"제발 공격을 멈춰주세요" 아내 유산까지 공개, KIA 출신 투수가 간곡히 호소한 이유

KIA에서 뛰던 당시 마리오 산체스. 스포츠조선DB

사진=마리오 산체스 SNS 계정

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]과거 KIA 타이거즈 소속으로 뛰었던 외국인 투수 마리오 산체스가 7이닝 호투를 펼치고도 팬들의 비난 폭격을 받았다. 아내는 최근 유산 사실까지 고백하며 "공격을 멈춰달라"고 호소했다.

2023년 대체 외국인 투수로 KIA에서 활약했던 산체스는 현재 대만프로야구(CPBL) 중신 브라더스 소속으로 뛰고 있다. KIA에 오기 전에도 대만에서 뛰었고, KIA와의 재계약이 불발된 후로도 현재까지 줄곧 대만에서 활약하고 있는 장수 외국인 투수다.

산체스는 지난 17일 열린 중신과 웨이취안 드래곤즈의 타이완시리즈 1차전 선발 투수로 등판해 7이닝 동안 3실점 호투를 펼쳤다. 실점은 있었지만, 그래도 큰 경기에서 7이닝을 막아주며 '에이스'로 할 수 있는 역할은 충분히 해냈다. 그러나 팀 타선이 침묵하면서 1점도 뽑지 못했고 0대3으로 완패하면서, 산체스가 패전 투수가 됐다.

Advertisement

문제는 그 경기에서 패한 후 비난 화살이 산체스에게 쏟아졌다는 사실이다. 산체스는 경기가 끝난 후 중국어로 표기한 입장문을 SNS에 게시했다.

산체스는 SNS를 통해 "제 개인에 대한 불만이나 의견이 있다면 어떤 비난도 받아들이겠다. 하지만 저희 가족은 아무런 잘못이 없다"면서 "부디 저에 대한 불만을 제 아내와 아이들에게 연결짓지 말아달라. 그들에게 해를 끼친다는 어떠한 행동도 하지 말아달라. 제 가족에 대한 위협을 멈춰달라. 안전을 존중하고 지켜주길 간곡히 부탁드린다"고 호소했다.

Advertisement

산체스의 아내 역시 SNS를 통해서 고통스러운 상황을 전했다. 아내는 "어떤 선수도 지고싶어서 경기에 나서는 것이 아니라고 굳게 믿는다. 모든 스포츠에는 승자와 패자가 있다. 제 남편은 선수지만, 경기장에서 뛰는 것은 저희 부부가 아니다"라면서 "저는 최근 임신 소식을 알렸지만, 최근 안타깝게도 유산까지 겪었다"면서 자신의 임신 소식을 알리는 게시글에 산체스와 아내 그리고 아이들까지 협박하는 댓글이 달린 것을 캡쳐해서 공개했다.

Advertisement

아내는 "증거를 제시하기 위한 것이지, 특정 인물에게 연락하거나 괴롭히라고 부추기는 것은 아니다"라고 염려하면서 계속해서 폭력적인 협박 댓글에 시달리고 있다는 사실을 밝혔다.

Advertisement

중신은 현재 타이완시리즈에서 1차전에 이어 2차전도 패하면서 2연패로 몰려있는 상황이다. 팀에 대한 분노가 외국인 선수 그리고 가족들을 향하는 불미스러운 사건이 발생했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com