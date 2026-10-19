'21위 vs. 24위 또는 26위' 역대 가장 가난한 WS, '라스무센 7이닝 1실점' TB 클리블랜드 상대로 1승 남았다!

탬파베이 레이스 드류 라스무센이 19일(한국시각) 프로그레시브필드에서 열린 클리블랜드 가디언스와의 ALCS 5차전에 선발등판해 7회를 마친 뒤 포효하고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 역사상 '가장 가난한' 월드시리즈가 펼쳐질 예정인 가운데 탬파베이 레이스가 월드시리즈 진출까지 1승을 남겨놓았다.

탬파베이는 19일(이하 한국시각) 프로그레시브필드에서 열린 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS) 5차전서 안정적인 마운드 운영을 앞세워 클리블랜드 가디언스를 3대1로 물리쳤다.

시리즈 전적을 3승2패로 뒤집은 탬파베이는 남은 2경기에서 1승을 추가하면 2020년 이후 6년 만에 월드시리즈 무대에 선다. 1998년 창단한 탬파베이는 2008년과 2020년, 두 차례 월드시리즈에서 각각 준우승에 머물렸다. 이번 포스트시즌은 창단 첫 우승을 향한 세 번째 도전이다.

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양 팀간 6차전은 20일 오전 9시 탬파베이의 홈인 트로피카나필드에서 열린다. 지난 17일 예정됐던 4차전이 우천으로 순연돼 일정이 하루씩 밀리면서 휴식일 없이 6차전이 이어지는 것이다.

브라이언 베이커 등 탬파베이 선수들이 ALCS 5차전 승리 후 하이파이브를 하고 있다. AFP연합뉴스

탬파베이는 1~3회까지 1점씩 뽑아내며 초반에 승기를 잡았다.

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1회초 2사 만루서 조니 델루카가 밀어내기 볼넷을 얻어 선취점을 올린 뒤 2회에는 1사 1,3루서 터진 조나단 아란다의 적시타로 2-0으로 앞서나갔다. 이어 3회에는 1사 3루서 리암 힉스가 중전적시타를 날려 3-0으로 달아났다.

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클리블랜드는 6회말 1사 1,3루서 체이스 델로터의 1루수 땅볼 때 스티븐 콴이 홈을 찍어 겨우 영봉패를 면했다.

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이날 탬파베이 승리의 주역은 단연 선발투수 드류 라스무센이다. 그는 7이닝 동안 4안타와 1볼넷을 내주고 삼진 6개를 빼앗으며 1실점으로 호투, 이번 포스트시즌 2승째를 올렸다. 라스무센은 이번 가을 3경기에 등판해 21이닝을 던져 2승에 평균자책점 1.29로 눈부신 피칭을 이어갔다.

탬파베이 레이스 드류 라스무센이 19일(한국시각) 프로그레시브필드에서 열린 ALCS 5차전에 선발등판해 힘차게 공을 뿌리고 있다. AFP연합뉴스

내셔널리그(NL)는 이미 챔피언이 정해졌다. 밀워키 브루어스가 NLCS에서 LA 다저스를 4승으로 물리치고 44년 만에 월드시리즈에 오르는 쾌거를 이뤄냈다.

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밀워키는 올 정규시즌서 창단 후 최다인 103승을 거두며 양 리그를 합쳐 승률 1위를 차지했다.

탬파베이는 정규시즌서 98승을 따내 AL 승률 1위로 포스트시즌에 진출했다. 양 리그 최고 승률 팀간 월드시리즈가 임박했다는 얘기다. 양 리그 최고 승률 팀간 월드시리즈는 2024년 다저스와 뉴욕 양키스가 가장 최근 사례다.

하지만 스몰마켓 팀들이 월드시리즈에 나서게 돼 팬들의 관심도는 크게 떨어질 수밖에 없다. 탬파베이가 아닌 클리블랜드가 올라가더라도 상황이 나아지는 건 아니다.

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스몰마켓 또는 빅마켓 판단 기준으로 경제 전문지 포브스의 구단 가치(MLB Team Values) 랭킹이 꼽힌다.

올해 구단 가치 랭킹서 밀워키는 21위, 탬파베이는 24위, 클리블랜드는 26위다. 세 팀 모두 20위 아래다. 1998년 집계가 시작된 포브스 랭킹서 20위 이하의 평가를 받은 팀들이 월드시리즈에서 맞붙는 것은 올해가 처음이다. 작년에는 2위 다저스와 14위 토론토 블루제이스가 만났다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com