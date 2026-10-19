"죄송합니다. 하지만 후회하지 않습니다" 김혜성 아직도 다저스 선택 미련 없다, 왜?

김혜성. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]시즌 일정을 모두 마친 LA 다저스 김혜성이 팬들에게 메시지를 남겼다. 그는 여전히 다저스 선택을 후회하지 않는다고 했다.

다저스의 챔피언십시리즈 탈락으로 김혜성도 모든 일정을 마무리하게 됐다. 여러모로 아쉬움이 진하게 남는 시즌이다.

김혜성은 메이저리그 첫 시즌이었던 2025시즌에는 빅리그에서 71경기를 뛰었고, 포스트시즌 로스터에도 계속 포함돼 월드시리즈 우승까지 함께 했었다. 비록 백업 야수 가운데 가장 마지막 순번인 조연이었지만, 그래도 세계 최고의 선수들과 우승 트로피를 함께 들었다는 기쁨과 더불어 2년차 시즌에 대한 희망을 더욱 크게 품을 수 있었다.

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하지만 올 시즌 시작부터 고난의 연속이었다. 개막 로스터 경쟁에서 탈락한 김혜성은 트리플A에서 시즌을 시작했고, 이후 빠르게 콜업됐지만 또다시 주전 경쟁에서 밀렸다. 43경기 타율 2할5푼9리에 1홈런 11타점 OPS 0.651의 성적을 남긴 후 트리플A에 다시 내려갔고 이후 시즌이 끝날때까지 불리지 않았다.

포스트시즌에도 극적으로 디비전시리즈 로스터에는 승선해 대수비로 한차례 출전했으나 챔피언십시리즈 로스터에는 김혜성의 이름이 없었다. 다저스도 올해는 챔피언십시리즈에서 4연패 탈락이라는 충격적 성적으로 마무리하게 되면서, 김혜성의 두번째 시즌도 막을 내렸다.

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김혜성은 19일 자신의 SNS 계정을 통해 팬들에게 한글과 영문으로 시즌 마무리 인사를 남겼다. 김혜성은 한국어로 "이번 시즌은 팬분들께 많은 활약을 보여드리지 못해서 아쉽고, 제 자신에게도 많이 실망스러운 한 해였다"면서 "그럼에도 변함없이 응원해주셔서 감사하다. 내년에는 더 발전하는 사람이나 야구선수가 되겠다"며 각오를 전했다.

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영문 메시지는 더 깊은 내용이 담겨있었다. 김혜성은 "더 나은 퍼포먼스를 보여드리지 못해 제 자신에게 깊이 실망했다. 그럼에도 불구하고 응원해주셔서 감사하다"면서 "저는 다저스를 사랑하고, 이 팀에 대해 실망한 적이 한번도 없다. 그것은 제 선택이었고 한 순간도 후회하지 않았다. 저의 유일한 실망은 제 자신이었다. 팀과 팬들에게 감사할 뿐"이라며 다저스에게 기회를 받지 못한 것을 원망하지 않고, 오히려 기회를 가져가지 못한 자신의 탓으로 돌렸다. 또 직접적으로 2년전 다저스 입단을 선택했던 것을 여전히 후회하지 않는다는 심경까지 밝힌 셈이다.

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김혜성은 다저스와 3년 계약을 체결했다. 당시 LA 에인절스 등 타 클럽들의 좋은 제안이 있었기 때문에, 올해 대부분의 시간을 마이너에서 보낸 그의 선택을 '어리석다'고 평가하는 목소리도 많았지만 이에 대해 본인은 후회하지 않는다고 선을 그은 것이다.

아쉬움 속에 두번째 시즌을 마친 김혜성. 이제 내년에 어떤 모습을 보여주느냐에 향후 거취가 달려있다. 메이저리그 노사 갈등으로 인해 직장 폐쇄가 유력한 상황에서, 김혜성의 세번째 시즌은 어떤 방향으로 흘러가게 될까.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com