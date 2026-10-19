'대굴욕' 초호화 멤버에도 4연패 싹쓸이 탈락…이제 '적장' 동정까지, "로버츠, 힘들고 고독한 자리에 있다"

Los Angeles Dodgers manager Dave Roberts speaks to the media ahead of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Gregory Bull)

epa13305357 Dodgers manager Dave Roberts reacts to a home run from Brewers outfielder Garrett Mitchell (5) in the seventh inning of game 3 of the National League Championship Series between the Los Angeles Dodgers and the Milwaukee Brewers at Uniqlo Field in Dodger Stadium in Los Angeles, California, USA, 14 October 2026. EPA/CHRIS TORRES

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[스포츠조선 이종서 기자] "우승 아니면 실패로 규정되지 않나."

미국 LA 다저스 소식을 다루는 '다저블루'은 19일(이하 한국시각) 팻 머피 밀워키 브루어스 감독의 이야기를 인용해 데이브 로버츠 다저스 감독의 고충을 조명했다.

밀워키는 2026년 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)에서 다저스를 상대로 4전 전승 스윕을 거두고, 1982년 이후 44년 만에 월드시리즈 진출에 성공했다.

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매체는 '1년 내내 강력한 우승 후보로 꼽히던 다저스는 시즌 막판 극심한 엇박자에 시달리며 무너졌다. 비난의 화살은 로버츠 감독에게도 향했다. 로버츠 감독은 머피 감독과의 용병술 대결에서 완패했다. 팀을 벼랑 끝으로 몬 결정적인 실책들을 저질렀다'고 설명했다.

이번 시리즈에서 로버츠 감독은 선수 교체 등에서 실패가 이어졌다. 대타로 낸 카드가 삼진으로 돌아섰고, 타격감이 떨어진 타자는 끝까지 밀어붙이기도 했다.

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매체는 '2024년과 2025년 2연속 월드시리즈 우승 과정에서 흠잡을 데 없는 마법을 부렸던 로버츠지만, 올가을에는 마치 초보 감독 시절로 돌아간 듯 고전했다'고 했다.

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감독의 마음은 감독이 알까. 매체는 '비판의 목소리가 거세지만, 적장인 머피 감독만큼은 다저스라는 팀이 감당해야 하는 살인적인 기대치와 로버츠 감독의 고충을 깊이 이해하고 있었다'고 전했다.

Los Angeles Dodgers manager Dave Roberts (30) pulls Los Angeles Dodgers pitcher Roki Sasaki from the game during the eighth inning of Game 3 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Wednesday, Oct. 14, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)

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머피 감독은 "나는 다저스와 그들의 선수들을 진심으로 사랑한다. 전설적인 스타들이 모인 팀"이라며 "하지만 우리는 절대 물러서지 않는 독기 품은 선수들과 함께 이곳에 왔다. 우리 선수들은 승리에 너무나도 굶주려 있었다. 다저스처럼 이 치열한 환경 속에서 2년 연속 월드시리즈 정상에 오른 최고의 팀을 반드시 꺾고 올라가야만 완벽한 서사가 완성된다. 다른 방법은 없었다"고 했다.

머피 감독은 이어 "세상 그 누구도 데이브 로버츠보다 더 힘들고 고독한 자리에 있지는 않을 것이다. 단언컨대 가장 힘든 직업이다. 무조건 우승이 아니면 곧 실패로 규정되는 그 엄청난 압박감을 견디며 살아가는 것은 정말 끔찍하게 고통스러운 일"이라고 경의를 표했다.

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매체는 '로버츠 감독은 종종 초호화 로스터 덕을 본다는 이유로 이룬 업적까지 폄하 당하곤 한다. 하지만 야구 역사상 뛰어난 재능을 모아두고도 참담하게 실패한 팀은 셀 수 없이 많으며, 로버츠는 매년 팀을 일관된 강팀으로 묶어내는 탁월한 능력을 증명해왔다'고 했다.

로버츠 감독은 부임 후 11시즌 내내 팀을 가을야구로 이끌며 10번의 지구 우승을 차지했다. 6번의 100승 시즌과 5번의 내셔널리그 정규시즌 우승과 3번의 월드시리즈 우승을 일궈냈다. 매체는 '미래의 명예의 전당 헌액이 유력한 그는 단순히 기대치를 충족시킨 것을 넘어 이미 한참 뛰어넘었다. 포스트시즌 통산 72승은 메이저리그 역대 감독 2위에 해당하는 대기록이며, 1947년 재키 로빈슨이 인종 장벽을 허문 이후 62.1%의 승률은 역대 어느 감독보다 높다'고 조명했다.

Los Angeles Dodgers manager Dave Roberts, center, stands on the mound with his players during a pitching change during the seventh inning of Game 2 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Monday, Oct. 12, 2026, in Milwaukee. (AP Photo/Kayla Wolf)

매체는 이어 '밀워키가 공수 모든 면에서 다저스를 압도한 것은 가장 낙천적인 밀워키 팬들조차 예상치 못한 충격적인 결과였다. 다저스가 매 경기 먼저 리드를 잡았음에도, 밀워키는 끈질기게 따라붙어 끝내 역전승을 거두는 무서운 회복력과 뒷심을 보여줬다'고 덧붙였다.

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로버츠 감독을 옹호했지만, 머피 감독은 밀워키 선수단을 향한 자부심을 내비쳤다. 머피 감독은 "올해 우리가 얼마나 독하게 마음먹고 임했는지 다저스도 뼈저리게 느꼈을 것"이라며 "다저스에는 훗날 명예의 전당에 들어갈 화려한 스타들이 즐비할지 모른다. 하지만 우리에겐 끝까지 물고 늘어지는 악바리들이 있다. 승리의 여신은 바로 그 악바리들의 손을 들어주었다"고 이야기했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com