가 월드시리즈 진출까지 1승만 남겨뒀다.

탬파베이는 19일(이하 한국시각) 미국 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 아메리칸리그 챔피언십시리즈(7전 4선승제) 5차전에서 클리블랜드 가디언즈를 3대1로 꺾었다.

4차전까지 2승2패로 팽팽한 접전을 기록 중이던 두팀은 이날 탬파베이의 승리로 다시 기울엇다. 탬파베이는 이제 월드시리즈 진출까지 1승만 남겨뒀다.

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탬파베이는 초반부터 클리블랜드 선발 투수 파커 메식을 흔들어 기선 제압에 성공했다. 1회초 선두타자 얀디 디아즈의 2루타를 시작으로 1사 후 라이언 빌레이드의 볼넷 출루로 만든 1사 1,2루 찬스. 주니어 카미네로는 삼진으로 물러났지만, 챈들러 심슨의 단타로 2아웃 이후 만루 기회가 만들어졌다. 뒤이어 패트릭 베일리가 밀어내기 볼넷으로 출루하면서 탬파베이가 1-0 리드를 잡았다. 이어진 만루에서는 리암 힉스가 볼넷에 그치면서 추가점을 뽑지 못했다.

하지만 탬파베이는 2회와 3회에도 1점씩 보탰다. 2회초 1사 1,2루 찬스에서 조나단 아란다의 적시타로 2루 주자가 득점을 올렸고, 3회초에는 선두타나 심슨이 2루타로 출루한 후 3루 도루까지 성공했고, 뒤이어 힉스의 적시타가 터지면서 3-0으로 달아났다.

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반면 클리블랜드 타선은 탬파베이 선발 투수 드류 라스무센에게 꽁꽁 틀어막혀 있었다. 1회말 2사 후 첫 피안타를 허용했지만, 조 아델을 헛스윙 삼진 처리한 라스무센은 2회말 삼자범퇴, 3회말 삼자범퇴로 클리블랜드를 막는데 성공했다.

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3점의 리드를 쥔 탬파베이는 메식이 2이닝만에 물러난 이후 추가점을 뽑지는 못했지만, 라스무센의 호투를 앞세워 리드를 유지했다.

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클리블랜드의 첫 득점은 6회말 나왔다. 5회까지 무득점으로 침묵하던 클리블랜드는 6회말 1사 후 스티븐 콴의 안타, 호세 라미레스의 연속 안타로 주자 1,3루 찬스를 마련했다. 하지만 체이스 드라우터가 1루수 방면 땅볼을 기록했고, 3루주자 콴이 팀의 첫 득점을 만들었다. 하지만 추격은 거기까지였다. 이어진 득점권 찬스에서 아델이 내야 플라이에 그치고 말았다.

라스무센이 7이닝 4안타 6탈삼진 1볼넷 1실점이라는 완벽한 호투를 펼치고 물러난 후, 클리블랜드는 필승조를 가동해 뒷문을 지켰다. 2점 차 상황이던 9회말 브라이언 베이커가 마무리를 위해 등판했고, 첫 타자 드라우터에게 볼넷을 허용하며 고비를 맞는듯 했으나 이어진 타자들을 전부 범타 처리하면서 팀의 승리를 지켜냈다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com