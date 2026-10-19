KIA 잡는 '킬러' 선발, 둘이나 있었는데…롱맨 없는 LG, 이제 13년만의 '기적' 바라야한다 [광주포커스]

2일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기. 6회초 투구를 마친 LG 웰스가 1루심의 이물질 검사 요청에 웃음짓고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.02/

1일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 송승기가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.01/

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 경기 지켜보는 LG 염경엽 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] LG 트윈스가 말 그대로 벼랑 끝에 몰렸다. KIA 타이거즈 상대로 평균자책점 1.50. 0.93을 자랑했던 '킬러'들의 공백이 새삼 그리워지는 상황이다.

LG는 18일 광주에서 열린 KIA 타이거즈와의 준플레이오프 2차전에서 3대6으로 졌다. 앞서 1차전 1대5 패배에 이은 2연패다.

특히 토종 에이스 임찬규가 1회도 채 채우지 못하고 무너진 점이 뼈아팠다. LG는 존 케네디를 비롯해 이우찬 우강훈 손주영 등 필승조를 잇따라 투입하며 승리를 향한 의지를 보였지만, 송찬의 오스틴 이재원 등 중심타자들의 침묵 속 뒤집기는 역부족이었다.

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경기 후 만난 염경엽 LG 감독은 1회에만 5실점한 상황에서 필승조를 투입한 이유에 대해 "우린 롱맨이 없다"고 답했다.

장현식 김윤식 박시원 등 선발 경험이 있는 투수들이 있긴 하다. 하지만 0승1패로 맞이한 2차전 1회 5실점으로 무너진 상황에서, 이들을 기용할 여유는 없었다.

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이날 패배로 LG는 KIA전 9연패라는 믿기 힘든 현실에 처해있다. 올시즌 7승2패까지 앞섰던 정규시즌 상대전적이 7승9패로 뒤집힌 데 이어, 준플레이오프도 2연패하며 탈락 위기에 몰린 것.

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29일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기. LG 선발투수 웰스가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.29/

그때와 지금, 달라진 건 뭘까. 당시 LG에는 'KIA 킬러' 좌완선발 2명이 있었지만, 지금은 없다는 차이다.

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아시아쿼터임에도 A급 선발의 존재감을 보여줬던 라클란 웰스는 말그대로 KIA의 천적이었다. 낮은 팔각도에서 나오는 최고 149㎞ 빠른공, ABS(자동볼판정시스템)을 적극 활용하는 하이패스트볼, 독특한 투구폼으로 인한 디셉션까지 갖춘 까다로운 좌완투수였다. 올시즌 정규시즌 LG의 KIA전 마지막 승리였던 6월 16일 선발투수도 바로 웰스다.

6월까지 13경기에 선발등판, 5승2패 평균자책점 2.88을 기록하며 '아시아쿼터가 아니라 그냥 외국인'이란 부러움을 샀던 웰스. 5승중 3승이 대 KIA전이었다. 시즌 첫 등판이던 4월 2일 KIA전 6이닝 1실점 쾌투(LG 2대1 승)을 시작으로 5월 29일 6이닝 무실점, 6월 16일 6이닝 2실점을 잇따라 기록했다.

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KIA전만 따지면 평균 6이닝, 평균자책점 1.50의 미친 호투. 김도영 상대전적은 8타수 2안타(홈런 1) 1타점이었다.

웰스는 6월말부터 급격한 체력저하를 노출했다. 트리플A에서도, 호주리그에서도 이렇게 긴 시즌을 풀로 소화해본 적 없으니 당연한 일.

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. LG 웰스가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.16/

LG 역시 웰스에 대해 '초반은 선발, 중반부터는 불펜으로 쓴다'는 계획이었다. 하지만 유영찬 부상 시즌아웃으로 인해 손주영이 마무리로 이동하면서 웰스가 그대로 선발로 뛰었고, 여름을 버티지 못한 것. 여기에 8월 들어 어깨 견갑하근 부상까지 발견되며 결국 퇴출 수순을 밟았다.

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LG 입장에선 웰스가 예정대로 불펜으로 뛰면서 부상없이 남아있었다면 하는 아쉬움이 들 수밖에 없다. 대신 영입된 케네디가 후반기 필승조로 자기 역할을 해주긴 했지만, 웰스가 남아있었다면 준플레이오프에서 만난 KIA가 이렇게 무섭지 않았을지도 모른다. 웰스를 한경기쯤 저격 선발로 쓰거나 혹은 롱맨으로 기용하는 등 톡톡히 자기 몫을 해냈을 것이다.

또다른 KIA 킬러는 송승기다. 올해 KIA 상대로 2경기에 선발등판, 단 1점만 내주며 평균자책점 0.93을 기록했다. 4월 1일 KIA전에서 4⅓이닝 1실점으로 호투했고, 5월 30일 다시 만난 KIA에게 5⅓이닝 무실점 쾌투를 이어갔다.

송승기 역시 시즌초 좋았던 피칭 퀄리티를 유지하지 못했다. 웰스와 다른 점은 5월부터 흔들렸다는 점. 그래도 그 와중에 KIA 상대로는 호투한 점이 눈에 띈다.

30일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기. 3회초 투구를 마친 송승기가 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.30/

송승기 역시 지난 8월말 팔꿈치 부상으로 이탈했고, 결국 시즌 아웃에 이어 팔꿈치 수술을 받는 불운에 직면했다.

돌아보면 계획대로 잘 풀리지 않은 시즌, LG가 후반기 승률이 5할 아래로 떨어질 만큼 고전하고, 준플레이오프에서도 힘겨운 싸움을 이어가는 이유가 있다.

준플레이오프에서 2승을 먼저 따낸 팀의 통산 승률은 77.8%(7/9)다. 역스윕에 성공한 유일한 팀은 두산 베어스로, 2010년 롯데 자이언츠, 2013년 히어로즈를 상대로 해낸 바 있다. LG는 이제 13년만의 기적을 기대하는 입장이 됐다.

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com